DoNotHudePinBar
- Indicators
-
- Version: 1.0
- Activations: 5
Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения пин-баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление пин-бара. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется Push-уведомления.
Currency And Template Name Settings
Currency And Template Name Settings
Входные параметры
- CurrencylList - Список используемых торговых инструментов.
- TemplateButtonSignalPress
- В данном параметре, указывается имя сохраненного шаблона, который
будет применяться к графику при нажатии на сигнальную кнопку.
- AlertPeriod - Период отправки Push-уведомления.
- NotificationPinBarBuy - Включение и отключение уведомления по сигналу PIN-BAR на BUY.
- NotificationPinBarSell - Включение и отключение уведомления по сигналу PIN-BAR на SELL.