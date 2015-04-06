GreenRabbit EA Simple - автоматический советник, сочетающий в себе и трендовую и контртрендовую стратегии торговли. В первую очередь советник ищет сигнал на вход в направлении тренда, затем начинает работать алгоритм сопровождения ордеров - перевод в безубыток, перенос стоп уровня. В случае если на рынке преобладает флет советник строит сетку ордеров.

В советнике не используются какие либо индикаторы, только математические модели. Входные параметры содержат минимальный набор настроек, что позволяет пользоваться этим продуктом как начинающим так и продвинутым трейдерам. Вы можете использовать предустановленные настройки (параметр Pair) на других валютных парах по вашему желанию, но только после тщательного тестирования за достаточный промежуток времени.

Параметры.



Pair - Выбор настроек для валютной пары



- Выбор настроек для валютной пары Risk - Выбор процента риска от балланса. Чем выше значение, тем выше объём ордера.



- Выбор процента риска от балланса. Чем выше значение, тем выше объём ордера. Single mode - если "On" то действует запрет на открытие ордеров по нескольким инструментам.



- если "On" то действует запрет на открытие ордеров по нескольким инструментам. Drawdown close % - Закрытие по общей просадке в процентах от баланса. "0" - отключена.



- Закрытие по общей просадке в процентах от баланса. "0" - отключена. Magic - Идентификатор ордеров советника.

Рекомендации.

Используйте на таймфрейме H1.

Используйте только для пятизначных счетов с плечом 1:500.



Выбирайте валютные пары в настройках от верхних к нижним. Вверху располагаются настройки для пар с меньшей нагрузкой на депозит. Внизу соответственно самые "тяжёлые пары".

Соблюдайте ММ! Расчитывайте 1% риска на 1000 единиц базовой валюты.