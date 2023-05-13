Psi

PSI - индикатор скорости цены. Он основан на измерении длинны каждого поступающего тика в терминал. Таким образом мы можем понять насколько сильно (с какой скоростью) цена движется вверх или вниз, и видеть остановку движения цены.
При увеличенной тиковой скорости цены вверх (тики вверх имеют большую длину чем тики вниз) - индикатор показывает зеленую гистограмму, при увеличенной скорости цены вниз (тики вниз имеют большую длину чем тики вверх) - индикатор показывает красную гистограмму. Индикатор работает только онлайн - исторических данных при установке индикатора на график - не будет, гистограмма появится спустя несколько баров текущего таймфрейма.


Входные параметры.
1).Average (1-30 bar) - период усреднения тиковой скорости верх и вниз. Период 1-3 баров - индикатор очень быстро реагирует на текущую рыночную ситуацию. Период от 3 до 10 имеет более сглаженную гистограмму но уже не так точно показывает скорость и силу движения цены. Период от 10 до 30 - индикатор показывает плавную гистограмму и имеет эффект скользящей средней.
2).Histogram bar thickness - регулировка толщины столбиков гистограммы.
3).Histogram color down - регулировка цвета гистограммы вниз.
4).Histogram color up - регулировка цвета гистограммы вверх.

Применение индикатора.
Индикатор применяется как фильтр, подходит в любую торговую систему для любого рынка - как фильтр.
1). Открытие позиций на разворот цены(откат) - индикатор показывает насколько сильное движение на текущем рынке. Например, если идет сильное движение цены вверх (без откатное движение) и индикатор показывает большие зеленые столбики - это говорит о том что цена сильно идет вверх на большой скорости - на таком рынке лучше не торговать. Пример второй - идет сильное движение цены вверх (без откатное движение) и индикатор показывает уменьшающиеся зеленые столбики или красные столбики - в таком случае мы наблюдаем остановку движения или ослабление текущего тренда, это хороший сигнал для открытия позиций на откат или разворот. 
2). Открытие позиций по тренду -  индикатор показывает насколько сильное движение на текущем рынке. При торговле по тренду мы можем отфильтровать сделки с отрицательным результатом следующим образом. При открытии позиций по тренду вверх индикатор должен показывать зеленые столбики - это говорит о том что движение вверх будет продолжаться (цена набрала хорошую скорость вверх). При открытии позиций по тренду вниз индикатор должен показывать красные столбики - это говорит о том что движение вниз будет продолжаться (цена набрала хорошую скорость вниз).
3). Закрытие позиций (кроме БО) - например, при открытой позиции на понижение индикатор показывает большие зеленые столбики - сигнал к закрытию позиции, при открытой позиции на повышение индикатор показывает большие красные столбики - сигнал к закрытию позиции.



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Price Action Sniper is designed to trade the Price Action on the desired chart time frame. - Trend Reversals. - Trend Continuation. - Brekaouts. - Good tool for Binary Options Price action forms the basis for all technical analysis of a currency pair, commodity or other asset chart. Many short-term traders rely exclusively on price action and the formations and trends extrapolated from it to make trading decisions. Technical analysis as a practice is a derivative of price action since it uses p
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Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
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