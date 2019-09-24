TSScreenIchimoku
- Utilities
- Salvatore Labriola
- Version: 1.0
- Activations: 5
Panel designed for ichimoku traders.
Intelligent algorithm that reveals signals over multiple time frames and multiple currency crosses.
The benefits you get:
Significantly lightens the signal search analysis.
Never redesigns, does not retreat, never recalculates.
Works on forex, CFD, Crypto and stocks, time frames from M5 to W1.
Integrated pop-up, push notification and sound alerts.
Easy to use.
Parameters:
Number_Instrument = 10; Number of instruments displayed
Tenkan = 9;
Kijun = 26;
Senkou = 52;
ViewGoldDeathCross = true; to activate or deactivate the signal
ViewBreakCloud = true; to activate or deactivate the signal
ViewTouchKinjun = true; to activate or deactivate the signal
ViewTreeLine = true; to activate or deactivate the signal
ViewM5 = true; to activate or deactivate the timeframe
ViewM15 = true; to activate or deactivate the timeframe
ViewM30 = true; to activate or deactivate the timeframe
ViewH1 = true; to activate or deactivate the timeframe
ViewH4 = true; to activate or deactivate the timeframe
ViewD1 = true; to activate or deactivate the timeframe
ViewW1 = true; to activate or deactivate the timeframe
AlertbyPopUp = false; to activate or deactivate alerts
Template = "Default.tpl"; you can select your favorite template