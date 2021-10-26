ThanosAlgotrade
- Experts
- Irina Manikeeva
- Version: 1.0
- Activations: 5
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time.
Does not require manual intervention.
Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts
, the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading.
Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Não funciona, segundo dia de teste, mercado movimentando pra todo lado e não deu uma única ordem. Dinheiro jogado fora.
Спасибо за Ваш отзыв. К сожалению советник не работает непрерывно. Для открытия каждой серии ордеров он тчательно выбирает время и соответствующие условия.
Этот советник предназначен для получения прибыли в долгосрочной перспективе, а не каждый день ( даже если он станет последним)
Наберитесь терпения и позвольте советнику поработать хотя бы пару месяцев.