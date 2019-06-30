Max level
- Indicators
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Yaroslav VarankinI love to trade in the financial market and everything connected with it. I also like programming, this is my hobby in my free time.
- Version: 1.83
- Updated: 30 June 2019
- Activations: 5
индикатор был разработан нашими специалистами для бинарных опционов он работает в любое время суток на любых валютных пaрaх и таймфреймах oн уже настроен вам ничего не прейдетса подкручиват подбирать и так дале вы просто добавили его на график по своему желанию включили или выключили алерта и можно приступать к торговле по нашим теста он показал хороший результат его средний результат был 75-85%.