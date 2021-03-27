MarketSorting
- Indicators
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- Version: 1.1
- Updated: 2 June 2021
- Activations: 10
Индикатор производит поиск различных паттернов и сортировку рыночной информации.
Полученную информацию фильтрует и выводит на экран, обновляя ее с заданной периодичностью.
Имеется возможность сохранять собственные списки инструментов.
Важно!!! Индикатор спроектирован так, чтоб была возможность
добавлять новые паттерны и значения для сортировки.
Если вам необходим поиск паттерна или сортировка какого-либо значения,
напишите мне и я добавлю его в индикатор. Новые обновление будет доступны всем
купившим индикатор. Моя цель создать с помощью общего опыта мощный инструмент для торговли.
На данный момент индикатор производит сортировку по:
Полученную информацию фильтрует и выводит на экран, обновляя ее с заданной периодичностью.
Имеется возможность сохранять собственные списки инструментов.
Имеет сортировку по:
- названию инструмента;
- типу инструмента;
- по диапазону значений от N до M;
- выделенным в ручную маркерам;
Важно!!! Индикатор спроектирован так, чтоб была возможность
добавлять новые паттерны и значения для сортировки.
Если вам необходим поиск паттерна или сортировка какого-либо значения,
напишите мне и я добавлю его в индикатор. Новые обновление будет доступны всем
купившим индикатор. Моя цель создать с помощью общего опыта мощный инструмент для торговли.
- проценту изменения цены;
- цене;
- тиковому объему;
- спрэду;
- пройденному ATR в %;
- среднему ATR за указанный период;
- пин бар;
- бар поглощения;
- внутренний бар;
- гэп;
- уровень;
- ложный пробой;
- доджи;
- однонаправленная последовательность из N баров;
- цена вблизи локальных минимумов/максимумов;
Very useful indicator . Mr. Roman is very nice person, immediate response . More than 5 Stars deserve this indicator.