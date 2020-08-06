Open orders from Telegram

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Hello This EA is using hedge in smart way you can download it and make Back Test before buy it good luck ------------------------------------------------------ Bonjour Cet EA utilise la couverture de manière intelligente vous pouvez le télécharger et faire un Back Test avant de l'acheter bonne chance ------------------------------------------------------ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتمد هذا الاكسبيرت على الهيدج بطريقة ذكية يمكنك تحميله وعمل باك تيست قبل شرائه بالتوفيق ان شاء الله