Magneto MT5
- Indicators
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- Version: 2.150
- Updated: 5 March 2021
- Activations: 5
Описание
Данный индикатор строит (альтернативные, математически рассчитанные) уровни поддержки и сопротивления, а так же уровни, к которым с большой вероятностью придет цена в ближайшее время.
Следует обратить внимание на то, что расчет уровней производится на исторических данных, и качество котировок играет важную роль при построении индикатором линий.
Замечу, что отрисованные Magneto и Magneto Weekly линии не изменяют свои значения на всем расчетном периоде.
- Важное изменение! Добавлена функция определения динамических уровней.
Версия для MT4 находится здесь.