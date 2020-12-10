FalseBreakdown
- Indicators
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- Version: 2.0
- Updated: 23 May 2021
- Activations: 15
Данный индикатор находит рыночные ситуации по типу "ложный пробой", "сложный ложный пробой" и "пробой уровня".
SettingListMarket - В данном разделе гибко настраивается список торговых инструментов и фильтров.
GeneralSettings - Основные настройки индикатора.
ZigZagSettings - Это настройки индикатора zigzag для поиска минимумов и максимумов.
ColorSettings - Настройки цветов в индикаторе.
SettingListMarket - В данном разделе гибко настраивается список торговых инструментов и фильтров.
Настройки
- ListOrMarketOverview - При false список инструментов используется из List_1...List_5, при true инструменты из обзора рынка.
- Forex - включает в список Forex инструменты.
- CFD - включает в список CFD инструменты.
- Futures - включает в список Futures инструменты.
- CFDOnIndexes - включает в список CFD на Indexes.
- TradeYas - включает в список инструменты, по которым разрешена торговля.
- TradeNo - включает в список инструменты, по которым запрещена торговля.
- FilterMaxSpread - данный фильтр включает в список инструменты, имеющие спрэд до выставленного значения.
GeneralSettings - Основные настройки индикатора.
- TemplateButtonSignalPress - Название шаблона для открытия нового графика.
- MillisecondTimerTick - Кол-во миллисекунд для одного прохода поиска.
- SoundTick - отключает звук нажатия кнопок в индикаторе.
- NewSignalAlert - отправляет Alert при появлении нового сигнала.
- NewSignalNotification - отправляет Уведомление при появлении нового сигнала.
ZigZagSettings - Это настройки индикатора zigzag для поиска минимумов и максимумов.
ColorSettings - Настройки цветов в индикаторе.
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