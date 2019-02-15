Empty Wall

Tick ratio Nikolay Tyumin Indicators

Не ИИ (Not AI). Индикатор (счетчик) тикового объема, прошедшего на покупку и продажу. Представляет интерес для выявления зон поддержек и сопротивлений. Работает на активном рынке. Не перерисовывается. Вначале, когда индикатор только присоединен к графику, в его окне ничего не отображается. По мере накопления «живой» истории тиков, он начинает отрисовывать гистограмму объемов. Зеленые столбики показывают количество изменений цены на покупку, красные – на продажу. Синяя ломаная линия, проходящая п