Индикатор Magneto Weekly Pro отображает:
- Недельные важные линии поддержки и сопротивления (выделены желтым, красным и синим цветами).
- Основные недельные цели (выделены белым цветом).
- Недельные паттерны возврата цены (обозначаются красными флажками).
Применение индикатора
Magneto Pro можно использовать и как дополнение к существующей стратегии, и как самодостаточную торговую стратегию. Данный продукт состоит из двух индикаторов, работающих на разных временных промежутках, и предназначен для скальпинга внутри дня (индикатор Magneto Pro) и в течение недели (Magneto Weekly Pro).
Версия для MT5 здесь.
