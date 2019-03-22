Magneto Breakdown

5

Полная версия индикатора находится здесь.

Индикатор предназначен для торговли внутри дня. Строит канал по пробою крайних уровней которого вы можете открывать ордер на покупку или продажу. Во флетовом рынке работа ведётся на отбой от этих уровней. Для фильтрации входов используется цветная гибридная скользящая средняя. Настройки по умолчанию предназначены для терминального времени GMT +3 (подходит для большинства брокеров) и для терминалов с пятизначными котировками. Индикация канала и уровней ADR появляется начиная с установленного в настройках времени. Уровни ADR можно использовать как максимальную цель для получения прибыли.

Рекомендации.

Валютные пары - EURUSD, GOLD, GBPUSD, GBPAUD, GBPJPY, GBPCAD, GBPNZD.

Таймфрейм - H1.

Reviews 5
ElisaP
861
ElisaP 2026.04.03 23:56 
 

we miss you

Xintia F
99
Xintia F 2023.04.14 08:28 
 

Great and simple indicator, thanks for sharing!

Recommended products
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicators
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Silver Bullet MT4
Saksham Solanki
5 (2)
Indicators
Contact me for any queries or custom orders, if you want to use this in an EA. Key Features: Pattern Recognition : Identifies Fair Value Gaps (FVGs) Spots Break of Structure (BOS) points Detects Change of Character (CHoCH) patterns Versatile Application : Optimized for candlestick charts Compatible with any chart type and financial instrument Real-Time and Historical Analysis : Works seamlessly with both real-time and historical data Allows for backtesting strategies and live market analysis Vi
FREE
StatsBar
Maksim Kalachev
Utilities
StatBar 1.6 Indicator showing balance, earnings for today, yesterday and the day before yesterday. The indicator also shows: - Server; - GMT; - Server time; - Shoulder; - Spread. Description of variables: extern int Magic = "-1"; // Magic for statistics -1 = all 0 = manual extern string Symboll = "-1"; // Symbol for statistics -1 = all 0 = current EURUSD = for EURUSD
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicators
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
High and low points for MetaTrader 4 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
5 (1)
Indicators
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA ->  MT4  /   MT5 Our offer also includes a version for MetaTrader 5 ->  https://www.mql5.com/en/market/product/171227?source=Site+Market+My+Products+Page High and Low Points is a practical technical analysis indicator that plots levels corresponding to the highs and lows from previous periods (day / week / month) — levels that, in the Smart Money Concepts (SMC) and ICT app
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Indicators
FREE — ZigZag swing pivots plus a moving-average trend filter, drawn together. It shows the pivot levels and trend context that a pivot-breakout system trades on. Tuned for gold (XAUUSD). 100% free, no limitations. If it earns a place on your charts, a short review is the one thing that helps us most — it takes 30 seconds and it is what lets other traders find this tool. Our best seller for MT4 — Gold Viper Breakout (XAUUSD, MT4 version): https://www.mql5.com/en/market/product/182520 Want it
FREE
AdvanceZigZag
Gholamreza Mohammad Mojaveri
5 (1)
Indicators
AdvaneZigZag Indicator Are you tired of the limitations of the traditional ZigZag indicator? Meet AdvaneZigZag, the ultimate tool to simplify your market structure analysis and enhance your trading strategies. Designed with flexibility and precision in mind, AdvaneZigZag brings you advanced features to navigate the market with confidence. Key Features: 1. Enhanced Flexibility:    - While maintaining the familiar simplicity of the conventional ZigZag indicator, AdvaneZigZag offers superior a
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
4.8 (5)
Indicators
Smart FVG Indicator MT4   delivers professional Fair Value Gap (FVG) detection, monitoring, and alerting directly on your charts. It combines   ATR-based filtering   with structure-aware logic to remove noise, adapt to liquidity, and keep only the most relevant imbalances for precise decisions. Key Advantages Accurate FVG detection:   Identifies genuine inefficiencies, not just simple candle gaps. ATR-based precision:   Adaptive sensitivity filters out low-quality signals across markets and time
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicators
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Timer support for Scalping
Do Thanh Tuan
Indicators
