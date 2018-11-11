Risk manager x2

Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита.

Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски.

А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов. 

Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.


Настройки:

Раздел __Intraday_lose_limits__

Защитит депозит в случае затяжной серии убыточных сделок внутри дня

MaxDayPercentLoss – каким % от депо вы рискуете сегодня

MaxDayDollarLoss – каким количеством $ вы рискуете сегодня

MinEquityDeposit – если эквити меньше значения закрываются все сделки

 

Раздел __Number_orders_limits__

Максимальное количество сделок

MaxDayOrdersCount – макс количество закрытых ордеров в сутки

MaxOrdersOneSymbol – макс открытых ордеров по 1 инструменту

MaxDayLossOrdersCount – макс количество убыточных ордеров в сутки

MaxCurrentOpenOrdersCount – макс открытых ордеров на счет

 

Раздел __Order_lose_limits__

Защита от сверх убытка в отдельно взятой сделке

MaxOrderPercentLoss – макс убыток ордера в %

MaxOrderDollarLoss – макс убыток ордера в $

 

Раздел __Lot_limits__

Защита депозита от margin call

MaxOrderLot – макс лот ордера

MaxSymbolOrderLot – макс лотаж для 1 инструмента

MaxTotalLot – макс общий лотаж

 

Раздел __Symbols_limits__

Ограничение торговли по символам.

AcceptedSymbols – какими символами вы разрешили себе торговать

MaxCountCurrentSymbols – макс количество торгуемых символов

 

Раздел __Advanced_functions__

Установка и перенов с SL и TP, а так же частичное и полное закрытие ордеров

StopLoss – принудительная установка SL

TakeProfit – принудительная установка TP

TakeProfitForHalfOrder – при каком профите закрывать 1/2 ордера

TakeProfitForChangeStopLoss – при каком профите подтягивать SL

StopLossAtProfit – значение SL (предыдущая опция)

TakeProfitAfterCloseBar – при каком профите закрывать ордер по закрытию свечи

BarPeriodForCloseOrder – период свечи для закрытия ордера при профите

 

Раздел __Save_profit_functions__

Защита текущей прибыли. Важный раздел!

SaveProfit – защищать дневную прибыль (true-защита включена)

EquityProfit – защита профита по эквити или по истории.

  • true - профит тралится по эквити. Защита активна когда эквити больше SaveProfitStartPercent. Ордера закроются, как только размер профита станет меньше SaveProfitDistancePercent от максимального профита
  • false - профит тралится по истории. Защита активна когда по истории профит больше SaveProfitStartPercent. Ордера закроются, как только размер профита по истории станет меньше SaveProfitDistancePercent от максимального профита

SaveProfitStartPercent – после какого профита в % тралить профит

SaveProfitDistancePercent – какой % профита защитить (от максимального профита)

 

Раздел __Time_limits_and_distance_between_orders__

Временные ограничения и ограничения по типам ордеров

CloseNightOrders – закрытие сделок ночью

StartNightTime – начало ночи

EndNightTime – конец ночи

SecondsAfterLastLossOrder – сколько секунд не торговать после убыточного ордера

SecondsAfterRunEA – сколько секунд не торговать после запуска терминала

AcceptedOrderTypes – типы ордеров для торговли

MinLimitOrdersInterval – мин расстояние от текущей цены до ближайшего лимитника

 

Раздел __Colors__

Визуальное оформление, алерты и push-сообщения

NoActive – цвет неактивных ограничений

Active – цвет активных ограничений

Font – размер текста

ShowAlerts 

  • true – если советник применит ограничения - возникнет алерт
  • false – сообщение будет только в разделе Эксперты терминала

SendAlerts

  • false – никаких сообщений на телефон не будет
  • true – информация об ограничениях советником отправится на телефон, привязанный к терминалу, push сообщением

