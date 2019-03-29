Magneto Breakdown Pro

Это продвинутая версия продукта, бесплатная версия находится здесь.



Индикатор предназначен для торговли внутри дня. Строит канал по пробою крайних уровней которого вы можете открывать ордер на покупку или продажу. Во флетовом рынке работа ведётся на отбой от этих уровней. Для фильтрации входов используется цветная гибридная скользящая средняя. Настройки по умолчанию предназначены для терминального времени GMT +3 (подходит для большинства брокеров). Индикация канала и уровней ADR появляется начиная с установленного в настройках времени. Уровни ADR можно использовать как максимальную цель для получения прибыли.

Отличия от бесплатной версии.

Вам не нужно настраивать параметры!

Положение канала вычисляется с точностью до пункта, а не приблизительно.

Ширина канала рассчитывается автоматически для любой валютной пары.

Возможность тонкой настройки параметров.

Выбор типа сигнала (при касании уровня или по закрытой свече).



Доступна история уровней.



Рекомендации.

Валютные пары - любые, включая экзотику (торгуемые не менее 23 часов в сутки)! Чем более волатильный инструмент, тем лучше .



Таймфрейм - M1-H1.