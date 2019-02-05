Magneto Power MA - трендовый осциллятор. Основан на классическом индикаторе moving average, но при этом имеет нестандартный способ интерпретации. Здесь нет никаких фокусов с пересечениями мувингов, только гибридная работа MA и волатильности инструмента. При этом при должной настройке может составить конкуренцию дорогим и сложным аналогам. По гистограмме индикатора легко определить текущую тенденцию, а так же исчерпало себя движение цены или ещё нет.

Настройки индикатора аналогичны классическому MA - то есть период и тип сглаживания. Подходит для любых таймфреймов, но стоит выбирать диапазон рабочего времени с выраженным движением цены.

