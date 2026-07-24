Execution Quality Monitor MT5

Execution Quality Monitor is a professional MetaTrader 5 utility for measuring and reviewing order-execution conditions. It records requested and filled prices, spread, slippage, return codes and a practical latency proxy so execution quality can be examined with consistent evidence.

MAIN FEATURES
• Requested-price versus filled-price comparison
• Spread and slippage measurement
• Execution latency proxy and return-code history
• Percentile and distribution summaries
• Aggregation by broker, session and symbol
• Clear filters for order type and time range
• Reversible CSV persistence and export
• Professional multi-page dashboard

The monitor is intended for operational diagnostics and post-trade review. It does not change broker execution, place trades, predict prices or guarantee improved results. Measurements depend on terminal events, broker reporting and available history. Latency figures are practical local proxies rather than exchange-grade timestamps.
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This Expert Advisor monitors all open positions across all symbols in MetaTrader 5. Whenever a Stop Loss (SL) or Take Profit (TP) is manually set or adjusted on any position, the EA automatically applies that value to all other open positions , regardless of symbol or order type (Buy/Sell). This ensures consistent and synchronized SL and TP levels across your account. Perfect for mobile trading via tablet or smartphone!
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3 (1)
Utilities
You can see Binance Spot data instantly in Metatrader 5 and it allows you to use all the features that Metatrader has provided to you. You can access the data of all symbols listed on Binance Futures. Don't forget to set the timezone. Binance it's 00:00 UTC. You need to fix it according to your own country You need to install the free Binance Spot Symbol List plugin. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 After loading, it automatically downloads the data of the cryptos in the market obser
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Utilities
Copies Signal from any Telegram channel and instantly executes the trade on MT5 without admin rights! Do you receive trading signals on Telegram and wish they could execute instantly on Meta Trader 5? Telegram to MT5 Signal Copier  is a powerful bridge between your Telegram signal channels and MetaTrader 5. It listens to messages from a specific Telegram channel and automatically extracts trading signals — including symbol, action, entry price, stop loss, and take profit — then executes them in
OneClick EA
Ching-hsiang Chen
Utilities
OneClickEA Controller is a chart management utility designed to work with the OneClickEA Windows Manager. The controller receives local commands from the Windows manager and performs scheduled EA template changes in MetaTrader 5. It also reports the connected trading account, broker server, chart symbol, timeframe and controller status. Main functions Detects the connected MetaTrader 5 account Generates a controller ID based on the broker and trading account Receives local schedule commands from
Time and Spread
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Indicators
Two numbers define whether your entry is clean or expensive: the spread, and the time left on the current candle. Candle Timer & Spread Monitor tracks both in real time, displayed as a single compact label directly on your chart. See the current spread widen during session transitions. Know when you're entering in the last seconds of a candle. Place it in any corner of your chart. FEATURES: — Live spread display (in points) — Countdown timer to next candle close (MM:SS) — Updates every secon
Send Orders Detail and statics MT5 To Telegram
Nebal S I Saloul
Experts
Hello This EA for send Orders Signals when you open or close order and send statics to your channel in Telegram with sum of profit or Loss Pips you can share your orders with your clients in your telegram please watch our video  to see how it is fast. https://www.youtube.com/watch?v=u_7twtYZhyI you must have Telegram channel then make bot and give it Permission and get token (watch this video to know how do it) https://www.youtube.com/watch?v=x1bKWFOjSBE and you must download this files https
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Timeless Charts
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5 (7)
Utilities
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Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilities
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
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Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
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Stephen J Martret
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Utilities
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Utilities
