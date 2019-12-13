Magneto TC

1

Трёхуровневый цифровой фильтр тренда. Индикатор не нуждается в настройке.

Просто установите и работайте! Предварительно подберите необходимый рабочий таймфрейм и торговый инструмент, визуально подходящие для торговли.

Сигнал не перерисовывается на сформированной свече!

Не забудьте посмотреть другие мой продукты - https://www.mql5.com/ru/users/altiveus/seller.

Приобретая мои продукты, вы поддерживаете разработку нового программного обеспечения. Так же купив любой мой продукт вы получаете скидку (100% скидка на индикаторы, 50% скидка на советники) на платный инструментарий по вашему выбору. Для этого после покупки оставьте мне личное сообщение с выбранным товаром и получите возможность скачать товар со скидкой в течении 24 часов.

