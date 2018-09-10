DoNotHideInsideBar

Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения внутренних баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление паттерна. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется Push-уведомления.


Входные параметры

Currency And Template Name Settings

  •     CurrencylList - Список используемых торговых инструментов.
  •     TemplateButtonSignalPress - В данном параметре, указывается имя сохраненного шаблона, который будет применяться к графику при нажатии на   сигнальную кнопку.
Push-Notifications

  •     AlertPeriod - Период отправки Push-уведомления.
  •     NotificationInsideBarBuy - Включение и отключение уведомления по сигналу INSIDE BAR на BUY.
  •     NotificationInsideBarSell - Включение и отключение уведомления по сигналу INSIDE BAR на SELL.

Signal Button Settings Color - Цветовые настройки сигнальных кнопок.
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Experts
Hello all The expert works on the intersection of moving averages with a digital method of opening deals With closing deals on a profit of a number of points programmatically With opening deals with the trend and closing some deals together for a profit until all are closed together for a profit The expert works on regular candles. It is possible to experiment on the timing of five minutes, quarter-hour, half-hour or hour parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically ca
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Crypto_Forex Indicator "Relative Drawdown Display" for MT4, useful trading tool. This is MUST HAVE indicator for traders who use grid trading systems!!! - Relative Drawdown Display indicator shows   current Relative DD   or   Floating Profit in %   on your account.  - PC and Mobile Alerts are built-in with adjustable Trigger level. - Indicator also indicates account   Balance and Equity. - It is possible to locate indicator values in   any corner of the chart . - It   is possible to set up colo
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Advanced CRT Indicator MT4
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StarSwing
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RenkoMaPriceChannel
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1 (1)
Indicators
The indicator displays Renko bars on the chart, uses their data to calculate and display the moving average, PriceChannel and generates buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method. Instead of displaying each bar within a time interval, only the bars where the price moved a certain number of points are shown. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. The PriceChannel indicator displays the upper, lo
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3.5 (2)
Indicators
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AIS Forest Fire Trend
Aleksej Poljakov
Indicators
One of the number sequences is called "Forest Fire Sequence". It has been recognized as one of the most beautiful new sequences. Its main feature is that this sequence avoids linear trends, even the shortest ones. It is this property that formed the basis of this indicator. When analyzing a financial time series, this indicator tries to reject all possible trend options. And only if he fails, then he recognizes the presence of a trend and gives the appropriate signal. This approach allows one t
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Indicators
This indicator gives you the Moving Average based on Renko chart. A   Renko chart   is a type of chart that is built using price movement rather than both price and standardized time intervals like most charts are. A Moving Average based on Renko chart is considered less noisy since it is not based on the time and only based on price change. You can see my free enhanced Renko indicator here . Inputs: Box Size: Renko box size based on market Points. Period: Moving Average Period Method: Moving
EMACrossRenko
Hong Ling Mu
1 (1)
Experts
<LOGIC> The EMA RENKO EA should run in Renko chart to show the best performance. The EA will entry based on 2 EMA line cross. (it is changeable in parameter.) As a result of FT , the best box size for XAUUSD (GOLD) is BOX 60 to 100.  Renko box size should be larger than spread value. Normally 3 times of spread. Please decide your box size with yourself. The EA will place addtional order as Grid if the trend move  to xxx pips from the last order. You can turn on/off in the parameter. The MAC
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Indicators
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
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Renko Chart Profile
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5 (1)
Utilities
"LINKER" is an indicator that links any number of windows of the charts it is running on. A synchronized crosshair is also available, toggled by the (Ctrl) key or the (L) button. The visibility of the trade levels can be toggled on each chart separately using the (Shift) key or the (V) button. The buttons and the crosshair have customizable settings and colors. For instance, you need to analyze a trading instrument on different timeframes, for example, on H1, H4 and D1. Doing this in a single ch
RadarPriceAction
Roman Lipatov
4.2 (5)
Indicators
