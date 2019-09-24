TSScreenIchimoku

Panel designed for ichimoku traders.

Intelligent algorithm that reveals signals over multiple time frames and multiple currency crosses.

The benefits you get:

Significantly lightens the signal search analysis.

Never redesigns, does not retreat, never recalculates.

Works on forex, CFD, Crypto and stocks, time frames from M5 to W1.

Integrated pop-up, push notification and sound alerts.

Easy to use.





Parameters:





Number_Instrument = 10; Number of instruments displayed

Tenkan = 9;

Kijun = 26;

Senkou = 52;

ViewGoldDeathCross = true; to activate or deactivate the signal

ViewBreakCloud = true; to activate or deactivate the signal

ViewTouchKinjun = true; to activate or deactivate the signal

ViewTreeLine = true; to activate or deactivate the signal

ViewM5 = true; to activate or deactivate the timeframe

ViewM15 = true; to activate or deactivate the timeframe

ViewM30 = true; to activate or deactivate the timeframe

ViewH1 = true; to activate or deactivate the timeframe

ViewH4 = true; to activate or deactivate the timeframe

ViewD1 = true; to activate or deactivate the timeframe

ViewW1 = true; to activate or deactivate the timeframe

AlertbyPopUp = false; to activate or deactivate alerts

Template = "Default.tpl"; you can select your favorite template