Recommended products
Rua TrailingStop BreakEven Little
PHAM KIM QUY RuaCoder
4.5 (2)
Experts
Rua TrailingStop BreakEven Little The EA not for Real Account. You can EA for Real Account with link:   https://www.mql5.com/en/market/product/47635 Uses of EA - Trailingstop: Move stoploss continuously. - Breakeven: Move the stoploss once. Custom parameters: All OrderOpenTime:     + true: acts on all order     + false: only affect the order opened since EA run All OrderType:     + true: acts on all order.     + false: only the order is running (Buy, Sell) TraillingStop: true (Use), false (do n
FREE
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Experts
F O R E X  J U G G E R N A U T  A highly powerful Expert Advisor even if used only with one currency pair, GBPJPY. The system structure is focused on the precision of the order entries and safety.   The EA is suitable and recommended for newbies.        V E R Y  I M P O R T A N T   This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the  Margin Level %  and assumes that all open trades are cre
Gold Trend Weekly Daily System
Chen Zhang
Experts
Gold Trend Weekly Daily System — Institutional-Grade Trend Following for XAUUSD Most Gold EAs blow accounts with martingale or grid strategies. This system doesn't. Designed for traders who value capital preservation over lottery-like returns. STRATEGY TESTER RESULTS (Jan 2024 – Jul 2026) Symbol: XAUUSD (Gold) Timeframe: Daily Net Profit: +28.15% Max Drawdown: 10.26% Profit Factor: 14.95 Win Rate: 55.6% Trade
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
StormTrader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
StormTrader is a high-performance automated trading Expert Advisor (EA) specially designed for trading XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe for MT4 (MetaTrader 4) . Built with an advanced market analysis system and precision trade execution, StormTrader is optimized for traders looking for a smart, reliable, and efficient automated Gold trading experience. Designed to identify strong market opportunities, StormTrader combines intelligent trend analysis, fast execution, and disciplined risk manageme
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Experts
King Scalper EA  is an automatic trading robot to trade  USACAD . Using advanced calculations it opens and manages trading for you automatically. Its a strategy based on a series of indicators that measure the strength of the market to enter trades, when market conditions allow it. No experience is required and it’s easy to set up.  Using King Scalper is a way to improve your trading result instantly. With an Expert Advisor like King Scalper you can instantly start trading, a working system re
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the best
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experts
OtmScalp EA V1 - Automated Trading Expert Advisor Scalping-Style Expert Advisor for EUR, Gold & Cryptocurrency Markets This MT4 Expert Advisor implements automated scalping strategies designed for short-term trading on EUR currency pairs, Gold (XAUUSD), and Bitcoin markets. The EA uses algorithmic analysis to execute trades based on predefined market conditions. note : text me befor buy for more info  Trading Approach The EA employs scalping methodology, focusing on: Short-term price movements a
Gold Expert VR
Huynh Van Cong Luan
Experts
Gold Expert VR – Your Ultimate Automated Scalping Solution! Gold Expert VR is a fully automated Expert Advisor (EA) meticulously designed for scalping during periods of   low market volatility . This EA integrates self-adaptive market algorithms with reinforcement learning elements to optimize trading decisions while minimizing risks.   Key Features of Gold Expert VR: Advanced Self-Adaptive Algorithms:   Automatically identifies bespoke entry points and utilizes multiple advanced filters f
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Gold Coin M5
Andrey Kozak
2.33 (9)
Experts
Gold Coin M5 is an automated trading robot designed to trade the gold market (XAUUSD) using the M5 period. This robot is designed for traders who want to trade automatically on short-term time intervals (scalping). Peculiarities: Scalping strategy: The robot uses a scalping strategy based on instant entry and exit from positions based on short-term price movements. Optimized for XAUUSD on M5: The XAUUSD Scalper is specifically tuned to trade the XAUUSD pair on the M5 time frame, allowing it to
EA Golden King
Maksym Shyshatskyi
Experts