This panel is designed for quick visual search for the price action patterns on several instruments simultaneously. It is possible to add and remove instruments. Clicking the signal button allows you to quickly move to the chart with the identified pattern and timeframe. The panel searches for 8 candlestick patterns: PIN-BAR, EXTERNAL BAR, INSIDE BAR, DOJI, LEVEL, HIGH/LOW OF N BAR, FAKEY, ONE-WAY N BAR. Any of the patterns can be disabled by clicking its title. It can also search in history (by
RadarPriceActionSmallTF
Roman Lipatov
5 (2)
Indicators
This panel is designed for quick visual search for the price action patterns on several instruments simultaneously. It is possible to add and remove instruments. Clicking the signal button allows you to quickly move to the chart with the identified pattern and timeframe. The panel searches for 8 candlestick patterns: PIN-BAR, EXTERNAL BAR, INSIDE BAR, DOJI, LEVEL, HIGH/LOW OF N BAR, FAKEY, ONE-WAY N BAR. Any of the patterns or the periods can be disabled by clicking its title. It can also search
VsaPlusPriceAction
Roman Lipatov
Indicators
The indicator helps you trade following the VSA (Volume Spread Analysis) and PRICE ACTION methods, as well as study these methods from a perspective. The indicator searches for VSA and PRICE ACTION patterns considering the current trend. It is possible to view the patterns of the higher timeframe on the current timeframe chart. The custom mode allows you to find your patterns based on VSA method. Also, there is a volume histogram that automatically configures the width and visual horizontal leve
VsaRadar
Roman Lipatov
Indicators
The panel works as a filter, finding patterns based on the Volume Spread Analysis technique. Search is carried out for selected trading instruments and all available timeframes. It is possible to add and remove instruments. Clicking the signal button allows you to quickly move to the chart with the identified pattern and timeframe. It can also search in history (by previous bars) with the buttons "<<" and ">>". The panel can be scrolled using the "UP" and "DOWN" keys. Input parameters Basic Set
DoNotHidePinBar
Roman Lipatov
5 (1)
Indicators
Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения пин-баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление пин-бара. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется Push-ув
DoNotHideExternalBar
Roman Lipatov
Indicators
Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения внешних баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление паттерна. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется Pus
HotKeyTrading
Roman Lipatov
Utilities
Данная утилита предоставляет возможность работать с ордерами, переключатся по периодам и менять шаблон графика используя клавиши клавиатуры. Быстрое открытие и закрытие ордеров, установка и удаление отложенных приказов пригодится как скальперам, так и трейдерам торгующих на новостях. Смена периода или шаблона в одно нажатие клавиши, упростит анализ графиков. Также предусмотрено закрытие части позиции. Возможность назначения любых клавиш и различные настройки ордеров, поможет собрать торговый пул
PulseScanner
Roman Lipatov
Indicators
Ни для кого не секрет, что для того чтобы, заработать на финансовых рынках необходимо движение цены инструмента. И чем движение сильнее тем больше возможностей предоставляется для торговли трейдеру. Для поиска сильных движений цены и был разработан PulseScanner. Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения сильных движений цены по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Индикатор имеет несколько режимов поиска и визуального отображения сигналов.
Fakey
Roman Lipatov
5 (2)
Indicators
Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения ложных пробоев по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно . Цвет сигнальных кнопок , указывает на направление возможного движения . По клику на сигнальную кнопку , осуществляется открытие графика с данным паттерном . Отключить не используемые периоды , можно кликом по его заголовку . Кнопка "All" открывает графики всех сигналов по данному периоду . Имеется поиск в истории ( по предыдущим барам ). Прокру
LevelsResearch
Roman Lipatov
5 (1)
Indicators
Данная панель упростит работу тем, кто использует в своей торговле горизонтальные уровни. Панель дает возможность быстро переключатся по инструментам, при этом в несколько кликов устанавливать уровни на графиках и взаимодействовать с ними. Имеется гибкая настройка оповещения. Одно из преимуществ данного продукта, показывать вид пробития уровня, это ложный пробой или закрепление за уровнем. Настройки Market_Watch - При (true) выводит инструменты из списка панели "Обзор рынка", при (false) инструм
RadarDivergo
Roman Lipatov
1 (1)
Indicators
Индикатор ищет дивергенции по индикаторам: MACD, RSI,CCI,Stochastic,OsMA,RVI. По клику на сигнальную кнопку осуществляется переход на график с сигналом. Для каждого индикатора применяется свой шаблон. Цифры на сигнальных кнопках указывают расстояние в барах от сигнала. Прокрутка (scrolling) панели осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Входные параметры Lists Of Currencies To Search For Divergences - Список торговых инструментов. General Setting - Общие настройки панели. Template
FalseBreakdown
Roman Lipatov
5 (2)
Indicators
Данный индикатор находит рыночные ситуации по типу "ложный пробой", "сложный ложный пробой" и "пробой уровня". Настройки SettingListMarket - В данном разделе гибко настраивается список торговых инструментов и фильтров. ListOrMarketOverview - При false список инструментов используется из List_1...List_5, при true инструменты из обзора рынка. Forex - включает в список Forex инструменты. CFD - включает в список CFD инструменты. Futures - включает в список Futures инструменты. CFDOnIndexes - включа
