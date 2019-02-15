Empty Wall

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- Indicators
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- Version: 1.14
- Updated: 23 March 2019
Индикатор вычисляет наиболее вероятные уровни возврата цены. Может быть использован для установки уровня тейк профит.
Рекомендуемый таймфрейм - любой, при соответствующей настройке.
Настройки.
- Period - количество свечей для анализа.
- Accuracy - точность расчёта уровня в пунктах.
- Width - размер ценовой метки.
Hi, Vladimir It's very rare to find something that predicts the future market ,, but your indicators are really a crystal ball for me and they give me a lot of confidence because I can check in the past day what they predicted
I really thank you for these gifts and wish you a happy life !!