RadarPriceActionMT5
- Indicators
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- Version: 4.2
- Updated: 19 August 2021
- Activations: 10
Эта панель предназначена для быстрого визуального поиска паттернов "price action" по нескольким торговым инструментам одновременно. Есть возможность добавлять и удалять торговые инструменты. По клику на сигнальную кнопку осуществляется быстрый переход на график с данным паттерном и таймфреймом. Панель ищет 8 свечных паттернов: PIN-BAR, EXTERNAL BAR, INSIDE BAR, DOJI, LEVEL, HIGH/LOW OF N BAR, FAKEY, ONE-WAY N BAR. Отключение любого из паттернов осуществляется кликом по его заголовку. Также имеется поиск в истории (по предыдущим барам) кнопками "<<" и ">>", а также Push-уведомления с периодами оповещения H1, H4, D1, W1, MN. Имеется гибко настраиваемый интерфейс и подстройка поиска паттернов. Прокрутка (scrolling) панели осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре.
Входные параметры
- CurrencylList - Cписок используемых торговых инструментов.
- TemplateButtonSignal -Имя шаблона который применится к графику при клике по сигнальной кнопке.
- MillisecondTimerTick – Параметр устанавливает периодичность поиска новых паттернов в миллисекундах.
- BodyShadow - Во сколько раз тело pin-bara меньше тени бара.
- BarClosingAndOpeningArea – Задает параметр закрытия выше(buy) или ниже(sell) середины пин-бара. Пример на sell (LOW + ((HIGT - LOW) / BarClosingAndOpeningArea).
- LevelQuantityBar - Кол-во баров для поиска уровня.
- TouchLevel - Кол-во касаний уровня.
- HighLowOfBar - Кол-во баров для поиска максимального high и минимального low.
- FakeyQuantityBar - Кол-во баров для поиска уровня для Fakey.
- TouchFakey - Кол-во касаний уровня c Fakey.
- BreakDownBar - Кол-во баров для поиска ложного пробоя.
- CoefficientFakey - Коэффициент, устанавливающий размер шпильки ложного пробоя (чем больше значение, тем меньше шпилька пробоя).
- OneWayBars - Кол-во однонаправленных баров в серии.
- NotificationPeriod - Период отправки Alert и Push-уведомлений .
- Notification - Включение и отключение отправки Push-уведомлений.
- Alerts - Включение и отключение отправки Alert.
- Send…- Включение и отключение уведомления по сигналам на BUY и SELL.
This is Excellent Indicator. it works great.