Forex trading support timer: - This is an indicator that supports a trader's trading process. - Before placing a BUY or SELL order, it is advisable to observe what the current time is like, to get the best position when trading. Function of indicator: - Display information about candle closing time of different timeframes (M1,M5,M15,H1), best used when Scalping. - Show market spreads. - Show TimeZone Trading. - Displays the remaining time of a session.
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicators
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicators
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
TCL Auto Supply and Demand Oscillator
Stratos Digital (PVT) Ltd
Indicators
Auto Supply and Demand Oscillator is an indicator for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 that detects supply and demand zones automatically and displays them as a single oscillator value at the bottom of the chart, instead of drawing rectangles directly on price. Concept Supply zones are price areas where strong selling created a sharp downward move away from a balance area. Demand zones are price areas where strong buying created a sharp upward move. Traditional implementations draw boxes on the
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicators
If you like this project, leave a 5 star review. This indicator draws the open, high, low and closing prices for the specified period and it can be adjusted for a specific timezone. These are important levels looked by many institutional and professional traders and can be useful for you to know the places where they might be more active. The available periods are: Previous Day. Previous Week. Previous Month. Previous Quarter. Previous year. Or: Current Day. Current Week. Current Month. Current
FREE
TradingSessions
Mikhail Nazarenko
Indicators
Индикатор отображает различными цветами на фоне графика три торговые сессии. Открытие - закрытие Лондон, Нью Йорк, Токио по умолчанию. Применение Для успешной торговли важно знать начало и конец торговых сессий с наибольшей ликвидностью, так как именно в это время цена делает самые большие движения. Особенности Настройки по умолчанию - торговые сессии по Лондону, Нью Йорку, Токио. Возможность выставить свои рамки тоговых сессий Алерт при открытии сессии Показ открытия дня по GMT Настройки для
FREE
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
SX Supply Demand Zones MT4
Mojtaba Sarikhani
Indicators
SX Supply Demand Zones accurately identifies and draws high-probability Supply and Demand zones using a sophisticated algorithm. Unlike traditional indicators that clutter your chart, this indicator is designed with a focus on performance and a clean user experience. New Unique Feature: Interactive Legend System What truly sets this indicator apart from everything else is the Interactive Control Legend. You have a professional dashboard directly on your chart that allows you to: Show/Hide: Ins
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicators
This indicator helps you to Scan symbols which are in the Market Watch Window  and filter out trends with alerts. It works based on the effective indicator "SUPERTREND" which is used by many traders for trading: When box color changes to " Green " or " Red " color, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alerted on screen. When it changes to " Green ", it indicates you that trend is going upwards, and you can take the long entry. If the color changes to
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
Indicators
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Pivot Points for MetaTrader 4 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
Indicators
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA ->  MT4  /   MT5 Our offer also includes a version for MetaTrader 5 ->  https://www.mql5.com/en/market/product/171195?source=Site+Market+Product+Page Pivot Points   are a classic technical analysis indicator that calculates the central pivot point (PP) as well as support (S1–S3) and resistance (R1–R3) levels based on the previous day’s High, Low, and Close. The indicator
FREE
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
Indicators
Railway Tracks Pattern — Reversal Pattern Indicator Railway Tracks Pattern is an indicator that automatically detects a powerful two-candle reversal pattern on the chart. It looks for two candles with opposite directions (bullish and bearish), similar in size, and with minimal wicks — a clear sign of momentum shift. How it works: The first candle is strong and directional. The second candle moves in the opposite direction and is of similar size. Both candles have small shadows (wicks). The
FREE
QuantumAlert CCI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicators
