Vik Plan B Like

Вспомогательный советник - который сопровождает уже открытые позиции путем использования мартингейла. Достаточно установить советник на нужную вам валютную пару и он подхватит любые открытые ордера, не важно открыты они вручную или другим советником. Возможности советника: подхватывает ордера с любым магиком или без него ограничение количества своих ордеров ограничение общего убытка закрытие всех ордеров при достижении профита и удаление отложек открытие ордеров со стоп лосом и тейк профитом два