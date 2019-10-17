Fakey
- Indicators
- Roman Lipatov
- Version: 2.0
- Updated: 23 November 2020
- Activations: 5
Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения ложных пробоев по всем периодами на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление возможного движения. По кликуна сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить неиспользуемые периоды, можно кликом по его заголовку. Кнопка"All"открывает графики всех сигналов поданному периоду. Имеется поиск в истории (попредыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляетсяклавишами"UP""DOWN"на клавиатуре.
Имеются различные виды оповещения.
Входные параметры
CurrencyNameSettings
- CurrencylList - Список используемых торговых инструментов.
- TemplateButtonSignalPress - В данном параметре, указывается имя сохраненного шаблона, который будет применяться к графику при нажатии на сигнальную кнопку.
Fakey Settings
- CalculateTheFractal - Кол-во баров(с каждойстороны фрактала) для поиска уровней(вершини впадин волн).
- NumberOfBarsInHistory - Кол-во баров на которое можно перейти в историю. Чем меньше баров, тем быстрей будет работать индикатор,
Notifications
- AlertPeriod - Период отправки Report уведомлений.
Interface Settings - Цветовые настройки сигнальных кнопок.
Nice scanner with so many useful features.