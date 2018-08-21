DoNotHidePinBar
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Панель предназначена для быстрого визуального нахождения и отображения пин-баров по всем периодам и на любых выбранных валютных парах одновременно. Цвет сигнальных кнопок, указывает на направление пин-бара. По клику на сигнальную кнопку, осуществляется открытие графика с данным паттерном. Отключить не используемые периоды, можно кликом по его заголовку. Имеется поиск в истории (по предыдущим барам). Прокрутка (scrolling) панели, осуществляется клавишами "UP" "DOWN" на клавиатуре. Имеется Push-уведомления.
Currency And Template Name Settings
Currency And Template Name Settings
Входные параметры
- CurrencylList - Список используемых торговых инструментов.
- TemplateButtonSignalPress - В данном параметре, указывается имя сохраненного шаблона, который будет применяться к графику при нажатии на сигнальную кнопку.
- AlertPeriod - Период отправки Push-уведомления.
- NotificationPinBarBuy - Включение и отключение уведомления по сигналу PIN-BAR на BUY.
- NotificationPinBarSell - Включение и отключение уведомления по сигналу PIN-BAR на SELL.
This is absolutely great tools, it helps us to follow up all the PinBar in all timeframe. All the functions are useful such as Open All the PinBar within the specific timeframe by clicking "All"... It has a Notifications to our mobile showing us which TimeFrame has PinBar... click to open chart are link to any template that we saved... This is great!
It is a must own panel for all PinBar traders...