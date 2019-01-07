HotKeyTrading
- Utilities
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Данная утилита предоставляет возможность работать с ордерами, переключатся по периодам и менять шаблон графика используя клавиши
клавиатуры. Быстрое открытие и закрытие ордеров, установка и удаление отложенных приказов пригодится как скальперам, так и
трейдерам торгующих на новостях. Смена периода или шаблона в одно нажатие клавиши, упростит анализ графиков. Также предусмотрено
закрытие части позиции. Возможность назначения любых клавиш и различные настройки ордеров, поможет собрать торговый пульт под
ваше удобство.
Примечание
Входные параметрыCode Keys Setup - Установка кодов клавиш клавиатуры.
Market Order Settings - Настройка параметров открытия и закрытия Market ордеров.
Stop Limit Order Settings - Настройка параметров для установки Stop Limit ордеров.
Limit Order Settings - Настройка параметров для установки Limit ордеров.
Additional Settings - Дополнительные общие настройки.
клавиатуры. Быстрое открытие и закрытие ордеров, установка и удаление отложенных приказов пригодится как скальперам, так и
трейдерам торгующих на новостях. Смена периода или шаблона в одно нажатие клавиши, упростит анализ графиков. Также предусмотрено
закрытие части позиции. Возможность назначения любых клавиш и различные настройки ордеров, поможет собрать торговый пульт под
ваше удобство.
Примечание
Звук нажатия кнопок возможен, если вы поместите аудиофайл (.wav) в папку терминала /Sounds с именем Clicks.
Коды клавиатуры смотрите на скриншоте №1.
Стандартная раскладка на скриншоте №2.
Важно! Для использования смены шаблона, утилита HotKeyTrading должна быть сохранена на каждом из используемых шаблонах.
Для работы утилиты, необходимо сделать окно графика активным, кликнув по нему мышкой или выбрать его клавишей Tab.
Коды клавиатуры смотрите на скриншоте №1.
Стандартная раскладка на скриншоте №2.
Важно! Для использования смены шаблона, утилита HotKeyTrading должна быть сохранена на каждом из используемых шаблонах.
Для работы утилиты, необходимо сделать окно графика активным, кликнув по нему мышкой или выбрать его клавишей Tab.
Входные параметрыCode Keys Setup - Установка кодов клавиш клавиатуры.
Market Order Settings - Настройка параметров открытия и закрытия Market ордеров.
Stop Limit Order Settings - Настройка параметров для установки Stop Limit ордеров.
Limit Order Settings - Настройка параметров для установки Limit ордеров.
Additional Settings - Дополнительные общие настройки.