QuantumAlert CCI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicators
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Inversion Indicator MT4
Burak Baltaci
Indicators
-- Simple but effective. Inversion Indicator -  What is it? A trend-following overlay indicator that combines SuperTrend logic with exponential curve technology. It detects trend direction, draws a dynamic channel on the chart, and sends real-time alerts when the trend reverses. How does it work? The indicator calculates an exponential baseline using ATR and a SuperTrend factor. When price closes above or below this baseline, a trend reversal is confirmed. A green arrow marks the start of a
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicators
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
2.5 (2)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicators
Pivot Point Fibo RSJ is an indicator that traces the support and resistance lines of the day using Fibonacci rates. This spectacular indicator creates up to 7 levels of support and resistance through Pivot Point using Fibonacci rates. It is fantastic how the prices respect each level of this support and resistance, where it is possible to perceive possible entry/exit points of an operation. Features Up to 7 levels of support and 7 levels of resistance Set the colors of the levels individually
FREE
Buyers of this product also purchase
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
3.5 (4)
Indicators
DayTrader PRO (Buy DayTrader PRO and Get another Paid Self Optimizing indicator for Free as Bonus) DayTrader PRO   is an advanced trading indicator that combines John Ehlers' Laguerre Filter with a powerful Auto-Optimization Engine. Instead of using fixed parameters, the indicator automatically searches for the best settings based on recent market conditions, helping you adapt to changing volatility without constant manual adjustments. The indicator generates clear   BUY   and   SELL   signals
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
Indicators
discount ends soon original price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 4 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss, or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactl
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.8 (104)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch
Beast Super Signal
Florian Zuercher
4.73 (89)
Indicators
Limited SALE Now On!!! Get 20% OFF! Was $249, now only $199! The Beast Super Signal indicator is a straightforward, trend-based indicator that's easy to use. It continuously monitors current market conditions, looking for new trends or opportunities to join existing ones. When all of its internal strategies align perfectly, the indicator provides a buy or sell signal. Just act on the signal arrow alert; no additional confirmation is needed. This versatile trading tool works across all currency
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (12)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicators
KT Renko Patterns identifies eight formations on an existing live Renko chart and draws the pattern structure, a stop-loss reference, and Fibonacci target levels directly on the chart. Set up the Renko chart first. MetaTrader does not create Renko charts by default. Open a live Renko chart with the generator of your choice, then attach this indicator to that chart. The indicator analyzes Renko bricks. It does not create the bricks or place trades. As new bricks arrive, the indicator watches for
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.78 (9)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System   is currently available for $99. The price will   increase to $199   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-re
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicators
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicators
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Finesia Sniper
Robby Suhendrawan
Indicators
Finesia Scalper - High Probability & Non-Repainting System Discounted   Price   !!     Secure the Lowest Price Today. Next The price will increase to   250 USD . Are you looking for a powerful, high-probability trading indicator that removes the guesswork from your chart? Finesia Scalper is a professional-grade, 100% non-repainting trading tool designed to provide you with ultimate precision. Built on a proven algorithm, this indicator seamlessly combines three highly effective trading methodolo
