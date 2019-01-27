Open charts

Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон. Так-же можно удалить все графике открытые в терминале Мт4. В скрипте имеются следующие настройки:

"Таймфрейм" по умолчанию M30; (Можно поставить свой: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.)

"Задержка" по умолчанию "0"; (Задержка перед открытием следующего графика в миллисекундах.)

"Шаблон" по умолчанию "True"; (True=применять шаблон к графику, false=не применять.)

"Имя шаблона" по умолчанию "мой.tpl"; (Шаблон берётся из папки \MetaQuotes\Terminal\F5C18A2...8997\templates)

"Удалить графики?" по умолчанию "false";(True=удаляет все графики, да же которые скрипт не открывал.)

Внимание: Скрипт удаляет тот график с которого он был запущен в любом случае.

Для запуска скрипта используйте вновь открытый график.

