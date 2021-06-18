Magneto Medusa

Сигнал

✅ Советник торгует от динамических уровней внутри канала.

✅ Ширина канала, уровни тейкпрофит и сетка ордеров подстраиваются под текущую волатильность инструмента. Это позволяет снизить нагрузку на депозит и автоматически скорректировать параметры.

✅ Советник не требователен к спреду, и скорости исполнения ордеров.

✅ Набор параметров не громоздкий и интуитивно понятный, при этом позволяет полностью контролировать стратегию, манименеджмент и сопровождение ордеров.

Требование к счёту: $3000 ($30 для центовых счетов) на 0.01 лот, плечо - 1:500. Используйте рекомендованный депозит для каждой валютной пары или включите функцию "Multi Pair Mode" для избежания большой нагрузки!

Скачать файлы настроек и результаты тестирования (18.06.21). ⏪

Об оптимизации.

Советник работает на открытии бара. Поэтому можно оптимизировать в режимах "контрольные точки" и "по ценам открытия". Перед началом оптимизации в настройках следует отключить информационную панель. Проверять результаты оптимизации в режиме "все тики".

Описание параметров.

Signal Settings
Operation TF - С какого ТФ брать данные.
Trend Period - Период трендового индикатора.
Channel Smoothing - Способ сглаживания канала.
Channel Period - Период для вычисления уровней.
Channel Multiplier - Коэффициент ширины канала.
Filter Settings
Use Trend - Открывать ордера только в направлении тренда.
Use Confirmation - Использовать подтверждающий сигнал.
Confirmation - Уровень подтверждающего сигнала (чем меньше, тем больше ордеров).
Turbo Mode - Увеличивает количество ордеров от уровня (нужно выключить "Use Confirmation").
Max Spread - Максимально допустимый спред для открытия ордера.
Trade Settings
Start Trade Hour - Время начала работы.
Stop Trade Hour - Время окончания работы.
Multi Pair Mode - Если включено, то ордера не будут открываться если открыты ордера на других парах.
Lot Mode - Фиксированный или рассчитанный размер лота.
Lot Fix Size - Размер фиксированного лота.
Lot Dynamic Size - Размер динамического лота для "Lot Dynamic Balance".
Lot Dynamic Balance - Размер депозита для "Lot Dynamic Size".
Take Profit - Коэффициент для расчёта тейкпрофит от волатильности.
Breakeven Level (0 - off) - Уровень перевода в безубыток для первого ордера.
Breakeven Profit - Уровень безубытка.
Max Equity DD % - закрыть всё при просадке по инструменту в процентах от баланса.
Grid Settings
Grid Model - Умножаем или прибавляем значение лота следующего ордера.
Lot Multiplier - Множитель лота.
Distance (0-auto) - Ручная установка расстояния между ордерами сетки.
Distance multiplier - Множитель расстояния до следующего ордера.
Auto Distance - Коэффициент для автоматического расчёта расстояния между ордерами.
Partial Take Profit - Частичное закрытие последнего ордера сетки (в пунктах).
Max orders - Максимальное количество ордеров сетки.

