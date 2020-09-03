PulseScanner
- Indicators
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- Version: 2.0
- Updated: 3 September 2020
- Activations: 10
Ни для кого не секрет, что для того чтобы, заработать на финансовых рынках необходимо движение цены инструмента. И чем движение сильнее тем больше возможностей предоставляется для торговли трейдеру. Для поиска сильных движений цены и был разработан PulseScanner. Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения сильных движений цены по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Индикатор имеет несколько режимов поиска и визуального отображения сигналов. По клику на выбранную вами сигнальную кнопку, будет осуществлен переход на график с визуальным обозначением нужного бара. Гибкими настройками можно настроить силу искомого импульса, отчеты, сигналы и уведомления, кол-во торговых инструментов, указателей и режимы открытия графиков. Прокрутка списка торговых инструментов(scrolling), осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре.
Indicator Settings
- CurrencyList - Список торговых инструментов.
- TemplateButtonSignal - Имя шаблона для открытия нового графика.
- NumberOfBarsForCalculatingATR_Bars - Кол-во баров для расчета ATR.
- ImpulseAmountFromAverageATR - Во сколько раз импульс больше ATR.
- SearchAcrossMultipleBars - Кол-во баров для поиска в режиме "Search by N bars".
- OpenChartsNewWindow - Открытие графика в новом окне.
- Arrow - Стрелки сигнала и номера бара на графике.
- SizeArrow - Размер стрелок.
- ArrowColor - Цвет стрелок.
Push-Notifications-Alert - Настройки уведомлений.