Change TimeFrame easily and faster
- Indicators
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Nebal S I Saloulmql4 , mql5 programmer
my products
https://www.mql5.com/en/users/nebal/seller
- Version: 2.0
- Updated: 16 June 2021
- Activations: 5
Hello
this Indicator can Change TimeFrame easily and faster for current chart only or for all charts in same time (very fast)
you can change it by press any number from 1 to 9
please watch our video
https://www.youtube.com/watch?v=f6jWz_Y7dMs
good luck
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السلام عليكم
هذا مؤشر لتغيير الفريم للشارت الحالي او لجميع الشارتات بشكل اسرع وأسهل
يمكنك تغيير الفريم بالضغط على اي رقم من 1 الى 9 بحيث يتمت غيير فريم الشارت الحالي فقط او جميع الشارتات في نفس الوقت
يرجى مشاهدة هذا الفيديو الخاص بالمؤشر
https://www.youtube.com/watch?v=f6jWz_Y7dMs
بالتوفيق ان شاء الله
Very Good indicator Keep Going Mr. Wagdy