Golden King Expert Advisor is an automated trading program designed specifically for the Forex market with a unique scalping strategy focused mainly on trading gold (XAU/USD). This EA is designed for traders who are looking for a high frequency and fast way to make money on gold price fluctuations. The main characteristics of the "Golden King": Scalping Strategy: This EA uses a scalping strategy, which means that it opens and closes positions in a short amount of time, often within minutes. T
ZobGoldV7PRO
King Pang Yung
Experts
ZobGoldV7-PRO – The Institutional SMC Gold Engine "Stop Thinking Like a Retailer. Start Trading Like the Bank." Gold (XAUUSD) is the most volatile asset in the world. To conquer it, you need more than indicators; you need a strategy that understands liquidity. ZobGoldV7-PRO utilizes a proprietary Smart Money Concepts (SMC) framework, specifically tuned for the H4 "Gold Standard" timeframe. 6 Years of Stability: Extensively backtested from 2020 to 2025. It survived black swan events with an avera
DynamicFlow EA 30 min
Youssef Touil
Experts
DynamicFlow EA MT4 – Adaptive Trend Following Expert Advisor for Gold (M30) Overview DynamicFlow EA is a professional trend-following Expert Advisor developed for MetaTrader 4 (MT4) . It uses an adaptive band-based algorithm to identify high-probability trend reversals and automatically execute trades with advanced risk management. The EA has been designed for traders looking for a fully automated trading solution that combines intelligent signal generation with dynamic stop-loss management and
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilities
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
Financial Radar GFX
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Gold Trend Rider – Automated Expert Advisor for XAUUSD Trading Disclaimer : Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Test on a demo account and apply proper risk management before live trading. Overview Gold Trend Rider is a fully automated Expert Advisor specifically designed for Gold trading. It leverages the Parabolic SAR indicator to detect trend direction and open trades accordingly. Its trailing stop mechanism manages positions d
Diamond Black
Fanur Galamov
4 (3)
Experts
Diamond Black  is a professional expert advisor for automatic market trading. The EA implements my long-term observations of the market behavior in the evening. A thorough analysis of the behavior of the low-volatility market allowed me to implement a stable reliable system for profitable and long-term trading. EA algorithm uses the advantages of pending limit orders and strict control of trading risk. Expert advisor uses automatic lot calculation, and also allows you to use a fixed trading lo
Band Trading Automation
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Experts
Band Trading Win Consistently Irrespective of the Direction of the Market Price of any Instrument A Dual Position Entry Algorithmic Trader for Volatile Markets    Look at  Strategy Summary Here - BandTrading FEATURES Intelligent hedging mechanism aims to protect capital by locking in profits when price moves beyond the Band Trading Gap. Dynamic Band calculation adapts to real-time market conditions – identifies key support/resistance zones. Specifically designed for CFD trading: handles swa
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Night Swimmer MT4
Amir Hossein Moharreri
4.77 (13)
Experts
Night Swimmer   is a powerful night scalping EA: Experience night trading with Night Swimmer EA,   an advance scalping system designed for low-volatile market conditions.  it is important to use this EA with caution and only risk an amount you are comfortable with. We encourage you to backtest the EA with   real ticks modelling (using MT5 version)   and experiment with the settings to find the ones that work best for you. Before entrusting real funds to this EA, conduct   forward testing   to th
FREE
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
Experts
The “ SG Opposit Grid ” EA works with Virtual TakeProfit(or real) - at the trader's choice. The EA looks for signals to enter the market along the trend on D1 and H1 . If the signals coincide, the EA on the working period ( М1 - М30 depends on the trader's choice) looks for a confirming pattern and opens a position in the direction of the trend. If, after opening a position, the price moves in a profitable direction, the position is closed upon reaching the virtual TProfit with a profit. If the
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. Bonus: get free 1 EA wh
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experts
