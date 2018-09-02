Magneto BCS
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор Magneto BCS работает на основе анализа свечей. Определяет точки разворота и продолжение тренда. Основан на
простой и стабильной стратегии для внутридневной и среднесрочной работы. Адаптируется к текущей волатильности инструмента.
Настройка и работа с индикатором
Настройка индикатора сводится к подбору параметров Gate и Size detect. Чем больше значение Gate тем
меньше сигналов.
Size detect позволяет применить расчёт только к телу свечи либо к полному размеру. Кроме выделенных на графике импульсных
свечей, могут появляться сигналы "
BB" и "SB", обозначающие отмену предыдущего импульса, эти сигналы можно так же использовать для открытия позиций.
Если на рынке присутствует "шум" - частые сигналы индикатора в одном диапазоне - увеличьте значение Gate или перейдите на младший таймфрейм.
Заранее подберите торговые инструменты и параметры, соответствующие рекомендациям (наличие тренда, "малый шум"). Так же вы можете
включить или выключить отображение информации о среднем уровне стоплосс и тейкпрофит.
Особенности
- Не перерисовывается;
- Стиль работы скальпинг и среднесрок;
- Таймфрейм любой, но рекомендую от H1 и выше;
Параметры
- Scan Period - количество используемых для анализа свечей;
- Gate - чувствительность;
- Size Detect - характер размера свечи;
- Alternation Filter - чередовать или показывать все сигналы;
- Show Info - отображать дополнительную информацию;
- Buy Color - цвет бычьего импульса.
- Sell Color - цвет медвежьего импульса.
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