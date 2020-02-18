LevelsResearch
- Indicators
- Roman Lipatov
- Version: 1.3
- Updated: 14 October 2020
- Activations: 10
Данная панель упростит работу тем, кто использует в своей торговле горизонтальные уровни. Панель дает возможность быстро переключатся по
инструментам, при этом в несколько кликов устанавливать уровни на графиках и взаимодействовать с ними. Имеется гибкая настройка
оповещения. Одно из преимуществ данного продукта, показывать вид пробития уровня, это ложный пробой или закрепление за уровнем.
Настройки
- Market_Watch - При (true) выводит инструменты из списка панели "Обзор рынка", при (false) инструменты из списков "List_1..4".
- List_1..4 - Списки инструментов необходимые для работы.
- Name_Template_New_Chart - Имя шаблона применяемого для открытия нового графика.
- Level_Color_1..4 - Цвета столбцов с данными и линий(уровней)на графиках.
- Number_Of_Bars_For_Calculating_ATR - Кол-во баров для расчета ATR.
- ATR_Ratio - Коэффициент от ATR. Используется как вспомогательное значение. Например для расчета стоп-лосса или тейк-профита по ATR.
- TimeFrame_ATR - Период расчета ATR.
- Alert_Reset_In_Minutes - Здесь указывается количество минут в цикле, делающий сброс оповещения.
Самый лучший продукт для тех кто работает с уровнями,мало того что можно выставлять уровни как ты хочешь и видишь и можно делать свой список инструментов,так есть еще и автоматическое построение,при этом можно и отредактировать,Спасибо автору за данный продукт!!!