BiBoosterix is a powerful trading robot for MetaTrader 4 designed for automated trading on financial markets. It combines an adaptive capital management algorithm with advanced market analysis strategies, making it an ideal tool for both novice and professional traders. Key Advantages Adaptive Algorithm : Automatic lot management based on account balance. Multicurrency Support : Ability to trade multiple currency pairs simultaneously. Effective Risk Management : Includes stop-loss, trailing stop
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
Experts
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Assassin Trading Assistant
Anthony Donald Dickenson Jr
Utilities
The EA is used as an assistant for traders in the Trading Masters group.  The EA assists with identifying setups when taking trades using the strategies outline in the Trading Masters Group.  The EA has been developed and is intended for use by community members who understand the concepts and would like assistance navigating trade setups.  It is recommended to first understand the concepts presented in the Trading Masters group before purchasing this EA so the user can understand and benefit fr
EA Stork
Mikhail Rudyk
Experts
The trading robot (scalper) works according to the totality of signals of several indicators. And checks the price speed. It is advisable to trade on TF M5 (best results). Input parameters: Fix Lot - trades with a fixed lot Use autolot - the robot itself selects the lot depending on the depot and with an increase in the depot increases the lot Min Distance Between Deals - is the minimum distance between transactions For currencies you can not increase this parameter. For every 1500 $ 0.01 lot
Buyers of this product also purchase
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilities
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilities
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilities
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilities
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
Woobottradingsystem
JAEGYU WOO
Utilities
This program is created by algorithm which economy based logic in the trading market. 1. The program able to work with all of currency and trading items  2. Take profit and loss are basically handled by EA program Recommendation: EUR_USD is the most preferred. Please use this program only for MT4. LOT should be managed depends on own deposit. Otherwise, high risk will be driven(e.g 0.1~0.2 lot is recommended when the deposit is 10,000 dollar)
PropFirm TradeAssit
Ka Shing Law
Utilities
This EA is been tested on difference Prop firm including FTMO, MFF, TFF, Funding Next and E8.  The main focus of this EA is to provide you Risk Management, Trade Management.  It can calculate lot size for you in any market to make sure fix % risk per trade.  It has a partially close and brake even line you can place on the screen.  When the line is hit, EA will partially close the position can move the SL to entry to provide you a guarantee profit. One EA can trade all symbol.  Is a Prop Firm tr
Golden Shield EA
Wei Xiang Huang
Utilities
HURRICANE EA is a compilation based on the volatility unique to XAUUSD (GOLD), which is a trading tool with simple internal operation logic but not ordinary, which uses martingale + hedging + trending as a set of operating modes. Expert was born by collecting and learning a large amount of historical data, combined with the characteristics of the variety and using it countless times to test the market. Please do not believe that there will be any complex algorithm in the market that can accurate
Porsaj Sentiment of Traders
Jan Bungeroth
Utilities
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! Sentiment is a vital gauge that provides traders and investors with valuable insights into their perceptions of the market and the broader economy. It serves as a reflection of their collective outlook, emotions, and expectations regarding future price movements and economic conditions. Porsaj is a powerful plat
Porsaj News and Economic Calendar
Jan Bungeroth
Utilities
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! An economic calendar in the context of forex refers to a tool or resource that provides information about upcoming economic events, indicators, and data releases that can potentially impact the financial markets, particularly the foreign exchange market. It helps traders stay informed about key economic announce
FTMO Sniper 4
Vyacheslav Izvarin
Utilities
Dedicated for FTMO and other Prop Firms Challenges 2020-2024 Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Best results on GOLD and US100  Use any Time Frame Close all deals and Auto-trading  before  US HIGH NEWS, reopen 2 minutes after Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday Recommended time to trade 09:00-21:00 GMT+3 For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94887 ---------------------
