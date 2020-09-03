Ни для кого не секрет, что для того чтобы, заработать на финансовых рынках необходимо движение цены инструмента. И чем движение сильнее тем больше возможностей предоставляется для торговли трейдеру. Для поиска сильных движений цены и был разработан PulseScanner. Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения сильных движений цены по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Индикатор имеет несколько режимов поиска и визуального отображения сигналов. По клику на выбранную вами сигнальную кнопку, будет осуществлен переход на график с визуальным обозначением нужного бара. Гибкими настройками можно настроить силу искомого импульса, отчеты, сигналы и уведомления, кол-во торговых инструментов, указателей и режимы открытия графиков. Прокрутка списка торговых инструментов(scrolling), осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре.

Indicator Settings





CurrencyList - Список торговых инструментов.

- Список торговых инструментов. TemplateButtonSignal - Имя шаблона для открытия нового графика.

- Имя шаблона для открытия нового графика. NumberOfBarsForCalculatingATR_Bars - Кол-во баров для расчета ATR.

- Кол-во баров для расчета ATR. ImpulseAmountFromAverageATR - Во сколько раз импульс больше ATR.

- Во сколько раз импульс больше ATR. SearchAcrossMultipleBars - Кол-во баров для поиска в режиме "Search by N bars".

- Кол-во баров для поиска в режиме "Search by N bars". OpenChartsNewWindow - Открытие графика в новом окне.

- Открытие графика в новом окне. Arrow - Стрелки сигнала и номера бара на графике.

- Стрелки сигнала и номера бара на графике. SizeArrow - Размер стрелок.

- Размер стрелок. ArrowColor - Цвет стрелок.



Push-Notifications-Alert - Настройки уведомлений.



