RadarPriceActionMT5

5

Эта панель предназначена для быстрого визуального поиска паттернов "price action" по нескольким торговым инструментам одновременно. Есть возможность добавлять и удалять торговые инструменты. По клику на сигнальную кнопку осуществляется быстрый переход на график с данным паттерном и таймфреймом. Панель ищет 8 свечных паттернов: PIN-BAR, EXTERNAL BAR, INSIDE BAR, DOJI, LEVEL, HIGH/LOW OF N BAR, FAKEY, ONE-WAY N BAR. Отключение любого из паттернов осуществляется кликом по его заголовку. Также имеется поиск в истории (по предыдущим барам) кнопками "<<" и ">>", а также Push-уведомления с периодами оповещения H1, H4, D1, W1, MN. Имеется гибко настраиваемый интерфейс и подстройка поиска паттернов. Прокрутка (scrolling) панели осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре.

Входные параметры

    CurrencyName_Settings
      • CurrencylList - Cписок используемых торговых инструментов.
      • TemplateButtonSignal -Имя шаблона который применится к графику при клике по сигнальной кнопке.
      • MillisecondTimerTick – Параметр устанавливает периодичность поиска новых паттернов в миллисекундах.
    PinBar_Settings
      • BodyShadow - Во сколько раз тело pin-bara меньше тени бара.
      • BarClosingAndOpeningArea – Задает параметр закрытия выше(buy) или ниже(sell) середины пин-бара. Пример на sell (LOW + ((HIGT - LOW) / BarClosingAndOpeningArea).
    Level _Settings
      • LevelQuantityBar - Кол-во баров для поиска уровня.
      • TouchLevel - Кол-во касаний уровня.
    High Low Of _Settings
      • HighLowOfBar - Кол-во баров для поиска максимального high и минимального low.
    Fakey _Settings
      • FakeyQuantityBar - Кол-во баров для поиска уровня для Fakey.
      • TouchFakey - Кол-во касаний уровня c Fakey.
      • BreakDownBar - Кол-во баров для поиска ложного пробоя.
      • CoefficientFakey - Коэффициент, устанавливающий размер шпильки ложного пробоя (чем больше значение, тем меньше шпилька пробоя).
    SeriesOfOneWayBars _Settings
      • OneWayBars - Кол-во однонаправленных баров в серии.
    Column_Settings – настраивает порядок расположения паттернов по столбцам.·          
      PushNotifications _Settings
        • NotificationPeriod - Период отправки Alert и Push-уведомлений .
        • Notification - Включение и отключение отправки Push-уведомлений.
        • Alerts - Включение и отключение отправки Alert.
        • Send…- Включение и отключение уведомления по сигналам на BUY и SELL.
      Interface_ Settings - Цветовые настройки интерфейса панели.
        SignalButton_Settings - Цветовые настройки сигнальных кнопок.
          Button _Settings - Цветовые настройки валютных кнопок.


            Reviews 1
            Ruhail Ashraf Khan
            631
            Ruhail Ashraf Khan 2020.06.30 08:30 
             

            This is Excellent Indicator. it works great.

            Recommended products
            CosmiCLab FIBO
            Kirils Subins
            Indicators
            CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
            Harmony Signals Pro
            Giuseppe Papa
            Indicators
            Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
            Bober Real MT5
            Arnold Bobrinskii
            4.88 (16)
            Experts
            Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
            Has rsi signal
            Evgenii Savinov
            Indicators
            HAS RSI Signal — Professional Trend Indicator with SL/TP Calculation HAS RSI Signal is a powerful trading tool that combines time-tested classics with modern noise-filtering algorithms. The indicator analyzes the market through the prism of Heiken Ashi Smoothed candles and the RSI oscillator, providing clear entry signals at trend reversals or when exiting overbought/oversold zones. Key Advantages: Double Filtration: Using Heiken Ashi Smoothed eliminates market "noise," while RSI confirms the mo
            RBreaker
            Zhong Long Wu
            Indicators
            RBreaker Gold Indicators is a short-term intraday trading strategy for gold futures that combines trend following and intraday reversal approaches. It not only captures profits during trending markets but also enables timely profit-taking and counter-trend trading during market reversals. This strategy has been ranked among the top ten most profitable trading strategies by the American magazine   Futures Truth   for 15 consecutive years. It boasts a long lifecycle and remains widely used and st
            Rainbow EA MT5
            Jamal El Alama
            Experts
            Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
            PipFinite Exit EDGE MT5
            Karlo Wilson Vendiola
            4.88 (32)
            Indicators
            Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
            Premium level Pro
            Dmitriy Kashevich
            Indicators
            Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
            KMB Smart Pattern Analyzer PRO
            Karwan Msto Mohammed Mohammed
            Indicators
            Product Overview KMB Smart Pattern Analyzer PRO is an advanced technical analysis indicator designed to detect and rank high-probability market patterns inside a user-defined chart range. The indicator combines multiple analysis engines in one professional tool: Candlestick pattern analysis Classic chart pattern recognition Harmonic structure detection Smart market structure / SMC-style analysis Instead of showing random signals across the full chart, the indicator allows the user to focus on a
            Fractal 358 Plus
            Renato Fridschtein
