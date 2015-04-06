Cheapskate scalper
- Experts
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- Version: 1.1
- Activations: 5
Стратегия
Советник открывает отложенные ордера на пробой важных уровней поддержки и сопротивления. Открытие фильтруется специальной тренд следящей функцией. При возникновении противоположных условий отложенные ордера немедленно удаляются. Работа ведётся только в направлении локальных трендов на текущем таймфрейме.
Особенности
Советник не использует сетку, мартингейл, тиковый скальпинг!
Для увеличения доходности - периодически оптимизируйте параметры за 3 последних месяца. Или используйте предлагаемые настройки для неторопливой торговли (например в составе портфеля советников).
Минимальный депозит от 50$.
Все параметры риска вы задаёте сами, но рекомендуется не меньше 50$ на 0.01 лота.
Описание параметров
- Vector 1 - настройка определения уровней поддержки и сопротивления
- Skip bars - сколько свечей пропустить после формирования уровня
- Delta - расстояние в пунктах от уровня на которое будет установлен ордер
- Volatility - фильтр волатильности (проценты). Чем больше значение тем реже открываются ордера
- Delete orders when flat - удалить отложенные ордера если флет
- Delete orders when reverse trend - удалить отложенные ордера противоположного направления если изменился тренд
- Trend width - параметр определения тренда
- Trend period - параметр определения тренда
- One order per TF - не более одного ордера за указанный период
- Start Trade Hour - время начала торговли
- Stop Trade Hour - время окончания торговли
- TakeProfit - уровень тейкпрофит (пункты)
- StopLoss - уровень стоплосс (пункты)
- Trailing? - использовать трейлинг?
- Trailing start
- Trailing step
- Trailing stop
- Lot Mode - режим установки объёма ордера (фиксированный или динамический лот)
- Lot Fix Size - размер фиксированного лота
- Lot Dynamic Size - размер динамического лота на каждые "Lot Dynamic Balance"
- Lot Dynamic Balance - баланс для динамического лота
- Slippage - проскальзывание
- Magic number - магический номер ордеров
- Info - отображение информации
Требования к торговому счёту
- Спред от 0 пунктов
- Быстрое исполнение ордеров
- Использовать VPS
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