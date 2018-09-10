DoNotHideInsideBar
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения внутренних баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление паттерна. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется Push-уведомления.
Currency And Template Name Settings
Signal Button Settings Color - Цветовые настройки сигнальных кнопок.
Currency And Template Name Settings
Входные параметры
- CurrencylList - Список используемых торговых инструментов.
- TemplateButtonSignalPress - В данном параметре, указывается имя сохраненного шаблона, который будет применяться к графику при нажатии на сигнальную кнопку.
- AlertPeriod - Период отправки Push-уведомления.
- NotificationInsideBarBuy - Включение и отключение уведомления по сигналу INSIDE BAR на BUY.
- NotificationInsideBarSell - Включение и отключение уведомления по сигналу INSIDE BAR на SELL.
Signal Button Settings Color - Цветовые настройки сигнальных кнопок.