Angle Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Angle Iindicator - is an indicator for identifying direction changes and trend confirmation. It analyzes price behavior and identifies reversal points, identifying peaks and troughs on the chart. It supports trend directions. Suitable for use on any financial instruments and timeframes. The internal parameters are already configured; all you need to do is place the indicator on the chart and set the "Multiplier" parameter for the desired result. The indicator generates arrows on the current ca
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
Forex Breath System is a trend based trading system which can be used with any market. You can use this system with currencies, metals, commodities, indices, crypto and even stocks. It can also be used with any time frame. The system is universal. It shows trend and provides arrow signals with the trend. The indicator can also provide you with a special type of alerts when the signals appear in the direction of the trend which makes trend trading an easy task. The indicator is very easy to use a
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
TMM Channel System
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
T.M.M Channel System is a forex trading system which provides signals for BUY and SELL with the Trend using special trend filter price channel indicator. This indicator is easy to adapt to any market using only two parameters. This channel indicator does not repaint! The channel indicator is recommended for trading on H4 charts but can be used with any time frame though. After purchase you will download the channel indicator. The arrow indicator will be provided to you for free after purchase. Y
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
The indicator accurately shows the reversal points and price return zones where the   Major players . You see where new trends are forming and make decisions with maximum precision, maintaining control over every trade. VERSION MT5     -     Reveals its maximum potential when combined with the   TREND LINES PRO   indicator What the indicator shows: Reversal structures and reversal levels with activation at the beginning of a new trend. Display of   TAKE PROFIT   and   STOP LOSS   levels with mi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (659)
Indicators
Trading Special –40% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Don't buy a
UU Bands Win Pro
Santi Dankamjad
Indicators
Indicator UU Bands สำหรับเทรดเดอร์ ที่ต้องการความแม่นยำ ในการเข้าเทรด หรือ หาจังหวะในการเข้าเทรด ใช้ได้กับทุก ทามเฟรม ข้อมูลของ อินดิเคเตอร์ 1. มี แบนด์ ด้วยกันทั้งหมด 7 เส้น 2. เส้น 3 เส้น ด้านบน เป็นแนวต้าน เคลื่อนที่ แนวต้านที่1 แนวต้านที่ 2 แนวต้านที่3 3. เส้น 3 เส้น ด้านล่าง เป็นแนวรับ เคลื่อนที่ แนวรับที่ 1 แนวรับที่ 2 แนวรับที่ 3 4. เส้นตรงกลาง เป็นเส้นแบ่ง เทรน สีเขียว หมายถึง แนวโน้มขึ้น สีแดง หมายถึง แนวโน้มลง 5. สัญลักษณ์ ลูกศร สามารถนำไปอ้างอิง เป็นจุดเข้าเทรดได้  คำแนะสำหรับการเท
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
More from author
Empty Wall
Vladimir Blednov
4 (2)
Indicators
Индикатор вычисляет наиболее вероятные уровни возврата цены. Может быть использован для установки уровня тейк профит. Рекомендуемый таймфрейм - любой, при соответствующей настройке. Настройки. Period - количество свечей для анализа. Accuracy - точность расчёта уровня в пунктах. Width - размер ценовой метки. Отработка уровней как правило не занимает много времени, уровни достаточно точны при касании и процент возврата цены к ним достаточно высок. Но следует учитывать риск продаж на локальных мин
FREE
Magneto Power MA
Vladimir Blednov
Indicators
Magneto Power MA - трендовый осциллятор. Основан на классическом индикаторе moving average, но при этом имеет нестандартный способ интерпретации. Здесь нет никаких фокусов с пересечениями мувингов, только гибридная работа MA и волатильности инструмента. При этом при должной настройке может составить конкуренцию дорогим и сложным аналогам. По гистограмме индикатора легко определить текущую тенденцию, а так же исчерпало себя движение цены или ещё нет. Настройки индикатора аналогичны классическому
FREE
Lampropeltis
Vladimir Blednov
4.5 (4)
Indicators
Lampropeltis is a trend indicator. The algorithm of calculation is based on data from the standard indicators included in the MT4 package and interpretation of patterns formed by these indicators. The settings include a minimum set of parameters: Slow MA - slow MA period; Slow MA method - slow MA smoothing method; Fast MA - fast MA period; Fast MA method - fast MA smoothing method. Change of the signal color to red indicates the possibility of opening a Sell order. Change of the signal color to
FREE
Magneto Line Chart
Vladimir Blednov
Indicators
