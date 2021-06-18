Magneto Medusa

⏩ Сигнал ⏪



✅ Советник торгует от динамических уровней внутри канала.

✅ Ширина канала, уровни тейкпрофит и сетка ордеров подстраиваются под текущую волатильность инструмента. Это позволяет снизить нагрузку на депозит и автоматически скорректировать параметры.



✅ Советник не требователен к спреду, и скорости исполнения ордеров.

✅ Набор параметров не громоздкий и интуитивно понятный, при этом позволяет полностью контролировать стратегию, манименеджмент и сопровождение ордеров.

Требование к счёту: $3000 ($30 для центовых счетов) на 0.01 лот, плечо - 1:500. Используйте рекомендованный депозит для каждой валютной пары или включите функцию "Multi Pair Mode" для избежания большой нагрузки!

⏩ Скачать файлы настроек и результаты тестирования (18.06.21). ⏪



Об оптимизации.

Описание параметров.



Советник работает на открытии бара. Поэтому можно оптимизировать в режимах "контрольные точки" и "по ценам открытия". Перед началом оптимизации в настройках следует отключить информационную панель. Проверять результаты оптимизации в режиме "все тики".

Signal Settings

Operation TF - С какого ТФ брать данные.

Trend Period - Период трендового индикатора.

Channel Smoothing - Способ сглаживания канала.

Channel Period - Период для вычисления уровней.

Channel Multiplier - Коэффициент ширины канала.

Filter Settings

Use Trend - Открывать ордера только в направлении тренда.

Use Confirmation - Использовать подтверждающий сигнал.

Confirmation - Уровень подтверждающего сигнала (чем меньше, тем больше ордеров).

Turbo Mode - Увеличивает количество ордеров от уровня (нужно выключить "Use Confirmation").

Max Spread - Максимально допустимый спред для открытия ордера.

Trade Settings

Start Trade Hour - Время начала работы.

Stop Trade Hour - Время окончания работы.

Multi Pair Mode - Если включено, то ордера не будут открываться если открыты ордера на других парах.

Lot Mode - Фиксированный или рассчитанный размер лота.

Lot Fix Size - Размер фиксированного лота.

Lot Dynamic Size - Размер динамического лота для "Lot Dynamic Balance".

Lot Dynamic Balance - Размер депозита для "Lot Dynamic Size".

Take Profit - Коэффициент для расчёта тейкпрофит от волатильности.

Breakeven Level (0 - off) - Уровень перевода в безубыток для первого ордера.

Breakeven Profit - Уровень безубытка.

Max Equity DD % - закрыть всё при просадке по инструменту в процентах от баланса.

Grid Settings

Grid Model - Умножаем или прибавляем значение лота следующего ордера.

Lot Multiplier - Множитель лота.

Distance (0-auto) - Ручная установка расстояния между ордерами сетки.

Distance multiplier - Множитель расстояния до следующего ордера.

Auto Distance - Коэффициент для автоматического расчёта расстояния между ордерами.

Partial Take Profit - Частичное закрытие последнего ордера сетки (в пунктах).

Max orders - Максимальное количество ордеров сетки.

