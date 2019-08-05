Start Trade Real

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Это самая полная и продвинутая версия эксперта Start Trade. Отлично зарекомендовавшая себя.

Ссылка: https://www.mql5.com/ru/market/product/39225

В платной версии вы получаете:

  • более проработанную механику Траллинга ордеров.
  • более прочная связь между параллельно открытыми валютными парами.
  • дальнейшие обгрейды и поддержку.

Коротко о главном.

  • Для начала торговли достаточно небольшого депозита.
  • Идеален для быстрого разгона депозита!!!
  • Подходит для мультивалютной торговли.
  • Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда.


Принцип работы

  • После запуска советника на графике советник запоминает уровень открытия первого ордера.
  • Выше уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на Sell.
  • Ниже уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на Buy.
  • Если общая прибыль ордеров на покупку и на продажу превышает значение параметра Profit, советник закрывает данные ордера.
  • Далее после сложных логических вычислений советник может закрыть ордер с самой отрицательной прибылью.
  • Далее работа советника повторяется.


Рекомендации

  • Рекомендую использовать мультивалютную торговлю. Для этого запустите советника на разных валютных парах!!!
  • Для уменьшения просадки рекомендую увеличить значение Steps = 0.005 или Steps = 0.01.
  • Для уменьшения просадки рекомендую уменьшить значение Martingale = 1.1 или Martingale  = 1.

Настройки

  • Profit - значение общей прибыли ордеров по данной валютной паре на Buy и на Sell, при достижении которого происходит закрытие данных ордеров.
  • Steps - минимальное расстояние между ордерами с одинаковым магическим номером по данной валютной паре.
  • Lot - объем ордеров.
  • Martingale - параметр, увеличивающий объем последующих ордеров в Martingale раз.
  • Hour_start - время включения эксперта. 
  • Hour_finish - время отключения эксперта.
  • Magic - магический номер ордеров.
  • Trall - включение/выключение Траллинга эксперта. 
  • Trall_level - уровень Таллинга.


Рекомендуемые входные параметры

  • Profit=10.
  • Steps=0.002 .
  • Lot=0.01.
  • Martingale=1.2.
  • Hour_start=0.
  • Hour_finish=23.
  • Magic=132435. 
  • Trall=true. 
  • Trall_level=0.01.


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Kryptonite
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Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов :  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра  Profit  в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера меньше значения
Zebra
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. ‌Мониторинг реальной работы можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/signals/294440 Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Каждый тик эксперт определяет ордер с самой отрицательной прибылью. Далее эксперт определяет суммарную прибыль ордеров на Buy и Sell по каждой валютной паре. Если общая прибыль ордеров на Buy или на Sell по каждой валютной паре плюс сум
Sur Ron
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов:  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра  Profit  в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера меньше значения
Fix Lot
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов:  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра  Profit  в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера меньше значения
Easy Product
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов:  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра  Profit  в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера меньше значения
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Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Каждый тик эксперт определяет ордер с самой отрицательной прибылью. Далее эксперт определяет суммарную прибыль ордеров на Buy и Sell по каждой валютной паре. Если общая прибыль ордеров на Buy или на Sell по каждой валютной паре плюс сумма ордера с самой отрицательной прибылью превышает значение параметра  Profit . Эксперт за
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JhnDOO
281
JhnDOO 2019.08.08 23:00 
 

Взял в аренду на время. Пишу установить в терминале, перекидывает: Неизвестный тип адреса, попробуйте снова.

Пипец короче, хана деньгам, Вы только не говорите, что 30 баксов не деньги. )))

Жду решения.

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