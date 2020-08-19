RadarDivergo
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 10
Индикатор ищет дивергенции по индикаторам: MACD, RSI,CCI,Stochastic,OsMA,RVI. По клику на сигнальную кнопку осуществляется переход на график с
сигналом. Для каждого индикатора применяется свой шаблон. Цифры на сигнальных кнопках указывают расстояние в барах от сигнала. Прокрутка
(scrolling) панели осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре.
Lists Of Currencies To Search For Divergences - Список торговых инструментов.
General Setting - Общие настройки панели.
Template Settings - Настройки имен шаблонов для каждого индикатора.
Fractal Search Settings - Настройка поиска вершин фракталов(кол-во баров слева и справа от фрактала).
Indicator Settings - Настройки индикаторов для поиска дивергенций.
сигналом. Для каждого индикатора применяется свой шаблон. Цифры на сигнальных кнопках указывают расстояние в барах от сигнала. Прокрутка
(scrolling) панели осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре.
Lists Of Currencies To Search For Divergences - Список торговых инструментов.
Входные параметры
General Setting - Общие настройки панели.
Template Settings - Настройки имен шаблонов для каждого индикатора.
Fractal Search Settings - Настройка поиска вершин фракталов(кол-во баров слева и справа от фрактала).
Indicator Settings - Настройки индикаторов для поиска дивергенций.
1-No alert. 2-Divergence scans after the oscillator breaks. The signals keep disappearing and reloading. You need to add settings to the close bar. 3-You cannot turn off scanning of any oscillator. It constantly scans them all, thus slowing down MT4. The dashboard has potential, but a lot of features are missing. I do not recommend buying at the moment.