Идея индикатора очень проста и скорее всего пригодится тем, кто используют линейный график для технического анализа. Что-бы устранить "неровности" (-: линейного графика и был написан этот индикатор. Линия графика соединяет цены закрытия свечей, как и в классическом линейном графике, но игнорирует цены, которые шли в направлении линии и новый экстремум возникает только тогда, когда цена закрытия последней свечи явно ниже или выше предыдущего значения. Это облегчает визуальное восприятие при поиск
FREE
Magneto
Vladimir Blednov
Indicators
Description Indicator for MT5 is here. It displays alternative (mathematically calculated) support and resistance levels, as well as the levels the price is most likely to achieve in the near future. The calculation is based on history data, and the quality of quotes is critical when generating lines. The lines built by Magneto Pro and Magneto Weekly Pro do not change on the entire calculation period. Application Magneto Pro can be used both in conjunction with an existing strategy and as a sel
Magneto Weekly Pro
Vladimir Blednov
Indicators
Индикатор Magneto Weekly Pro отображает: Недельные важные линии поддержки и сопротивления (выделены желтым, красным и синим цветами). Основные недельные цели (выделены белым цветом). Недельные паттерны возврата цены (обозначаются красными флажками). Применение индикатора Magneto Pro можно использовать и как дополнение к существующей стратегии, и как самодостаточную торговую стратегию. Данный продукт состоит из двух индикаторов, работающих на разных временных промежутках, и предназначен для скаль
Magneto Flash
Vladimir Blednov
Indicators
The arrow indicator 'Magneto Flash" is based on candlestick analysis and does not use built-in terminal indicators. It determines entry points in the current candlestick (a signal can be canceled) and informs about a confirmed signal on the next candlestick. Indicator setup and use Only two parameters can be used for optimization - the hour of the beginning and end of chart analysis period. These data for some instruments will be available in product comments page, but you can easily find your
Magneto Precision Trend
Vladimir Blednov
Indicators
The Magneto Precision Trend indicator is based on candlestick analysis. It determines the trend change on the previous candle, signal is not redrawn. Indicator setup and use Increasing the Period parameter decreases the indicator sensitivity, resulting in less frequent changes in color but filtering the market noise. However, the trend change signals will arrive visually with a delay. And, conversely, decreasing the value of Period provides more accurate but more frequently changing signals. Th
Magneto Reverse Signal
Vladimir Blednov
Indicators
The Magneto Reverse Signal indicator is based on the candlestick analysis. It identifies the reversal points. Indicator setup and use Adjustment of the indicator is reduced to selection of parameters Period (left window of the panel) and Gate (right window of the panel). It is more convenient to adjust the settings using the control panel directly on the chart. In this case, you can immediately see which optimal parameters can be used in the current market. This method is shown in the video in
Magneto Volume Trigger
Vladimir Blednov
Indicators
The Magneto Volume Trigger indicator is designed for determining the volume confirmed by the candlestick pattern and predicting the trend tendency. Indicator setup and use The calculation of values is affected by two parameters - Period and Gate . The lower the value of Gate , the higher the sensitivity of the indicator. Period allows making a sample of data for the specified number of candles. The lower the value of Period , the more the indicator is adapted to the current market conditions. I
Magneto BCS
Vladimir Blednov
Indicators
Индикатор Magneto BCS работает на основе анализа свечей. Определяет точки разворота и продолжение тренда. Основан на простой и стабильной стратегии для внутридневной и среднесрочной работы. Адаптируется к текущей волатильности инструмента. Настройка и работа с индикатором Настройка индикатора сводится к подбору параметров Gate и Size detect . Чем больше значение Gate тем меньше сигналов. Size detect позволяет применить расчёт только к телу свечи либо к полному размеру. Кроме выделенных на граф
GreenRabbit EA Simple
Vladimir Blednov
Experts
GreenRabbit EA Simple - автоматический советник, сочетающий в себе и трендовую и контртрендовую стратегии торговли. В первую очередь советник ищет сигнал на вход в направлении тренда, затем начинает работать алгоритм сопровождения ордеров - перевод в безубыток, перенос стоп уровня. В случае если на рынке преобладает флет советник строит сетку ордеров.     В советнике не используются какие либо индикаторы, только математические модели. Входные параметры содержат минимальный набор настроек, чт
Magneto Breakdown Pro
Vladimir Blednov
Indicators
