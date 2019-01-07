предоставляет

Примечание



Звук нажатия кнопок возможен, если вы поместите аудиофайл (.wav) в папку терминала /Sounds с именем Clicks.

Коды клавиатуры смотрите на скриншоте №1.

Стандартная раскладка на скриншоте №2.

Важно! Для использования смены шаблона, утилита HotKeyTrading должна быть сохранена на каждом из используемых шаблонах.

Для работы утилиты, необходимо сделать окно графика активным, кликнув по нему мышкой или выбрать его клавишей Tab.





Входные параметры



Данная утилитавозможность работать с ордерами, переключатся по периодам и менять шаблон графика используя клавишиклавиатуры. Быстрое открытие и закрытие ордеров, установка и удаление отложенных приказов пригодится как скальперам, так итрейдерам торгующих на новостях. Смена периода или шаблона в одно нажатие клавиши, упростит анализ графиков. Также предусмотренозакрытие части позиции. Возможность назначения любых клавиш и различные настройки ордеров, поможет собрать торговый пульт подваше удобство.- Установка кодов клавиш клавиатуры.- Настройка параметров открытия и закрытия Market ордеров.- Настройка параметров для установки Stop Limit ордеров.- Настройка параметров для установки Limit ордеров.- Дополнительные общие настройки.