Porsaj Signal
Jan Bungeroth
Utilities
We offer: - Every day signals on EURUSD, XAUUSD (Gold), XAGUSD, GBPUSD, CADJPY, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, AUDNZD, NZDUSD, USDCAD, ... - We offer evaluated signals and you can see the signals with rank of signal providers based on their history Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! More explanation: Forex and crypto signals are tools used by traders to
Porsaj AI Bot
Jan Bungeroth
Utilities
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add   https://porsaj.com   to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! Unlock the power of cutting-edge technology with Porsaj Artificial Intelligence Bot, your trusted Expert Advisor for MT4. Designed to revolutionize your trading experience, this advanced bot combines sentiment analysis, technical analysis, and harmonic patterns, all driven by the incredible capabilities of art
Porsaj Scalper
Jan Bungeroth
Utilities
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add   https://porsaj.com   to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! Unveiling the Porsaj Scalper: Your Cutting-Edge MetaTrader 4 Utility for Precision Scalping Are you ready to take your forex trading to the next level? Look no further than the revolutionary Porsaj Scalper – a MetaTrader 4 utility designed to empower scalpers with the tools they need to thrive in the fast-pac
ADAM for FTMO 40
Vyacheslav Izvarin
5 (1)
Utilities
ADAM EA Special Version for FTMO  Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94887 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CandleStyx
Guillaume Xavier Andre Turlier
Utilities
MT4 trading tool. Intuitive Dashboard that allows effortless automated trading, saving 99 Strategies , Advanced Money Management , Automatic group orders :  Global Take Profit / Stop Loss, Smart TP (Multi-Level, Position Recovery) and Smart SL (Breakeven, trailing Stop, Multi-Level), Exit Manager , Signals, Strength Indicator , ATR Graph, Price Alert, News Warning…  # If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact (info@styxia.com)   Get more information
Safe Hedge Robot MT4
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilities
FULL AUTOMATED ROBOT :  HEDGE ON TWO INDEX OR SHARERS : For get optimize SET file , send massage to me on WhatsApp    FTMO  200K challenge live link. NOW.   FTMO  10K challenge link. PAST.   FTMO   100K challenge link. PAST.   Because this robot performs hedging on TWO INDEX OR SHARERS at the  Same Time , it is not possible to backtest.  A special robot for the forex market whose strategy is to simultaneously open two positions on two indices with a high correlation coeffici
Trade With Analyst data
Oky Agus Setiawan
Utilities
Hello , Most people fail in trading because they use general strategies, trading should follow your own basics Being unique is the best strategy I am MaxlumFX, a trader who uses Microsoft Excel I have been using it for years and the profits are realistic simple Follow the trade with Correlation Trigular for Analyst 1 Pair I share this file as your trading analysis Contact me for Excel file T.me/MaxlumFX
Copiador MT4
Luciana Andrea Maggiori
Utilities
Copiador – La Mejor Herramienta para Copiar Operaciones en MetaTrader 4 Este no es un simple copiador de operaciones que únicamente permite copiar transacciones de forma local entre diferentes cuentas de MetaTrader 4 en cualquier dirección y cantidad. ¡Por supuesto que lo hace! ¡Pero Copiador hace mucho más! Descubre sus características y beneficios a continuación FUNCIONALIDADES DESTACADAS: Copiado entre brokers diferentes : Puedes copiar operaciones desde una cuenta en un broker
PositiveGridEa
Yaakov Markos
Utilities
Welcome to Positive Grid — the strategy behind our real-time Telegram signals. This video shows how the cycle works from start to finish, including: • Opening Buy/Sell at the same price • Grid expansion every 20 pips • Mini trades every 10 pips • Pending order logic (“5=5”) • Profit target and cycle restart ⸻ Profit Potential (Per Cycle): Most cycles involve 6 to 30 trades, depending on market movement: • 0.01 lot = $4.00 profit target • 0.10 lot = $40.00 profit target • 1.00 lot = $400.00 pr
Magic calculation analyzer
Xiao Lin Zhu
Utilities
Magic Point Calculation System Support, resistance, target position... Use scientific calculations to help your trades Find the corresponding and low points Through our observation of the current chart, find the corresponding high and low points Enter the high and low points and calculate Enter the high and low point at the corresponding positions and click calculate to get the support, resistance, target, etc. Pre-order and wait for the result Pre-order at the price calculatedthe risk of ext