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Experts
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Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
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2.8 (5)
Experts
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
Experts
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD / GOLD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No Grid and No Martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (
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Olivier Nomblot
Experts
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Experts
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
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Indicators
Полная версия индикатора находится здесь . Индикатор предназначен для торговли внутри дня. Строит канал по пробою крайних уровней которого вы можете открывать ордер на покупку или продажу. Во флетовом рынке работа ведётся на отбой от этих уровней. Для фильтрации входов используется цветная гибридная скользящая средняя. Настройки по умолчанию предназначены для терминального времени GMT +3 (подходит для большинства брокеров) и для терминалов с пятизначными котировками. Индикация канала и уровней A
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Empty Wall
Vladimir Blednov
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Indicators
Индикатор вычисляет наиболее вероятные уровни возврата цены. Может быть использован для установки уровня тейк профит. Рекомендуемый таймфрейм - любой, при соответствующей настройке. Настройки. Period - количество свечей для анализа. Accuracy - точность расчёта уровня в пунктах. Width - размер ценовой метки. Отработка уровней как правило не занимает много времени, уровни достаточно точны при касании и процент возврата цены к ним достаточно высок. Но следует учитывать риск продаж на локальных мин
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Lampropeltis
Vladimir Blednov
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Indicators
Lampropeltis is a trend indicator. The algorithm of calculation is based on data from the standard indicators included in the MT4 package and interpretation of patterns formed by these indicators. The settings include a minimum set of parameters: Slow MA - slow MA period; Slow MA method - slow MA smoothing method; Fast MA - fast MA period; Fast MA method - fast MA smoothing method. Change of the signal color to red indicates the possibility of opening a Sell order. Change of the signal color to
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Magneto Power MA
Vladimir Blednov
Indicators
Magneto Power MA - трендовый осциллятор. Основан на классическом индикаторе moving average, но при этом имеет нестандартный способ интерпретации. Здесь нет никаких фокусов с пересечениями мувингов, только гибридная работа MA и волатильности инструмента. При этом при должной настройке может составить конкуренцию дорогим и сложным аналогам. По гистограмме индикатора легко определить текущую тенденцию, а так же исчерпало себя движение цены или ещё нет. Настройки индикатора аналогичны классическому
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Magneto Line Chart
Vladimir Blednov
Indicators
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Description Indicator for MT5 is here. It displays alternative (mathematically calculated) support and resistance levels, as well as the levels the price is most likely to achieve in the near future. The calculation is based on history data, and the quality of quotes is critical when generating lines. The lines built by Magneto Pro and Magneto Weekly Pro do not change on the entire calculation period. Application Magneto Pro can be used both in conjunction with an existing strategy and as a sel
Magneto Weekly Pro
Vladimir Blednov
Indicators
Индикатор Magneto Weekly Pro отображает: Недельные важные линии поддержки и сопротивления (выделены желтым, красным и синим цветами). Основные недельные цели (выделены белым цветом). Недельные паттерны возврата цены (обозначаются красными флажками). Применение индикатора Magneto Pro можно использовать и как дополнение к существующей стратегии, и как самодостаточную торговую стратегию. Данный продукт состоит из двух индикаторов, работающих на разных временных промежутках, и предназначен для скаль
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Vladimir Blednov
Indicators
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Experts
GreenRabbit EA Simple - автоматический советник, сочетающий в себе и трендовую и контртрендовую стратегии торговли. В первую очередь советник ищет сигнал на вход в направлении тренда, затем начинает работать алгоритм сопровождения ордеров - перевод в безубыток, перенос стоп уровня. В случае если на рынке преобладает флет советник строит сетку ордеров.     В советнике не используются какие либо индикаторы, только математические модели. Входные параметры содержат минимальный набор настроек, чт
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Experts
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Indicators
Трёхуровневый цифровой фильтр тренда. Индикатор не нуждается в настройке. Просто установите и работайте! Предварительно подберите необходимый рабочий таймфрейм и торговый инструмент, визуально подходящие для торговли. Сигнал не перерисовывается на сформированной свече! Не забудьте посмотреть другие мой продукты - https://www.mql5.com/ru/users/altiveus/seller . Приобретая мои продукты, вы поддерживаете разработку нового программного обеспечения. Так же купив любой мой продукт вы получаете скидку
Magneto Weekly Pro MT5
Vladimir Blednov
Indicators
Индикатор Magneto Weekly Pro отображает: Недельные важные линии поддержки и сопротивления (выделены желтым, красным и синим цветами). Основные недельные цели (выделены белым цветом). Недельные паттерны возврата цены (обозначаются красными флажками). Применение индикатора Magneto Pro можно использовать и как дополнение к существующей стратегии, и как самодостаточную торговую стратегию. Данный продукт состоит из двух индикаторов, работающих на разных временных промежутках, и предназначен для скал
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Vladimir Blednov
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Описание Данный индикатор строит (альтернативные, математически рассчитанные) уровни поддержки и сопротивления, а так же уровни, к которым с большой вероятностью придет цена в ближайшее время. Следует обратить внимание на то, что расчет уровней производится на исторических данных, и качество котировок играет важную роль при построении индикатором линий. Замечу, что отрисованные Magneto и Magneto Weekly линии не изменяют свои значения на всем расчетном периоде. Важное изменение! Добавлена функция
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