            Indicators
            Fractal 358 Plus is a predictive indicator that provides the clearest sight of price movements. Identifying graphic patterns such as Caixote (Crate), Pivot and Inside Candle , it shows entries and exits spots, as well as threats to your trades in the markets. It comes ready to use with B3 Mini Index (WIN$ series) and can be adjusted to use with any asset and timeframe. Fractal 358 unravels price movement Based on the Fibonacci sequence, Fractal 358 is a new and different way of reading and und
            PREngulfing
            Slobodan Manovski
            Experts
            PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
            PinBar Pattern MT5 rq
            DMITRII GRIDASOV
            Indicators
            Crypto_Forex Indicator PINBAR Pattern for MT5, No repaint, No delay. - Indicator "PINBAR Pattern" is very powerful indicator for Price Action trading. - Indicator detects PinBars on chart: - Bullish PinBar - Blue arrow signal on chart (see pictures). - Bearish PinBar - Red arrow signal on chart (see pictures). -   With PC & Mobile alerts. - Indicator "PINBAR Pattern" is excellent to combine with Support/Resistance Levels. Click here to see high quality Trading Robots and Indicators! It is ori
            Pro Gold System Indicator
            PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
            Indicators
            ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
            Prime Vortex Pro Mt5
            Ashraful Alam
            Indicators
            Prime Vortex Pro (MT5) — Multi-Layer Confluence Trend & Reversal Signal Indicator Built natively for MetaTrader 5. Fewer signals. Stronger confluence. Why Prime Vortex Pro Exists Most signal indicators fire on nearly every candle — dozens of arrows a day, most of them noise that pulls traders into weak, low-probability setups. Prime Vortex Pro flips that approach: silence is the default. A signal only appears when multiple, independent layers of market evidence — trend, trend strength, market st
            BlueBoat Fimathe PrimeCycle
            Sebastian Wehrfritz
            Indicators
            BlueBoat – Prime Cycle is a technical indicator for MetaTrader 5 that visualizes market cycles based on the Fimathe cycle model (Marcelo Ferreira) . It identifies and displays historic and live cycle structures such as CA, C1, C2, C3, etc., helping traders understand the rhythm and timing of price movement across multiple sessions. This tool is ideal for manual analysis or as a supporting signal in discretionary strategies. Key Features Historical Cycle Analysis – Backtest and visualize as many
            Priority Argument
            Andriy Sydoruk
            Indicators
            The Priority Argument indicator algorithm is based on standard indicators as well as its own mathematical calculations. The indicator will help users determine the direction of the trend. It will also become an irreplaceable advisor for entering the market or for closing a position. This indicator is recommended for everyone, both beginners and professionals. How to work: The implementation of the trend indicator is simple - in the form of lines of two colors. We buy when the indicator line c
            Fibo Channels
            Jeffrey Quiatchon
            Indicators
            Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
            Noize Absorption Index
            Ekaterina Saltykova
            Indicators
            Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
            PZ Mean Reversion MT5
            PZ TRADING SLU
            1 (1)
            Indicators
            Outperform traditional strategies: effective mean reversion for savvy traders Unique indicator that implements a professional and quantitative approach to mean reversion trading. It capitalizes on the fact that the price diverts and returns to the mean in a predictable and measurable fashion, which allows for clear entry and exit rules that vastly outperform non-quantitative trading strategies. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Clear trading signals Ama
            Auto Optimized RSI MT5
            Davit Beridze
            Indicators
            Auto Optimized RSI   is a smart and easy-to-use arrow indicator designed for precision trading. It automatically finds the most effective RSI Buy and Sell levels for your selected symbol and timeframe using real historical data simulations. The indicator can be used as a standalone system or as part of your existing trading strategy. It is especially useful for intraday trading. Unlike traditional RSI indicators that rely on fixed 70/30 levels,   Auto Optimized RSI   dynamically adjusts its lev
            EasyPivot High Low Pattern Predictor MT5
            Bekzhan Bolat
            Indicators
            EasyPivot — Smart Pivot Points with Pattern Prediction EasyPivot   is a professional MetaTrader 5 indicator that automatically detects significant High and Low pivot points, analyzes historical sequences of these signals, and provides a statistically based forecast of the next move. Perfect for swing traders, support/resistance traders, and pattern recognition enthusiasts. How It Works The indicator scans the chart and marks key reversal points: High pivot   — a bar whose high price is higher th
            FREE
            AIS Forest Fire Trend MT5
            Aleksej Poljakov
            Indicators