Onlygold
George Manakarios
Utilities
I will not flood the system with marketing hype. This EA trades 'only' gold in forex. No parameters. You can see the results of one tester, others are similar or better. I will provide a free copy of the EA in the free market for you to download and test yourself to make sure it will suit you (Onlygoldtest.ex4). You need a good sized account, reasonable spread, high frequency. For example, if you have a 40000 account, it will double in no time and also accommodate drawdown if any, but that's not
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (445)
Utilities
Trade Manager MT4 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 4, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, or crypto, Trade M
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (110)
Utilities
Experience exceptionally  fast trade copying with the Local Trade Copier EA MT4 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copier EA MT4 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking to inc
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (197)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 4 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader 4 . COPYLOT helps you copy Forex trades between MetaTrader 4 and MetaTrader 5 terminals with flexible synchronization for different account setups. COPYLOT MT4 version supports: MetaTrader 4 to MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge to MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting to MetaTrader 4   MT5 version Full Description + DEMO + PDF How To Buy How To Install How to get Log Files How To Test and Optimize A
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT4," you can receive the "Trade Copier MT5" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.43 (7)
Utilities
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
5 (1)
Utilities
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (95)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
More from author
Buy Sell zones x2 free
Andrii Malakhov
Indicators
Индикатор "Buy Sell zones x2" основан на принципе "остановка/разворот после сильного движения". Поэтому, как только обнаруживается сильное безоткатное движение, сразу после остановки - рисуется зона покупок/продаж. Зоны отрабатывают красиво. Или цена ретестит зону и улетает в космос, или пробивает зону насквозь и зона отрабатывается с другой стороны так же красиво.  Работает на всех таймфреймах. Лучше всего выглядит и отрабатывает на Н1.    Может использоваться как: индикатор зон, где лучше вс
FREE
Reversal zones x2 free
Andrii Malakhov
1 (1)
Indicators
The indicator looks for buying and selling zones, where a deal can be opened with a minimal stop loss and a better Risk Reward Ratio. The indicator is based on qualitative search of the Double top/Double bottom pattern. This version works only on USDCAD! The full version of the indicator can be purchased here - https://www.mql5.com/en/market/product/29820 Indicator operation principle Looks for local tops/bottoms which can potentially become a Reversal zone It waits for an impulse movement that
FREE
Wicky level x2 free
Andrii Malakhov
Indicators
Индикатор, который ищет качественные точки входа в рынок и отображает их в виде стрелок. Действует по сложному алгоритму. Сначала ищет на графике специальные уровни, которые обязательно должны быть пробиты импульсом. Если цена возвращается к этому уровню в виде свечи с длинной тенью и маленьким телом и касается уровня только тенью - возникает точка входа.  Не перерисовывается!  Лучше всего выглядит и отрабатывает на Н1.    Может использоваться как: Индикатор уровней, где цена будет останавливат
FREE
Advanced reversal system RRR 1 to 5 free
Andrii Malakhov
Indicators
The indicator shows entry points with Risk-Reward-Ratio 1 to 5. Main timeframe H1. Works on every pair. The main logic - is to find a reversal level, and then track the price reaction to this level. Doesn't need any settings. As a standard, it paint 5 levels of the same take-profit (red / blue for sellers and buys) and 1 stop-loss level - orange. ATTENTION! Test version of the indicator. Works only on the USDCAD pair! The full version can be bought here https://www.mql5.com/en/market/product/61
FREE
Risk manager x2 free
Andrii Malakhov
5 (1)
Utilities
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
FREE
Culmination candle x2 free
Andrii Malakhov
Indicators
