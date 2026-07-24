Execution Quality Monitor MT5
- Утилиты
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- Версия: 2.20
- Активации: 5
Execution Quality Monitor is a professional MetaTrader 5 utility for measuring and reviewing order-execution conditions. It records requested and filled prices, spread, slippage, return codes and a practical latency proxy so execution quality can be examined with consistent evidence.
MAIN FEATURES
• Requested-price versus filled-price comparison
• Spread and slippage measurement
• Execution latency proxy and return-code history
• Percentile and distribution summaries
• Aggregation by broker, session and symbol
• Clear filters for order type and time range
• Reversible CSV persistence and export
• Professional multi-page dashboard
The monitor is intended for operational diagnostics and post-trade review. It does not change broker execution, place trades, predict prices or guarantee improved results. Measurements depend on terminal events, broker reporting and available history. Latency figures are practical local proxies rather than exchange-grade timestamps.