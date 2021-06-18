Magneto Medusa
- Experts
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- Version: 1.50
- Updated: 18 June 2021
- Activations: 7
⏩ Сигнал ⏪
✅ Советник торгует от динамических уровней внутри канала.
✅ Ширина канала, уровни тейкпрофит и сетка ордеров подстраиваются под текущую волатильность инструмента. Это позволяет снизить нагрузку на депозит и автоматически скорректировать параметры.
✅ Советник не требователен к спреду, и скорости исполнения ордеров.
✅ Набор параметров не громоздкий и интуитивно понятный, при этом позволяет полностью контролировать стратегию, манименеджмент и сопровождение ордеров.
Требование к счёту: $3000 ($30 для центовых счетов) на 0.01 лот, плечо - 1:500. Используйте рекомендованный депозит для каждой валютной пары или включите функцию "Multi Pair Mode" для избежания большой нагрузки!
⏩ Скачать файлы настроек и результаты тестирования (18.06.21). ⏪
Об оптимизации.Советник работает на открытии бара. Поэтому можно оптимизировать в режимах "контрольные точки" и "по ценам открытия". Перед началом оптимизации в настройках следует отключить информационную панель. Проверять результаты оптимизации в режиме "все тики".
Описание параметров.
Signal Settings
Operation TF - С какого ТФ брать данные.
Trend Period - Период трендового индикатора.
Channel Smoothing - Способ сглаживания канала.
Channel Period - Период для вычисления уровней.
Channel Multiplier - Коэффициент ширины канала.
Filter Settings
Use Trend - Открывать ордера только в направлении тренда.
Use Confirmation - Использовать подтверждающий сигнал.
Confirmation - Уровень подтверждающего сигнала (чем меньше, тем больше ордеров).
Turbo Mode - Увеличивает количество ордеров от уровня (нужно выключить "Use Confirmation").
Max Spread - Максимально допустимый спред для открытия ордера.
Trade Settings
Start Trade Hour - Время начала работы.
Stop Trade Hour - Время окончания работы.
Multi Pair Mode - Если включено, то ордера не будут открываться если открыты ордера на других парах.
Lot Mode - Фиксированный или рассчитанный размер лота.
Lot Fix Size - Размер фиксированного лота.
Lot Dynamic Size - Размер динамического лота для "Lot Dynamic Balance".
Lot Dynamic Balance - Размер депозита для "Lot Dynamic Size".
Take Profit - Коэффициент для расчёта тейкпрофит от волатильности.
Breakeven Level (0 - off) - Уровень перевода в безубыток для первого ордера.
Breakeven Profit - Уровень безубытка.
Max Equity DD % - закрыть всё при просадке по инструменту в процентах от баланса.
Grid Settings
Grid Model - Умножаем или прибавляем значение лота следующего ордера.
Lot Multiplier - Множитель лота.
Distance (0-auto) - Ручная установка расстояния между ордерами сетки.
Distance multiplier - Множитель расстояния до следующего ордера.
Auto Distance - Коэффициент для автоматического расчёта расстояния между ордерами.
Partial Take Profit - Частичное закрытие последнего ордера сетки (в пунктах).
Max orders - Максимальное количество ордеров сетки.