Cheapskate scalper

Стратегия

Советник открывает отложенные ордера на пробой важных уровней поддержки и сопротивления. Открытие фильтруется специальной тренд следящей функцией. При возникновении противоположных условий отложенные ордера немедленно удаляются. Работа ведётся только в направлении локальных трендов на текущем таймфрейме.

Особенности

Советник не использует сетку, мартингейл, тиковый скальпинг!

Для увеличения доходности - периодически оптимизируйте параметры за 3 последних месяца. Или используйте предлагаемые настройки для неторопливой торговли (например в составе портфеля советников).

Минимальный депозит от 50$.

Все параметры риска вы задаёте сами, но рекомендуется не меньше 50$ на 0.01 лота.



Описание параметров



Vector 1 - настройка определения уровней поддержки и сопротивления



- настройка определения уровней поддержки и сопротивления Skip bars - сколько свечей пропустить после формирования уровня



- сколько свечей пропустить после формирования уровня Delta - расстояние в пунктах от уровня на которое будет установлен ордер



- расстояние в пунктах от уровня на которое будет установлен ордер Volatility - фильтр волатильности (проценты). Чем больше значение тем реже открываются ордера



- фильтр волатильности (проценты). Чем больше значение тем реже открываются ордера Delete orders when flat - удалить отложенные ордера если флет



- удалить отложенные ордера если флет Delete orders when reverse trend - удалить отложенные ордера противоположного направления если изменился тренд



- удалить отложенные ордера противоположного направления если изменился тренд Trend width - параметр определения тренда



- параметр определения тренда Trend period - параметр определения тренда

- параметр определения тренда One order per TF - не более одного ордера за указанный период



- не более одного ордера за указанный период Start Trade Hour - время начала торговли



- время начала торговли Stop Trade Hour - время окончания торговли



- время окончания торговли TakeProfit - уровень тейкпрофит (пункты)



- уровень тейкпрофит (пункты) StopLoss - уровень стоплосс (пункты)



- уровень стоплосс (пункты) Trailing? - использовать трейлинг?



- использовать трейлинг? Trailing start

Trailing step

Trailing stop

Lot Mode - режим установки объёма ордера (фиксированный или динамический лот)



- режим установки объёма ордера (фиксированный или динамический лот) Lot Fix Size - размер фиксированного лота



- размер фиксированного лота Lot Dynamic Size - размер динамического лота на каждые "Lot Dynamic Balance"



- размер динамического лота на каждые "Lot Dynamic Balance" Lot Dynamic Balance - баланс для динамического лота



- баланс для динамического лота Slippage - проскальзывание



- проскальзывание Magic number - магический номер ордеров



- магический номер ордеров Info - отображение информации



Требования к торговому счёту

Спред от 0 пунктов

Быстрое исполнение ордеров

Использовать VPS