            One of the number sequences is called "Forest Fire Sequence". It has been recognized as one of the most beautiful new sequences. Its main feature is that this sequence avoids linear trends, even the shortest ones. It is this property that formed the basis of this indicator. When analyzing a financial time series, this indicator tries to reject all possible trend options. And only if he fails, then he recognizes the presence of a trend and gives the appropriate signal. This approach allows one t
            LevelPAttern MT5
            Maxim Sokolov
            Indicators
            LevelPAttern MT5 is a technical indicator based on the daily levels and Price Action patterns. The indicator is based on the standard ZigZag indicator + reversal candlestick pattens, such as Star, Hammer (also knows as Pin bar), Engulfing and others. The indicator generates audio and text notifications when a pattern is formed and a level is touched. It also supports sending email and push notifications. Indicator operation features It is suitable for working with any CFD and FOREX trading inst
            TradeForge AlphaGain AI
            Akshay Chunilal Patil
            Experts
            AlphaGain AI – Elite Precision Trading Redefined AlphaGain AI is a powerful, AI-enhanced Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, designed to help traders consistently capture profitable trades using advanced machine learning and deep historical data analysis. Built for both beginners and professionals, AlphaGain AI adapts to market conditions in real-time—giving you a powerful advantage every step of the way. ️ Key Features: Artificial Intelligence Core AI-based algorithm identifies high-p
            Trend Monitor MT5
            Pavel Zamoshnikov
            4.5 (2)
            Indicators
            The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
            Buy Sell Arrow MT MT5
            Sahib Ul Ahsan
            Indicators
            Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy.    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.    Whether you're a scal
            Divergent Stochastic Filter II
            Ebrah Ssali
            Indicators
            Divergent Stochastic Filter II Catch Reversals Early, Filter Noise, Trade with Confidence The Edge: Why This Stochastic is Different  Every trader knows the Stochastic oscillator. But knowing when to trust its signals, that's the real challenge. The Divergent Stochastic Filter II transforms this classic indicator into a precision reversal detection system by adding critical elements: divergence intelligence, signal filtering and exhaustion detection.  While standard Stochastic oscillators fire s
            Price Magnets M5
            Ivan Simonika
            Indicators
            Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
            Range Predictor MT5
            Suvashish Halder
            Indicators
            Introducing the   Range Predictor : Your Ultimate Guide to Future Trading Ranges!   Imagine having the power to see into the future of market moves— Range Predictor   brings this dream to life. Designed to deliver real-time,   predictive support and resistance levels , this tool goes beyond standard indicators, offering trend direction insights and precise range   forecasts . Whether you're a day trader or a swing trader, the   Range Predictor   is your all-in-one toolkit for mastering the ma
            Backtesting Indicator
            Minh Truong Pham
            Indicators
            Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
            Buyers of this product also purchase
            Smart Trend Trading System MT5
            Issam Kassas
            4.77 (142)
            Indicators
            This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
            Trend Sniper X
            Sarvarbek Abduvoxobov
            5 (10)
            Indicators
            Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
            Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
            Sirikorn Rungsang
            4.94 (50)
            Indicators
            Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
            SuperScalp Pro
            Van Minh Nguyen
            4.61 (31)
            Indicators
            SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
            Divergence Bomber
            Ihor Otkydach
            4.89 (93)
            Indicators
            From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
            Entry Points Pro for MT5
            Yury Orlov
            4.51 (148)
            Indicators
            The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
            Neuro Poseidon MT5
            Daria Rezueva
            4.85 (54)
            Indicators
            Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
            Superhero
            Ihor Otkydach
            5 (3)
            Indicators
            The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
            SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
            Muhammad Usman Siddique
            5 (3)
            Indicators
            The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
            Atomic Analyst MT5
            Issam Kassas
            4.44 (52)
            Indicators
            This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and n
            M1 Sniper MT5
            Oleg Rodin
            5 (5)
            Indicators
            M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
            Gann Made Easy MT5
            Oleg Rodin
            5 (9)
            Indicators
            Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
            SR Liquidity MT5
            Oleg Rodin
            5 (2)
            Indicators
            SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
            Power Candles MT5
            Daniel Stein
            5 (9)
            Indicators
            Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
            Crystal Heikin Ashi Signals
            Muhammad Jawad Shabir
            5 (3)
            Indicators
            Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
            M1 Quantum MT5
            Hamed Dehgani
            4.27 (11)
            Indicators
            Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
            Smart Price Action Concepts MT5
            Issam Kassas
            4.26 (19)
            Indicators
            This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
            FX Trend MT5 NG
            Daniel Stein
            5 (6)
            Indicators
            FX Trend NG: The Next Generation Multi-Market Trend Intelligence Overview FX Trend NG is a professional multi-timeframe trend and market monitoring tool designed to give you a complete structural overview of the market in seconds. Instead of switching between dozens of charts, you instantly see which symbols are trending, where momentum is fading, and where strong alignment exists across timeframes. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI tradi
            Btmm state engine pro
            Garry James Goodchild
            5 (4)
            Indicators
            BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
            Azimuth Pro
            Ottaviano De Cicco
            5 (7)
            Indicators
            Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
            Axiom Matrix
            Issam Kassas
            5 (5)
            Indicators
            LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
            FX Power MT5 NG
            Daniel Stein
            5 (33)
            Indicators
            FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
            PZ Harmonacci Patterns MT5
            PZ TRADING SLU
            3 (6)
            Indicators
            Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  ] It detects 19 different harmonic pric
            Gartley Hunter Multi
            Siarhei Vashchylka
            5 (12)
            Indicators
            Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
            Quantum TrendPulse
            Bogdan Ion Puscasu
            5 (25)
            Indicators
            Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
            Crystal Quantum Pro
            Muhammad Jawad Shabir
            5 (2)
            Indicators
            CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
            Bill Williams Advanced
            Siarhei Vashchylka
            5 (11)
            Indicators
            Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
            Advanced Supply Demand MT5
            Bernhard Schweigert
            4.53 (15)
            Indicators
            Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
            ARICoins
            Temirlan Kdyrkhan
            Indicators
            ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
            Reversal Master for MT5
            Alexey Minkov
            Indicators
            Reversal Master for MT5 Reversal Master for MT5 is a non‑repainting reversal indicator for MetaTrader 5. It helps you detect potential market reversal points and shows the maximum favourable price movement after each historical signal, so you can better understand how price behaved after similar situations in the past. The MT5 version keeps the familiar reversal‑signal logic of the original Reversal Master for MT4, but adds improved visualisation, historical statistics and a points summary panel
            More from author
            Linker
            Roman Lipatov
            5 (1)
            Utilities
            "LINKER" is an indicator that links any number of windows of the charts it is running on. A synchronized crosshair is also available, toggled by the (Ctrl) key or the (L) button. The visibility of the trade levels can be toggled on each chart separately using the (Shift) key or the (V) button. The buttons and the crosshair have customizable settings and colors. For instance, you need to analyze a trading instrument on different timeframes, for example, on H1, H4 and D1. Doing this in a single ch
            RadarPriceAction
            Roman Lipatov
            4.2 (5)
            Indicators
            This panel is designed for quick visual search for the price action patterns on several instruments simultaneously. It is possible to add and remove instruments. Clicking the signal button allows you to quickly move to the chart with the identified pattern and timeframe. The panel searches for 8 candlestick patterns: PIN-BAR, EXTERNAL BAR, INSIDE BAR, DOJI, LEVEL, HIGH/LOW OF N BAR, FAKEY, ONE-WAY N BAR. Any of the patterns can be disabled by clicking its title. It can also search in history (by
            RadarPriceActionSmallTF
            Roman Lipatov
            5 (2)
            Indicators
            This panel is designed for quick visual search for the price action patterns on several instruments simultaneously. It is possible to add and remove instruments. Clicking the signal button allows you to quickly move to the chart with the identified pattern and timeframe. The panel searches for 8 candlestick patterns: PIN-BAR, EXTERNAL BAR, INSIDE BAR, DOJI, LEVEL, HIGH/LOW OF N BAR, FAKEY, ONE-WAY N BAR. Any of the patterns or the periods can be disabled by clicking its title. It can also search
