Индикатор Magneto BCS работает на основе анализа свечей. Определяет точки разворота и продолжение тренда. Основан на простой и стабильной стратегии для внутридневной и среднесрочной работы. Адаптируется к текущей волатильности инструмента.







Настройка и работа с индикатором

Настройка индикатора сводится к подбору параметров Gate и Size detect. Чем больше значение Gate тем меньше сигналов. Size detect позволяет применить расчёт только к телу свечи либо к полному размеру. Кроме выделенных на графике импульсных свечей, могут появляться сигналы " BB" и "SB", обозначающие отмену предыдущего импульса, эти сигналы можно так же использовать для открытия позиций.



Если на рынке присутствует "шум" - частые сигналы индикатора в одном диапазоне - увеличьте значение Gate или перейдите на младший таймфрейм. Заранее подберите торговые инструменты и параметры, соответствующие рекомендациям (наличие тренда, "малый шум"). Так же вы можете включить или выключить отображение информации о среднем уровне стоплосс и тейкпрофит.







Особенности

Не перерисовывается;

Стиль работы скальпинг и среднесрок;

Таймфрейм любой, но рекомендую от H1 и выше;





Параметры

Scan Period - количество используемых для анализа свечей;

- количество используемых для анализа свечей; Gate - чувствительность;

- чувствительность; Size Detect - характер размера свечи;

- характер размера свечи; Alternation Filter - чередовать или показывать все сигналы;

- чередовать или показывать все сигналы; Show Info - отображать дополнительную информацию;

- отображать дополнительную информацию; Buy Color - цвет бычьего импульса.

- цвет бычьего импульса. Sell Color - цвет медвежьего импульса.