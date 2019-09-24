TSScreenIchimoku

Panel designed for ichimoku traders.

Intelligent algorithm that reveals signals over multiple time frames and multiple currency crosses.

 

The benefits you get:

 

Significantly lightens the signal search analysis.

Never redesigns, does not retreat, never recalculates.

Works on forex, CFD, Crypto and stocks, time frames from M5 to W1.

Integrated pop-up, push notification and sound alerts.

Easy to use.


Parameters:


Number_Instrument = 10; Number of instruments displayed

Tenkan = 9;

Kijun = 26;

Senkou = 52;

ViewGoldDeathCross = true; to activate or deactivate the signal

ViewBreakCloud = true; to activate or deactivate the signal

ViewTouchKinjun = true; to activate or deactivate the signal

ViewTreeLine = true; to activate or deactivate the signal

 

ViewM5 = true; to activate or deactivate the timeframe

ViewM15 = true; to activate or deactivate the timeframe

ViewM30 = true; to activate or deactivate the timeframe

ViewH1 = true; to activate or deactivate the timeframe

ViewH4 = true; to activate or deactivate the timeframe

ViewD1 = true; to activate or deactivate the timeframe

ViewW1 = true; to activate or deactivate the timeframe

 

AlertbyPopUp = false; to activate or deactivate alerts

Template = "Default.tpl"; you can select your favorite template


Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicators
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Invincible Arrow
Quan Li
Indicators
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilities
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
Daily Candle Predictor is an indicator that predicts the closing price of a candle. The indicator is primarily intended for use on D1 charts. This indicator is suitable for both traditional forex trading and binary options trading. The indicator can be used as a standalone trading system, or it can act as an addition to your existing trading system. This indicator analyzes the current candle, calculating certain strength factors inside the body of the candle itself, as well as the parameters of
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicators
MT5 version  |  FAQ The Owl Smart Levels Indicator  is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as  Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds  the correct wave structure  of the market, and  Fibonacci levels  which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilities
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicators
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Market Shaver
Remi Passanello
Indicators
Market Shaver   Market Scalper This indicator is part of the   RPTrade Pro Solutions  systems. Market Scalper  is a daily trend indicator using Price Action, Dynamic Support and Resistances. It's designed to be used by anyone, even the absolute beginner in trading can use it. NEVER repaints . Indications are given  from close to close . Designed to  be used alone , no other indicators are required. Gives you Clear and simple indications How does it work Market Shaver  is using Dual TimeFrames
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicators
The indicator builds current quotes, which can be compared with historical ones and on this basis make a price movement forecast. The indicator has a text field for quick navigation to the desired date. Options: Symbol - selection of the symbol that the indicator will display; SymbolPeriod - selection of the period from which the indicator will take data; IndicatorColor - indicator color; Inverse - true reverses quotes, false - original view; Next are the settings of the text field, in w
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicators
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
Candles Pattern Scanner EA
Jarek Paciorek
Utilities
This scanner is a tool used to support trading. Scanner searches on a wide market, in real time setups, created by mutual arrangements of candles (candles pattern). Its basic features are:  8 implemented trading setups (it is possible to add further setups, additional versions of the scanner),  the possibility of simultaneous scanning, all financial instruments available on the platform,  the possibility of simultaneous scanning, in all timeframes available on the platform,  the ability to manua
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicators
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicators
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicators
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Pro Indicator Trader EA
Tom Seljakin
Utilities
Pro Indicator Trader is a professional trading tool with which you can automate/create a trading strategy using the 31 classical Metatrader 4 indicators.  An elegant and intuitive interface allows you to customize your strategy down to the smallest detail and choose whenever the EA should open a buy or sell position. For each entry-trade rule, you can use up to 14 different indicators. The EA is designed for professional traders, therefore it has many advanced functions. The EA records the order
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Indicators
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non-Repainting Non-Redrawing and Non-Lagging Indicator Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses on Sm
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicators
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicators
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
Indicators
"Impulses and Corrections 4" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicators
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Order and Risk Management MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilities
Utility for automatic order and risk management. Allows you to take the maximum from profits and limit your losses. Created by a practicing trader for traders. The utility is easy to use, works with any market orders opened manually by a trader or with the help of advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders at the same time. Has the following functions: 1. Setting stop loss and take profit levels; 2. Closing trades by trailing stop levels; 3
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator  " Morning  Star  pattern" for MT4. Indicator "Morning Star pattern" is a very powerful indicator for Price Action trading:   No repaint, No delay. Indicator   detects bullish Morning Star patterns on chart:  Blue arrow signal on chart (see pictures). With P C, Mobile & Email alerts. Also its brother - bearish  " Evening Star pattern" indicator is available (follow the link below). Indicator  " Morning Star pattern" is excellent to   combine with Support/Resistance Levels
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicators
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicators
This indicator was designed for aggressive scalping and quick entries in binary options , generating signals on every candle , so you can know exactly what is happening at all times. Join the Happy Scalping channel: MQL5 It does not repaint : the current candle's signal is generated in REAL TIME , which means it may change while the candle is still forming, depending on whether the price rises or falls compared to the previous candle's close. But once the candle closes , the signal color becom
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicators
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zone of
