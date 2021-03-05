Magneto MT5

Описание

Данный индикатор строит (альтернативные, математически рассчитанные) уровни поддержки и сопротивления, а так же уровни, к которым с большой вероятностью придет цена в ближайшее время.

Следует обратить внимание на то, что расчет уровней производится на исторических данных, и качество котировок играет важную роль при построении индикатором линий.

Замечу, что отрисованные Magneto и Magneto Weekly линии не изменяют свои значения на всем расчетном периоде.

Важное изменение! Добавлена функция определения динамических уровней.



Версия для MT4 находится здесь.