Trading Panel for MetaTrader 5 — professional one-click trading from chart and keyboard A powerful trading panel for active manual trading, designed to open, manage, and close trades far faster and more efficiently than the standard MetaTrader interface. This panel is built for traders who want full control over positions, pending orders, profit management, and trading execution inside one professional workspace. This is not just another utility. It is a complete trading cockpit for MetaTrader
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Utilities
Equity Protect Pro: Your Comprehensive Account Protection Expert for Worry-Free Trading If you're looking for features like account protection, equity protection, portfolio protection, multi-strategy protection, profit protection, profit harvesting, trading security, risk control programs, automatic risk control, automatic liquidation, conditional liquidation, scheduled liquidation, dynamic liquidation, trailing stop loss, one-click close, one-click liquidation, and one-click restore, Equity P
KT Equity Protector MT5
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3.6 (5)
Utilities
The one EA every MetaTrader trader should be running, but isn't. Most accounts don't blow up because the strategy was wrong. They blow up because, in a bad moment, a trader let a loss run, doubled down, held trades into the weekend, gave back a winning week, or forgot the daily prop-firm limit by one bad click. KT Equity Protector is the automated guardian that won't let that happen. Install it on one chart. Set your rules once in a guided, plain-English wizard: daily loss, max drawdown, profit
Order flow footprint chart
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4.4 (5)
Utilities
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Utilities
Working Demo Download Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders,
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Gai Li Zhou
Utilities
EA Risk Inspector is a professional MetaTrader 5 dashboard for reviewing the live risk created by Expert Advisors and open positions. It groups exposure by Magic Number and strategy context, highlights missing protection and presents account-level concentration in a transparent operational view. MAIN FEATURES • Position and EA grouping by Magic Number • Stop Loss validity and uncovered-exposure checks • Strategy-level risk and position summaries • Symbol and directional concentration analysis •
Broker Environment Inspector MT5
Gai Li Zhou
Utilities
Broker Environment Inspector is a professional MetaTrader 5 compatibility and diagnostics utility for examining the current terminal, account and symbol environment. It presents trading permissions, quote conditions, contract settings and supported execution capabilities in a clear technical dashboard. MAIN FEATURES • Terminal connection and trading-permission flags • Quote freshness and current spread inspection • Trading-session availability • Contract size, tick size and tick value details •
Session Breakout Executor MT5
Gai Li Zhou
Experts
Session Breakout Executor is a deterministic MetaTrader 5 Expert Advisor for executing a defined session-range breakout workflow with OCO pending orders. The strategy, risk gates and lifecycle states are visible in a professional dashboard, while automatic entry is disabled by default. MAIN FEATURES • Configurable session range construction • Guarded manual arming before order placement • Broker-aware pending-order validation • OCO sibling cancellation after one side activates • Spread, permiss
Price Action Order Executor MT5
Gai Li Zhou
Experts
Price Action Order Executor is a deterministic MetaTrader 5 Expert Advisor for executing a user-defined price-action zone as a controlled one-shot workflow. The zone remains adjustable on the chart, while candidate detection, manual arming and order management are shown through an explicit professional dashboard. MAIN FEATURES • Draggable price-action zone • Transparent candidate and qualification phase • Manual arming before execution • Broker-aware order validation and safety gates • One-shot
Prop Challenge Executor MT5
Gai Li Zhou
Experts
Prop Challenge Executor is a deterministic MetaTrader 5 Expert Advisor that combines rules-based execution with prop-style account protection gates. Daily and total loss limits, progress context, session controls and explicit arming states are presented in a professional operational dashboard. Automatic entry is disabled by default. MAIN FEATURES • Daily-loss and total-loss protection gates • Target and progress context • Configurable session and blackout filters • Spread, quote and trading-per
ApexQuant Gold Regime Executor
Gai Li Zhou
Experts
ApexQuant Gold Regime Executor is a MetaTrader 5 Expert Advisor for deterministic XAUUSD execution with transparent market-state evidence, adaptive risk controls, managed exits and an auditable seven-page dashboard. It does not use martingale, grid recovery or averaging down. The interface supports English and Simplified Chinese. STRATEGY FAMILIES • Expansion breakout with closed-bar range confirmation • Controlled pullback into the prevailing value zone • Optional range rejection with volatili
Prop Challenge Command Center
Gai Li Zhou
Utilities
