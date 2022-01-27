Vik Plan B Like

Торговый советник по пробойной стратегии с использованием мартингейла.

Vik Plan B Like - это укороченная версия советника Vik Plan B, с минимальными настройками.

Для входа в сделку использует свечной анализ.

Входные параметры:

  • StartHour -  старт торговли
  • StopHour -  стоп торговли
  • FixLot -  фиксированный лот
  • UseMartin_Mini -  вкл/откл мартин
  • Kol_ord - ограничение количества ордеров
  • Step -  шаг мартина
  • MuitiLots -  множитель лота для мартина
  • MaxLot -   ограничение лота  для мартина
  • UseCloseAllProfit -  вкл/откл закрытие  всех ордеров по заданому профиту
  • USD_Profit -  профит для закрытие  всех ордеров (рекомендую - стоимость одного пункта умножаем на 50 и получаем профит в USD)
  • UseCloseAllStop -  вкл/откл закрытие  всех ордеров по заданому стопу
  • USD_Stop -  стоп для закрытие  всех ордеров
  • Spred - максимально допустимый спрэд  (пункты ставим по 4-х знаку)
  • Slippage -  фильтр проскальзывания
  • Magic - магическое число для ордеров - (для каждой пары - отдельный Magic )
  • Comments -  комент 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ и рекомендации:

Для торговли подойдет любой брокер.
    
    
    
    
    
    
Валютные пары : EURUSD,USDJPY,EURJPY,USDCAD,EURGBP,GBPUSD,AUDUSD,EURCHF,USDCHF.(всего 9 валютных пар)

Устанавливать на каждую пару отдельно(ставить на все пары указанные выше), временной период  М15.

Рекомендованный депозит 1000 USD.

Для центовых счетов депозит 10 USD.

Для брокера InstaForex рекомендованный депозит 100 USD.

Укажите своего брокера и описание счета и я подберу вам настройки.


