            VsaPlusPriceAction
            Roman Lipatov
            Indicators
            The indicator helps you trade following the VSA (Volume Spread Analysis) and PRICE ACTION methods, as well as study these methods from a perspective. The indicator searches for VSA and PRICE ACTION patterns considering the current trend. It is possible to view the patterns of the higher timeframe on the current timeframe chart. The custom mode allows you to find your patterns based on VSA method. Also, there is a volume histogram that automatically configures the width and visual horizontal leve
            VsaRadar
            Roman Lipatov
            Indicators
            The panel works as a filter, finding patterns based on the Volume Spread Analysis technique. Search is carried out for selected trading instruments and all available timeframes. It is possible to add and remove instruments. Clicking the signal button allows you to quickly move to the chart with the identified pattern and timeframe. It can also search in history (by previous bars) with the buttons "<<" and ">>". The panel can be scrolled using the "UP" and "DOWN" keys. Input parameters Basic Set
            DoNotHidePinBar
            Roman Lipatov
            5 (1)
            Indicators
            Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения пин-баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление пин-бара. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется Push-ув
            DoNotHideInsideBar
            Roman Lipatov
            Indicators
            Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения внутренних баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление паттерна. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется
            DoNotHideExternalBar
            Roman Lipatov
            Indicators
            Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения внешних баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление паттерна. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется Pus
            HotKeyTrading
            Roman Lipatov
            Utilities
            Данная утилита предоставляет возможность работать с ордерами, переключатся по периодам и менять шаблон графика используя клавиши клавиатуры. Быстрое открытие и закрытие ордеров, установка и удаление отложенных приказов пригодится как скальперам, так и трейдерам торгующих на новостях. Смена периода или шаблона в одно нажатие клавиши, упростит анализ графиков. Также предусмотрено закрытие части позиции. Возможность назначения любых клавиш и различные настройки ордеров, поможет собрать торговый пул
            PulseScanner
            Roman Lipatov
            Indicators
            Ни для кого не секрет, что для того чтобы, заработать на финансовых рынках необходимо движение цены инструмента. И чем движение сильнее тем больше возможностей предоставляется для торговли трейдеру. Для поиска сильных движений цены и был разработан PulseScanner. Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения сильных движений цены по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Индикатор имеет несколько режимов поиска и визуального отображения сигналов.
            Fakey
            Roman Lipatov
            5 (2)
            Indicators
            Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения ложных пробоев по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно . Цвет сигнальных кнопок , указывает на направление возможного движения . По клику на сигнальную кнопку , осуществляется открытие графика с данным паттерном . Отключить не используемые периоды , можно кликом по его заголовку . Кнопка "All" открывает графики всех сигналов по данному периоду . Имеется поиск в истории ( по предыдущим барам ). Прокру
            LevelsResearch
            Roman Lipatov
            5 (1)
            Indicators
            Данная панель упростит работу тем, кто использует в своей торговле горизонтальные уровни. Панель дает возможность быстро переключатся по инструментам, при этом в несколько кликов устанавливать уровни на графиках и взаимодействовать с ними. Имеется гибкая настройка оповещения. Одно из преимуществ данного продукта, показывать вид пробития уровня, это ложный пробой или закрепление за уровнем. Настройки Market_Watch - При (true) выводит инструменты из списка панели "Обзор рынка", при (false) инструм
            RadarDivergo
            Roman Lipatov
            1 (1)
            Indicators
            Индикатор ищет дивергенции по индикаторам: MACD, RSI,CCI,Stochastic,OsMA,RVI. По клику на сигнальную кнопку осуществляется переход на график с сигналом. Для каждого индикатора применяется свой шаблон. Цифры на сигнальных кнопках указывают расстояние в барах от сигнала. Прокрутка (scrolling) панели осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Входные параметры Lists Of Currencies To Search For Divergences - Список торговых инструментов. General Setting - Общие настройки панели. Template
            FalseBreakdown
            Roman Lipatov
            5 (2)
            Indicators
            Данный индикатор находит рыночные ситуации по типу "ложный пробой", "сложный ложный пробой" и "пробой уровня". Настройки SettingListMarket - В данном разделе гибко настраивается список торговых инструментов и фильтров. ListOrMarketOverview - При false список инструментов используется из List_1...List_5, при true инструменты из обзора рынка. Forex - включает в список Forex инструменты. CFD - включает в список CFD инструменты. Futures - включает в список Futures инструменты. CFDOnIndexes - включа
            MarketSorting
            Roman Lipatov
