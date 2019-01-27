Open charts

Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон. Так-же можно удалить все графике открытые в терминале Мт4. В скрипте имеются следующие настройки:

  • "Таймфрейм" по умолчанию M30;             (Можно поставить свой: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.)
  • "Задержка" по умолчанию "0";                  (Задержка перед открытием следующего графика в миллисекундах.)
  • "Шаблон" по умолчанию "True";                (True=применять шаблон к графику, false=не применять.)
  • "Имя шаблона" по умолчанию "мой.tpl";   (Шаблон берётся из папки \MetaQuotes\Terminal\F5C18A2...8997\templates)
  • "Удалить графики?" по умолчанию "false";(True=удаляет все графики, да же которые скрипт не открывал.)

Внимание: Скрипт удаляет тот график с которого он был запущен в любом случае.

Для запуска скрипта используйте вновь открытый график.

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Подкрашивает аномально большие тиковые объёмы в красный цвет. Имеет следующие настройки: "Процент" по умолчанию "70"  (Процент на который аномальный объём должен быть больше предыдущего) "Уровень" по умолчанию "500" (Количество тиков, больше которого будем брать во внимание аномальный объём) Внимание! Данный индикатор был разработан для мелких таймфреймов M1,M5,M15. Идея в том, что на таких Таймфреймах увеличение количества тиков говорит об увеличении количество сделок, увеличения интереса к цен
Strategy tester
Maksim Slovakov
Utilities
Тестер поможет протестировать вашу ручную стратегию или проверить чужую . В обращении тестер достаточно прост,есть возможность регулировать скорость теста и лот, отдельно закрывать и модифицировать ордера. У данного тестера имеются следующие настройки: "Начальный лот" по умолчанию"0.01" "Шаг изменения лота" по умолчанию "0.01"  "Шаг изменения скорости" по умолчанию "50" (условная величена, чем она больше, тем быстрее меняется скорость)
FREE
Razgon
Maksim Slovakov
Experts
Acceleration of the deposit. The EA has 7 settings: 1.Comment (Comment on orders) 2. Lot (The lot is changed only manually in the settings) 3. Target in currency (The target in the deposit currency, having reached which the adviser closes the position and does not trade) 4. Magik (Order Number) 5. RSi (The RSi period to determine the potential entry point) 6. RSi output (The RSi period to determine the exit point) 7. addition to the entry price (Indent in points from the level of potent
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