Magneto Breakdown

Полная версия индикатора находится здесь.



Индикатор предназначен для торговли внутри дня. Строит канал по пробою крайних уровней которого вы можете открывать ордер на покупку или продажу. Во флетовом рынке работа ведётся на отбой от этих уровней. Для фильтрации входов используется цветная гибридная скользящая средняя. Настройки по умолчанию предназначены для терминального времени GMT +3 (подходит для большинства брокеров) и для терминалов с пятизначными котировками. Индикация канала и уровней ADR появляется начиная с установленного в настройках времени. Уровни ADR можно использовать как максимальную цель для получения прибыли.



Рекомендации.

Валютные пары - EURUSD, GOLD, GBPUSD, GBPAUD, GBPJPY, GBPCAD, GBPNZD.

Таймфрейм - H1.