            5 (1)
            Indicators
            Индикатор производит поиск различных паттернов и сортировку рыночной информации. Полученную информацию фильтрует и выводит на экран, обновляя ее с заданной периодичностью. Имеется возможность сохранять собственные списки инструментов. Имеет сортировку по: названию инструмента; типу инструмента; по диапазону значений от N до M; выделенным в ручную маркерам; Важно!!! Индикатор спроектирован так, чтоб была возможность добавлять новые паттерны и значения для сортировки. Если вам необходим поиск
            SuperStars
            Roman Lipatov
            Indicators
            Now manual trading will be fun! This indicator is a high-quality and affordable trading solution. The indicator does not redraw,but works in real time. It provides a complete off-the-shelf system. The system visually indicates on the chart the beginning of opening positions, their further support and optimal closing. The indicator also has a notification about trading actions: "VOICE NOTIFICATION", "VISUAL NOTIFICATION", "ALERT" and "PUSH NOTIFICATION". You can either follow the sign
            EA Magnet
            Roman Lipatov
            5 (2)
            Experts
            The result is visible in the first hours of operation! The bot opens a grid of orders with a minimum lot. And it fixes a small profit, but it does it very often. Thus, the profitable zones are always close to the current price.The Expert Advisor has a trading panel. With it, you can open positions that will be picked up by the Expert Advisor and taken into account in trading. The built-in switchable filter ensures trading in the direction of the trend. Use a $ 1,000 deposit
            EA Koi
            Roman Lipatov
            Experts
            I use only time-tested algorithms! The principle of operation of the Expert Advisor is to search for a global trend and open deals on a local pullback. There is both a fixed and an auto lot.TralingStop helps to squeeze the maximum out of the price movement. The Expert Advisor has a trading panel. With its help, you can open positions that will be picked up by the Expert Advisor and taken into account in trading.The Expert Advisor has a minimal list of settings, which makes it
            KickBack
            Roman Lipatov
            5 (1)
            Indicators
            The indicator determines the trend and its direction. At the same time, it shows the oversold and overbought zones. Thus, it determines the most profitable places to open a position. The indicator can be used as a filter and complement to any strategy. It can also be used as an independent tool.    Advantages The indicator does not redraw the values. Works on all available tools. Works on all periods. It has a minimum of settings. The ability to use it as a primary and auxiliary indicator. P
            ZcorrMT4
            Roman Lipatov
            Indicators
            Z-Corr — это инструмент, разработанный для анализа корреляции между двумя валютными парами. Индикатор в реальном времени отображает отклонения в движении инструментов, помогая трейдеру определить моменты, когда валютные пары начинают расходиться, и своевременно открыть позицию для получения прибыли на их последующем схождении. Основные возможности: Отображает два инструмента и сравнивает их движение. Линии и гистограммы показывают текущую динамику отклонения пар. Жёлтая гистограмма сигнализирует
            DoNotHudePinBar
            Roman Lipatov
            Indicators
            Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения пин-баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление пин-бара. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется Push-ув
            DoNotHideInsideBarMT5
            Roman Lipatov
            Indicators
            Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения внутренних баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление паттерна. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется
            DoNotHideExternalBarMT5
            Roman Lipatov
            Indicators
            Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения внешних баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление паттерна. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется Pus
            EA Magnet MT5
            Roman Lipatov
            Experts
            The result is visible in the first hours of operation! The bot opens a grid of orders with a minimum lot. And it fixes a small profit, but it does it very often. Thus, the profitable zones are always close to the current price.The Expert Advisor has a trading panel. With it, you can open positions that will be picked up by the Expert Advisor and taken into account in trading. The built-in switchable filter ensures trading in the direction of the trend. Use a $ 1,000 deposit
            ZcoorMT5
            Roman Lipatov
            Indicators
            Z-Corr — это инструмент, разработанный для анализа корреляции между двумя валютными парами. Индикатор в реальном времени отображает отклонения в движении инструментов, помогая трейдеру определить моменты, когда валютные пары начинают расходиться, и своевременно открыть позицию для получения прибыли на их последующем схождении. Основные возможности: Отображает два инструмента и сравнивает их движение. Линии и гистограммы показывают текущую динамику отклонения пар. Жёлтая гистограмма сигнализирует
            Filter:
            Ruhail Ashraf Khan
            631
            Ruhail Ashraf Khan 2020.06.30 08:30 
             

            This is Excellent Indicator. it works great.

            Reply to review