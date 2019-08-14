Veles FX - автоматический торговый советник работающий внутри ценовых каналов по текущему тренду. Уникальность алгоритма состоит в том, что применён совершенно нетипичный подход к настраиваемым параметрам. Известно что некоторые параметры рынка изменчивы и стратегии которые работали раньше перестают работать сегодня. Именно поэтому в настройках советника применены коэффициенты, а не пункты, которые позволяют ему адаптироваться под изменчивые условия торговли, опираясь на характер движения той или иной пары. Эта технология сводит к минимуму огромное количество параметров и повышает стабильность системы в разы.

Так же помимо приложенных "классических" файлов настроек, вы можете создать совершенно иные подходы к торговле советником, решать как работать и создавать свои прибыльные системы на основе приложенной канальной стратегии. Это может быть как торговля сеткой так и одиночными ордерами.

Особенности



В советнике применены как распространённые так и новые методы сопровождения позиций, такие как: трейлинг стопа, реверсивный трейлинг профита для более быстрого закрытия ордера, контроль открытых позиций на других парах (для избежания высокой загрузки депозита), специфические фильтры тренда и волатильности, фильтр времени, и другие параметры обеспечивающие стабильность системы при соблюдении рисков. Для удобства пользователей панель советника имеет два языка - Русский и Английский. Панель может быть перемещена по графику.



Рекомендации



Алгоритм не требователен к выбору брокера, но желательно использование VPS.

С предлагаемыми настройками риска депозит должен быть не менее 500$ на 0.01 лота.

Все настройки приведены для серверов с временем GMT +2.

Актуальные файлы настроек.

Агрессивные настройки - для демонстрации, не рекомендуются к использованию если вы не знаете что делаете!

