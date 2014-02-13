Magneto Weekly Pro

Идея индикатора очень проста и скорее всего пригодится тем, кто используют линейный график для технического анализа. Что-бы устранить "неровности" (-: линейного графика и был написан этот индикатор. Линия графика соединяет цены закрытия свечей, как и в классическом линейном графике, но игнорирует цены, которые шли в направлении линии и новый экстремум возникает только тогда, когда цена закрытия последней свечи явно ниже или выше предыдущего значения. Это облегчает визуальное восприятие при поиск

FREE