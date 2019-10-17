Fakey

5

Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения ложных пробоев по всем периодами на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление возможного движения. По кликуна сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить неиспользуемые периоды, можно кликом по его заголовку. Кнопка"All"открывает графики всех сигналов поданному периоду. Имеется поиск в истории (попредыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляетсяклавишами"UP""DOWN"на клавиатуре.

Имеются различные виды оповещения.

Входные параметры

CurrencyNameSettings

  • CurrencylList - Список используемых торговых инструментов.
  • TemplateButtonSignalPress - В данном параметре, указывается имя сохраненного шаблона, который будет применяться к графику при нажатии на сигнальную кнопку.

Fakey Settings

  • CalculateTheFractal - Кол-во баров(с каждойстороны фрактала) для поиска уровней(вершини впадин волн).
  • NumberOfBarsInHistory - Кол-во баров на которое можно перейти в историю. Чем меньше баров, тем быстрей будет работать индикатор,

Notifications

  • AlertPeriod - Период отправки Report уведомлений.

Interface Settings - Цветовые настройки сигнальных кнопок.


Reviews 2
Aravind Kolanupaka
9789
Aravind Kolanupaka 2020.11.24 07:36 
 

Nice scanner with so many useful features.

dendrx
194
dendrx 2019.10.27 17:29 
 

Самый замечательный индикатор,очень понравилось что можно как в истории посмотреть и как в данный момент пойдет рынок после ложное пробоя,так и менять шпильку ложного так и листать список инструментов,у многих надо делать меньше что бы уместилось все,здесь можно листать что очень удобно,так и сам автор идет на встречу если что то изменить или добавить.Много раз искал по ложному пробою индикатор,нашел этот и очень доволен,по моему субъективному мнению,лучше нет.

