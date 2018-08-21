DoNotHidePinBar

Fakey Roman Lipatov 5 (2) Indicators

Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения ложных пробоев по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно . Цвет сигнальных кнопок , указывает на направление возможного движения . По клику на сигнальную кнопку , осуществляется открытие графика с данным паттерном . Отключить не используемые периоды , можно кликом по его заголовку . Кнопка "All" открывает графики всех сигналов по данному периоду . Имеется поиск в истории ( по предыдущим барам ). Прокру