Prop Challenge Command Center is an account-control dashboard for monitoring prop-style daily and overall loss rules, target progress, minimum trading days, consistency, open risk and account state. Key functions: - Configurable rule profiles - Persisted daily and peak-equity baselines - Daily and overall drawdown monitoring - Profit-target and minimum-day progress - Consistency and exposure views - Warning ladder with guarded lock, reset and flatten controls - Event history for operational rev
Daily Drawdown Guardian
Gai Li Zhou
Utilities
Daily Drawdown Guardian is a focused daily-loss monitor with balance, equity and trailing reference modes. Key functions: - Broker-time daily rollover - Configurable warning thresholds - Persisted daily baseline - Symbol and Magic Number scope - Pending-order cancellation - Optional scoped position flattening - Guarded manual unlock and baseline reset - Event history for operational review This product monitors and enforces limits configured by the user. It does not provide entry signals or gu
Portfolio Risk Sentinel
Gai Li Zhou
Utilities
Portfolio Risk Sentinel is a portfolio risk dashboard for stop-defined exposure across symbols and strategies. Key functions: - Total and remaining portfolio risk - Concentration monitoring - Uncovered-position detection - Pending-order risk - Strategy grouping - ATR-based stress view - Guarded mitigation controls Positions without usable stop-loss levels are clearly reported as undefined risk. The product is a monitoring and risk-control utility; it does not provide entry signals or guarantee
Currency Exposure Matrix
Gai Li Zhou
Utilities
Currency Exposure Matrix is a currency-level exposure dashboard derived from current open positions. Key functions: - Gross and net currency exposure - Long and short decomposition - Deposit-currency conversion - Concentration warnings - Transparent handling when conversion symbols are unavailable The utility helps users understand aggregated currency exposure across their portfolio. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee trading results. Review broker symbol
Position Risk Architect
Gai Li Zhou
Utilities
Position Risk Architect is a visual trade-planning utility with draggable Entry, Stop Loss and three target levels. Key functions: - Risk-based volume calculation - Margin preview - Reward-to-risk target planning - Persisted chart geometry - Broker stop-level and volume validation - Guarded order execution Trading is disabled by default and must be deliberately enabled by the user. The product does not predict market direction or guarantee trading results. Verify all levels, calculated volume
Equity Lock Manager
Gai Li Zhou
Utilities
Equity Lock Manager is an equity and high-water-mark protection utility. Key functions: - Initial-equity and peak-equity reference modes - Configurable arming thresholds - Clear lock and breach states - Scoped pending-order cancellation - Optional full or partial position close - Persisted recovery state - Confirmed baseline reset controls The utility enforces protection settings configured by the user. It does not provide entry signals, predict market direction or guarantee trading results. T
Trading Rules Enforcer
Gai Li Zhou
Utilities
Trading Rules Enforcer is a deterministic account-discipline monitor for trade-count, loss, time and exposure rules. Key functions: - Clear rule status dashboard - Trading-session restrictions - Overtrading controls - Symbol and Magic Number scope - Daily loss and exposure monitoring - Clear blocking reasons - Operational event history The utility enforces rules configured by the user. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee trading results. Test all rule comb
Multi Strategy Risk Allocator
Gai Li Zhou
Utilities
Multi Strategy Risk Allocator is a strategy-budget dashboard organized by Magic Number and configured risk allocation. Key functions: - Per-strategy risk usage and remaining budget - Allocation comparison across multiple strategies - Runtime enable and disable state - Persistent strategy toggles - Exportable allocation snapshots - Clear dashboard for portfolio-level risk oversight The utility helps monitor and coordinate risk budgets configured by the user. It does not generate entry signals,
Precision Trade Console
Gai Li Zhou
Utilities
Precision Trade Console is a visual execution and staged-management console with draggable Entry, Stop Loss and three target levels. Key functions: - Market, limit and stop order modes - Percentage, cash and fixed-lot position sizing - Margin and spread safety gates - Three staged take-profit levels and partial exits - Breakeven management - Fixed-distance or ATR-based trailing stops - Persistent trade plans - Optional keyboard workflow - Timed confirmation for order placement and bulk-close ac
Advanced Position Manager
Gai Li Zhou
Utilities
Advanced Position Manager is a ticket-aware utility for managing existing positions. Key functions: - Selected ticket, current symbol, Magic Number and all-position scopes - Breakeven management - Partial-close controls - Fixed-distance, ATR-based and previous-bar trailing stops - Close By support for hedging accounts - Guarded bulk-close operations - Optional keyboard workflow - Clear position and action status display Trade actions are disabled by default. The utility manages positions accor
