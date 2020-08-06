Open orders from Telegram
- Experts
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Nebal S I Saloulmql4 , mql5 programmer
my products
https://www.mql5.com/en/users/nebal/seller
- Version: 17.0
- Updated: 2 July 2024
- Activations: 5
Hello
This EA (expert advisor) will open orders from Telegram "Auto Open orders from Telegram" (Telegram to MT4).
Please watch our video for more details:
https://www.youtube.com/watch?v=p06o1xgsD5c
download instructions from here
https://drive.google.com/file/d/1rwZnvgaWoi3gSkEwsi7s5jeatjJLGTWc/view?usp=sharing
Good luck
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السلام عليكم
هذا الاكسبيرت سيفتح صفقات آلية وفورية من تليجرام
(Telegram إلى MT4)
يرجى مشاهدة الفيديو لمزيد من التفاصيل:
https://www.youtube.com/watch?v=p06o1xgsD5c
قم بتحميل التعليمات من هنا
https://drive.google.com/file/d/1rwZnvgaWoi3gSkEwsi7s5jeatjJLGTWc/view?usp=sharing
بالتوفيق ان شاء الله
Very good ea, work perfect, good support from author