Это продвинутая версия продукта, бесплатная версия находится здесь . Индикатор предназначен для торговли внутри дня. Строит канал по пробою крайних уровней которого вы можете открывать ордер на покупку или продажу. Во флетовом рынке работа ведётся на отбой от этих уровней. Для фильтрации входов используется цветная гибридная скользящая средняя. Настройки по умолчанию предназначены для терминального времени GMT +3 (подходит для большинства брокеров). Индикация канала и уровней ADR появляется начи
Hornet
Vladimir Blednov
Experts
The HORNET automated trading advisor was designed to work with the EURUSD pair, but with proper optimization it works successfully on many other currency pairs. The algorithm of work is based on several precise strategies, such as: regression channels on several timeframes, Price Action patterns, following the medium-term trend. The use of several filters, such as: control of the average daily deviation, reversible patterns on higher timeframes, determining the medium-term trend, allows you to
Cheapskate scalper
Vladimir Blednov
Experts
Стратегия Советник открывает отложенные ордера на пробой важных уровней поддержки и сопротивления. Открытие фильтруется специальной тренд следящей функцией. При возникновении противоположных условий отложенные ордера немедленно удаляются. Работа ведётся только в направлении локальных трендов на текущем таймфрейме. Особенности Советник не использует сетку, мартингейл, тиковый скальпинг! Для увеличения доходности - периодически оптимизируйте параметры за 3 последних месяца. Или используйте предлаг
Veles FX
Vladimir Blednov
Experts
Veles FX - автоматический торговый советник работающий внутри ценовых каналов по текущему тренду. Уникальность алгоритма состоит в том, что применён совершенно нетипичный подход к настраиваемым параметрам. Известно что некоторые параметры рынка изменчивы и стратегии которые работали раньше перестают работать сегодня. Именно поэтому в настройках советника применены коэффициенты, а не пункты, которые позволяют ему адаптироваться под изменчивые условия торговли, опираясь на характер движения той ил
Magneto TC
Vladimir Blednov
1 (1)
Indicators
Трёхуровневый цифровой фильтр тренда. Индикатор не нуждается в настройке. Просто установите и работайте! Предварительно подберите необходимый рабочий таймфрейм и торговый инструмент, визуально подходящие для торговли. Сигнал не перерисовывается на сформированной свече! Не забудьте посмотреть другие мой продукты - https://www.mql5.com/ru/users/altiveus/seller . Приобретая мои продукты, вы поддерживаете разработку нового программного обеспечения. Так же купив любой мой продукт вы получаете скидку
Magneto Medusa
Vladimir Blednov
Experts
Сигнал Советник торгует от динамических уровней внутри канала. Ширина канала, уровни тейкпрофит и сетка ордеров подстраиваются под текущую волатильность инструмента. Это позволяет снизить нагрузку на депозит и автоматически скорректировать параметры. Советник не требователен к спреду, и скорости исполнения ордеров. Набор параметров не громоздкий и интуитивно понятный, при этом позволяет полностью контролировать стратегию, манименеджмент и сопровождение ордеров. Требование к счёту:
Magneto Weekly Pro MT5
Vladimir Blednov
Indicators
Индикатор Magneto Weekly Pro отображает: Недельные важные линии поддержки и сопротивления (выделены желтым, красным и синим цветами). Основные недельные цели (выделены белым цветом). Недельные паттерны возврата цены (обозначаются красными флажками). Применение индикатора Magneto Pro можно использовать и как дополнение к существующей стратегии, и как самодостаточную торговую стратегию. Данный продукт состоит из двух индикаторов, работающих на разных временных промежутках, и предназначен для скал
Magneto MT5
Vladimir Blednov
Indicators
Описание Данный индикатор строит (альтернативные, математически рассчитанные) уровни поддержки и сопротивления, а так же уровни, к которым с большой вероятностью придет цена в ближайшее время. Следует обратить внимание на то, что расчет уровней производится на исторических данных, и качество котировок играет важную роль при построении индикатором линий. Замечу, что отрисованные Magneto и Magneto Weekly линии не изменяют свои значения на всем расчетном периоде. Важное изменение! Добавлена функция
Filter:
ElisaP
861
ElisaP 2026.04.03 23:56 
 

we miss you

Xintia F
99
Xintia F 2023.04.14 08:28 
 

Great and simple indicator, thanks for sharing!

ROBERT URBANSKI
2423
ROBERT URBANSKI 2022.11.26 23:32 
 

User didn't leave any comment to the rating

Valentin Butorin
4147
Valentin Butorin 2020.10.18 13:39 
 

User didn't leave any comment to the rating

sunnychow
9043
sunnychow 2019.03.22 16:28 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review