Pending Order Architect
Gai Li Zhou
Utilities
Pending Order Architect is a visual pending-order planner for ladder structures and OCO workflows. Key functions: - Draggable base-price and stop-loss lines - Equal-risk distribution across pending orders - Broker capability and symbol-rule checks - Live pending-order inventory - Optional sibling cancellation for OCO workflows - Guarded order placement and cancellation - Optional keyboard workflow - Clear planning and order-status panels Order placement is disabled by default. The utility subm
Basket Trade Commander
Gai Li Zhou
Utilities
Basket Trade Commander is a multi-leg basket planner with leg-level risk and runtime control. Key functions: - Configurable symbols, directions and allocation weights - Per-leg and basket-level volume checks - Margin and symbol-rule validation - Persistent enable and disable toggles for each leg - Guarded basket execution - Scoped unwind controls - Clear basket composition and status display Trade execution is disabled by default. The utility submits and manages basket instructions configured
Session Trade Controller
Gai Li Zhou
Utilities
Session Trade Controller is a broker-time session and trade-permission controller. Key functions: - User-configured trading windows - Live countdown to the next session change - Weekday permission rules - Clear open, closed and transition states - Position and pending-order visibility - Explicit reasons when trading is outside the permitted schedule - Dashboard view based on broker server time The utility monitors and applies time permissions configured by the user. It does not generate entry
Local Trade Synchronizer
Gai Li Zhou
Utilities
Local Trade Synchronizer is a local-terminal snapshot and recovery synchronizer for terminals on the same machine or in a shared local-file environment. Key functions: - Master and follower operating modes - Prefix and suffix symbol mapping - Configurable volume scaling - Atomic local snapshots - Snapshot freshness checks - Deterministic queue reconstruction - Rejection of malformed or stale snapshots - Clear synchronization and recovery status The utility synchronizes user-configured trade st
Performance Intelligence Dashboard
Gai Li Zhou
Utilities
Performance Intelligence Dashboard is an account-history dashboard for recent trading performance and change over time. Key functions: - Net trading results - Win rate and trade-count statistics - Profit factor - Drawdown monitoring - Daily performance series - Rolling-period comparison - Detailed trade tables - Clear account-history summary panels The utility analyzes account history available in MetaTrader 5. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee future re
Trade Excursion Laboratory
Gai Li Zhou
Utilities
Trade Excursion Laboratory is an excursion-analysis utility for completed trades, including maximum adverse excursion and maximum favorable excursion reconstruction. Key functions: - Maximum adverse excursion reconstruction - Maximum favorable excursion reconstruction - Trade-efficiency metrics - Excursion distribution views - Detailed completed-trade inspection - CSV export for further analysis - Clear account-history scope and processing status Accuracy depends on the historical bars availab
Session Performance Analytics
Gai Li Zhou
Utilities
Session Performance Analytics is a completed-trade analysis utility grouped by user-configured market sessions. Key functions: - Completed-trade counts by session - Session win rate - Net result by session - Excursion statistics - Comparative session tables - Explicit time-boundary configuration - Clear account-history and session scope The utility analyzes completed trades using the configured session boundaries and available account history. It does not generate entry signals, predict market
Strategy Attribution Matrix
Gai Li Zhou
Utilities
Strategy Attribution Matrix is a performance and relationship view grouped by Magic Number or comment prefix. Key functions: - Strategy-level trading results - Contribution analysis - Drawdown by strategy group - Correlation estimates between selected groups - Detailed selected-group trade view - Magic Number and comment-prefix grouping - Clear account-history scope and status The utility analyzes available account history. Correlation estimates and attribution results depend on data completen
Trading Discipline Journal
Gai Li Zhou
Utilities
Trading Discipline Journal is an editable on-chart journal linked to account trades. Key functions: - Setup classification - Emotion and context fields - Custom tags and notes - Rule-adherence score - Journal search and filtering - Screenshot-reference field - Reversible CSV persistence for special characters - Clear trade-linked journal records The utility records and organizes information entered by the user. It does not provide trading signals, predict market direction or guarantee trading
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