MarketSorting
Roman Lipatov
5 (1)
Indicators
Индикатор производит поиск различных паттернов и сортировку рыночной информации. Полученную информацию фильтрует и выводит на экран, обновляя ее с заданной периодичностью. Имеется возможность сохранять собственные списки инструментов. Имеет сортировку по: названию инструмента; типу инструмента; по диапазону значений от N до M; выделенным в ручную маркерам; Важно!!! Индикатор спроектирован так, чтоб была возможность добавлять новые паттерны и значения для сортировки. Если вам необходим поиск
SuperStars
Roman Lipatov
Indicators
Now manual trading will be fun! This indicator is a high-quality and affordable trading solution. The indicator does not redraw,but works in real time. It provides a complete off-the-shelf system. The system visually indicates on the chart the beginning of opening positions, their further support and optimal closing. The indicator also has a notification about trading actions: "VOICE NOTIFICATION", "VISUAL NOTIFICATION", "ALERT" and "PUSH NOTIFICATION". You can either follow the sign
EA Magnet
Roman Lipatov
5 (2)
Experts
The result is visible in the first hours of operation! The bot opens a grid of orders with a minimum lot. And it fixes a small profit, but it does it very often. Thus, the profitable zones are always close to the current price.The Expert Advisor has a trading panel. With it, you can open positions that will be picked up by the Expert Advisor and taken into account in trading. The built-in switchable filter ensures trading in the direction of the trend. Use a $ 1,000 deposit
EA Koi
Roman Lipatov
Experts
I use only time-tested algorithms! The principle of operation of the Expert Advisor is to search for a global trend and open deals on a local pullback. There is both a fixed and an auto lot.TralingStop helps to squeeze the maximum out of the price movement. The Expert Advisor has a trading panel. With its help, you can open positions that will be picked up by the Expert Advisor and taken into account in trading.The Expert Advisor has a minimal list of settings, which makes it
KickBack
Roman Lipatov
5 (1)
Indicators
The indicator determines the trend and its direction. At the same time, it shows the oversold and overbought zones. Thus, it determines the most profitable places to open a position. The indicator can be used as a filter and complement to any strategy. It can also be used as an independent tool.    Advantages The indicator does not redraw the values. Works on all available tools. Works on all periods. It has a minimum of settings. The ability to use it as a primary and auxiliary indicator. P
ZcorrMT4
Roman Lipatov
Indicators
Z-Corr — это инструмент, разработанный для анализа корреляции между двумя валютными парами. Индикатор в реальном времени отображает отклонения в движении инструментов, помогая трейдеру определить моменты, когда валютные пары начинают расходиться, и своевременно открыть позицию для получения прибыли на их последующем схождении. Основные возможности: Отображает два инструмента и сравнивает их движение. Линии и гистограммы показывают текущую динамику отклонения пар. Жёлтая гистограмма сигнализирует
DoNotHudePinBar
Roman Lipatov
Indicators
Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения пин-баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление пин-бара. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется Push-ув
DoNotHideInsideBarMT5
Roman Lipatov
Indicators
Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения внутренних баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление паттерна. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется
DoNotHideExternalBarMT5
Roman Lipatov
Indicators
Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения внешних баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление паттерна. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется Pus
RadarPriceActionMT5
Roman Lipatov
5 (1)
Indicators
Эта панель предназначена для быстрого визуального поиска паттернов "price action" по нескольким торговым инструментам одновременно. Есть возможность добавлять и удалять торговые инструменты. По клику на сигнальную кнопку осуществляется быстрый переход на график с данным паттерном и таймфреймом. Панель ищет 8 свечных паттернов: PIN-BAR, EXTERNAL BAR, INSIDE BAR, DOJI, LEVEL, HIGH/LOW OF N BAR, FAKEY, ONE-WAY N BAR. Отключение любого из паттернов осуществляется кликом по его заголовку. Также имеет
EA Magnet MT5
Roman Lipatov
Experts
The result is visible in the first hours of operation! The bot opens a grid of orders with a minimum lot. And it fixes a small profit, but it does it very often. Thus, the profitable zones are always close to the current price.The Expert Advisor has a trading panel. With it, you can open positions that will be picked up by the Expert Advisor and taken into account in trading. The built-in switchable filter ensures trading in the direction of the trend. Use a $ 1,000 deposit
ZcoorMT5
Roman Lipatov
Indicators
Z-Corr — это инструмент, разработанный для анализа корреляции между двумя валютными парами. Индикатор в реальном времени отображает отклонения в движении инструментов, помогая трейдеру определить моменты, когда валютные пары начинают расходиться, и своевременно открыть позицию для получения прибыли на их последующем схождении. Основные возможности: Отображает два инструмента и сравнивает их движение. Линии и гистограммы показывают текущую динамику отклонения пар. Жёлтая гистограмма сигнализирует
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