The indicator searches for the largest candles with minimum wicks for the last X candles. Sometimes, such candles mark the presence of a strong buyer, who quickly and strongly pushes the price in the right direction. However, most often, these are culmination candles, especially at the end of a prolonged trend when a single large candle knocks out stop losses of the most persistent traders and the price reverses instantly. The indicator allows you to open a position on the very edge of the marke
FREE
MACD stopper x2 free
Andrii Malakhov
4 (1)
Indicators
The MACD_stopper_x2 indicator shows where the trend has a tendency to stop or reverse. It uses the standard MACD indicator and a proprietary formula for processing data obtained from MACD. There are 2 types of stop/reversal signals: Small cross - probability of a trend stop/reversal is 70-80%; Large cross - probability of a trend stop/reversal is 80-80%; If there are open trades (for example, BUY) on the symbol the indicator is attached to, and the BUY trend ends, the indicator sends push notifi
FREE
MACD stopper x2
Andrii Malakhov
Indicators
The MACD_stopper_x2 indicator shows where the trend has a tendency to stop or reverse. It uses the standard MACD indicator and a proprietary formula for processing data obtained from MACD. There are 2 types of stop/reversal signals: Small cross - probability of a trend stop/reversal is 70-80% Large cross - probability of a trend stop/reversal is 80-80% If there are open trades (for example, BUY) on the symbol the indicator is attached to, and the BUY trend ends, the indicator sends push notifica
Reversal zones x2
Andrii Malakhov
Indicators
The indicator looks for buying and selling zones, where a deal can be opened with a minimal stop loss and a better Risk Reward Ratio. The indicator is based on qualitative search of the Double top/Double bottom pattern. Indicator operation principle Looks for local tops/bottoms which can potentially become a Reversal zone It waits for an impulse movement that would exceed the Reversal zone and draws a red/blue wide rectangle Within the Reversal zone, it looks for the strongest area of the zone
Culmination candle x2
Andrii Malakhov
Indicators
The indicator searches for the largest candles with minimum wicks for the last X candles. Sometimes, such candles mark the presence of a strong buyer, who quickly and strongly pushes the price in the right direction. However, most often, these are culmination candles, especially at the end of a prolonged trend when a single large candle knocks out stop losses of the most persistent traders and the price reverses instantly. The indicator allows you to open a position on the very edge of the marke
Buy Sell zones x2
Andrii Malakhov
Indicators
Индикатор "Buy Sell zones x2" основан на принципе "остановка/разворот после сильного движения". Поэтому, как только обнаруживается сильное безоткатное движение, сразу после остановки - рисуется зона покупок/продаж. Зоны отрабатывают красиво. Или цена ретестит зону и улетает в космос, или пробивает зону насквозь и зона отрабатывается с другой стороны так же красиво.  Работает на всех таймфреймах. Лучше всего выглядит и отрабатывает на Н1.    Может использоваться как: индикатор зон, где лучше вс
Wicky level x2
Andrii Malakhov
Indicators
Индикатор, который ищет качественные точки входа в рынок и отображает их в виде стрелок. Действует по сложному алгоритму. Сначала ищет на графике специальные уровни, которые обязательно должны быть пробиты импульсом. Если цена возвращается к этому уровню в виде свечи с длинной тенью и маленьким телом и касается уровня только тенью - возникает точка входа.  Не перерисовывается!  Лучше всего выглядит и отрабатывает на Н1.    Может использоваться как: Индикатор уровней, где цена будет останавливат
Trade Control
Andrii Malakhov
Utilities
Утилита-риск-менеджер для защиты вашего депозита от полной потери денег. Если вы инвестор и решили передать деньги в доверительное управление, вам нужен Trade Control. Так трейдер не нарушит свои же правила риск-менеджмента и не сольет все ваши деньги. Для этого Trade Control должен находится на вашем VPS. И у управляющего трейдера не должно быть доступа к настройкам данной улититы. В момент слабости, трейдер не сможет увеличить заложенные в торговлю риски. И не потеряет ваш депозит за один неуд
Advanced reversal system RRR 1 to 5
Andrii Malakhov
Indicators
The indicator shows entry points with Risk-Reward-Ratio 1 to 5. Main timeframe H1. Works on every pair. The main logic - is to find a reversal level, and then track the price reaction to this level. Doesn't need any settings. As a standard, it paint 5 levels of the same take-profit (red / blue for sellers and buys) and 1 stop-loss level - orange. ATTENTION! The full version of indicator. You can t est full work of indicator free only on the USDCAD pair here  https://www.mql5.com/en/market/produ
Filter:
No reviews
Reply to review