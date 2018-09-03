Candlestick Pattern System
- Indicators
-
- Version: 2.1
- Activations: 20
Candlestick pattern system finds 40 candle formations.
Features
- Has the feature to send the notification.
- It has candlestick patterns feature.
- Bullish patterns feature.
- Bearish patterns feature.
- Trend filter and reliability features.
Parameters
- Show alert - Send alert
- Send email - Send alerts to mail address.
- Look back - Retrospective calculation
- ===PATTERN SETUP===
- Show bullish patterns - Open close feature
- Show bearish patterns - Open close feature
- Trend filter - Open close feature
- Reliability - Open close feature
- Show candlestick patterns - Open close feature
- ===BEARISH CONTINUATION===
- Falling three methods - Open close feature
- Bearish three line strike - Open close feature
- Bearish mat hold - Open close feature
- ===BEARISH REVERSAL===
- Evening star - Open close feature
- Dark could cover - Open close feature
- Abandoned baby top - Open close feature
- Three inside down - Open close feature
- Three outside down - Open close feature
- Three black crows - Open close feature
- Upside gap two crows - Open close feature
- Bearish engulfing - Open close feature
- Dragonfly Doji top - Open close feature
- Gravestone Doji top - Open close feature
- Doji star top - Open close feature
- Bearish harami cross - Open close feature
- Advance block - Open close feature
- Two cross - Open close feature
- Bearish breakaway - Open close feature
- Shooting star - Open close feature
- Hanging man - Open close feature
- ===BULLISH CONTINUATION===
- Rising three methods - Open close feature
- Bullish three line strike - Open close feature
- Bullish mat hold - Open close feature
- ===BULLİSH REVERSAL===
- Morningstar - Open close feature
- Piercing line - Open close feature
- Abandoned baby bottom - Open close feature
- Three inside up - Open close feature
- Three outside up - Open close feature
- Three white soldiers - Open close feature
- Concealing baby swallow - Open close feature
- Bullish engulfing - Open close feature
- Dragonfly Doji bottom - Open close feature
- Gravestone Doji bottom - Open close feature
- Doji star bottom - Open close feature
- Bullish harami cross - Open close feature
- Three stars in the south - Open close feature
- Bullish breakaway - Open close feature
- Bullish harami - Open close feature
- Hammer - Open close feature
- Inverted hammer - Open close feature