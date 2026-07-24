Execution Quality Monitor MT5

Execution Quality Monitor is a professional MetaTrader 5 utility for measuring and reviewing order-execution conditions. It records requested and filled prices, spread, slippage, return codes and a practical latency proxy so execution quality can be examined with consistent evidence.

MAIN FEATURES
• Requested-price versus filled-price comparison
• Spread and slippage measurement
• Execution latency proxy and return-code history
• Percentile and distribution summaries
• Aggregation by broker, session and symbol
• Clear filters for order type and time range
• Reversible CSV persistence and export
• Professional multi-page dashboard

The monitor is intended for operational diagnostics and post-trade review. It does not change broker execution, place trades, predict prices or guarantee improved results. Measurements depend on terminal events, broker reporting and available history. Latency figures are practical local proxies rather than exchange-grade timestamps.
Рекомендуем также
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.82 (28)
Утилиты
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
The ultimate risk manager propfirm ready
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Ultimate Risk Manager for MT5 Every trader knows the feeling: a promising setup appears, but fear of a large loss prevents you from pulling the trigger. You hesitate, overthink, and often miss the opportunity. The root cause is not a lack of strategy – it is the absence of guaranteed loss control. The Ultimate Risk Manager solves this problem completely. This tool lets you trade exactly how you want – any style, any frequency, any risk per trade – while ensuring that your total loss over a ch
MarketMind AI
Perpetual Chinemerem Vincent
Утилиты
MarketMind AI Next-Generation Contextual Analysis for MetaTrader 5 Trade with the clarity of institutional-grade context. MarketMind AI is a professional decision-support system designed to bridge the gap between raw technical data and actionable market intelligence. Rather than generating signals or executing trades, MarketMind AI provides a structured, high-fidelity view of market conditions — enabling traders to make more informed discretionary decisions. USER GUIDE AND ANALYSIS PIPELINE AP
RS Trade Copier MT5
Boris Sedov
3.5 (2)
Утилиты
RS Trade Copier - сверхбыстрый локальный копировщик сделок с полноценным графическим интерфейсом. Хватит вбивать номера счетов вручную. Никаких 200+ непонятных параметров в настройках. Надёжный и гибкий инструмент для копирования торговых операций между несколькими терминалами MT5 и MT4. Подходит как опытным трейдерам и сигнал-сервисам, так и частным инвесторам. Позволяет синхронизировать торговлю от одного или нескольких источников к одному или нескольким приёмникам с высокой точностью и минима
Trade monitoring by Telegram
Aleksander Gladkov
Утилиты
Профессиональный инструмент для контроля состояния счета и работы советников в реальном времени. Информацию о состояние счета можно отправлять в чаты Телеграм в автоматическом режиме с заданным интервалом либо по запросу. Скриншоты открытых графиков терминала Вы получаете по запросу из Вашего бота Телеграм. Информация о счете включает: 13:02 Trade monitoring by Telegram v.1.0 (заголовок) Account :  6802ххх  RoboForex-Pro (информация об аккаунте) Profit start: 2661 USD (полученная прибыль на моме
TD Journal Export
Philippe Davenson Azor
Утилиты
TD Journal Export saves your closed deals to a CSV file so you can review P/L outside MetaTrader — Excel, Google Sheets, or your own journal. WHAT YOU GET • One-click CSV export (button on chart) • Optional auto-export when you attach the utility • Ranges: Today, Yesterday, Last 7 days, Last 30 days, Custom • Filters: symbol, magic number, exit deals only • Columns: time, deal, order, position, symbol, type, entry, volume, price, profit, swap, commission, net, magic, comment • On-chart summary
Trade HotKeys
Alexey Dudin
Утилиты
Trade HotKeys — это утилита для ручной торговли, позволяющая мгновенно выполнять торговые действия с помощью горячих клавиш клавиатуры. Она разработана для discretionary и скальпинг трейдеров, которым нужен быстрый контроль ордеров без использования кнопок интерфейса MetaTrader 5. Вместо кликов по кнопкам графика и навигации по меню вы выполняете торговые действия напрямую с клавиатуры. Что вы можете делать Мгновенно открывать BUY / SELL через горячие клавиши Закрывать BUY или SELL позиции отде
FREE
AKCAP Hotkey Tool
AK Capital Markets Limited
5 (3)
Утилиты
Special offer for the next 10 copies Are you tired of manually navigating through menus and inputting data every time you want to execute a trade or open an order on Meta Trader? Our hotkey tool is here to make your life easier and boost your trading efficiency. Our tool is natively coded for lightning-fast performance and comes loaded with all the features you could possibly want. From pending orders and OCO orders to trailing and multiple buckets, it has everything a scalper could need. And
Trailing and SL TP MT5
Konstantin Kulikov
Утилиты
Сопровождение позиций с помощью: трейлинг-стопа, безубытка, стоп-лосса и тейк-профита.‌ Необходимо разрешить автоматическую торговлю в настройках терминала. В режиме тестирования утилита на первых тиках открывает позиции Buy или Sell, что позволяет в визуальном режиме наблюдать заданную логику, меняя параметры утилиты. В реальном режиме утилита не открывает позиции. Обсудить сложности торговли на Форекс здесь:   чат "Age of Expert Advisors" .   Параметры magic  - магический номер. Если меньше 0,
Trail Guard PRO with BE and Partial Close
Cristian-gabriel Amarandei
Утилиты
Advanced Trailing Stop & Break-Even Expert Advisor with Partial Profit Taking Overview Unlock the full potential of your trading strategy with this Expert Advisor that automates trade management to maximize profits and minimize losses. Designed for both novice and experienced traders, this EA offers precise control over your trades with customizable trailing stops, break-even protection, and partial profit taking — all working seamlessly to protect your capital and lock in gains. Key Features Dy
Time Wizard MT5
Agus Santoso
Утилиты
MQL5 Blogs : https://www.mql5.com/en/blogs/post/761446 MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/136790 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/136791 Time Wizard is a professional trading assistant built for traders who need speed, timing, and execution control in one clean dashboard. This Expert Advisor is designed for event-based trading, scheduled execution, and fast semi-automatic order management. It allows you to prepare your orders in advance, define the exact
Telegram Monitor
Aleh Piatrenka
Утилиты
Это профессиональная многофункциональная утилита, объединяющая Т орговую Статистику, Автоотчеты, Оповещение Цен и Торговые Уведомления в единую систему Telegram-мониторинга.  Поддерживается удалённое управление прямо из Telegram-канала через команду /menu  , отправляйте торговые отчёты, просматривайте открытые позиции, создавайте, удаляйте и контролируйте активные Price Alerts без необходимости возвращаться к терминалу MetaTrader 5. Поддерживаются автоматические Telegram-отчеты по расписанию, а
TerminatorTrades
Uriel Alfredo Evia Canche
Утилиты
«Terminator Trades » EA Robot, построенный на мощном коде MQ5, предназначен для упрощения процесса закрытия ваших позиций и ожидающих заказов. Вы можете настроить, если хотите закрыть все сделки или конкретные символы. Учитывая лишь один нажмите на кнопку, вы можете эффективно управлять своими текущими позициями, гарантируя, что вы никогда не упускаете возможность прекратить торговлю. 
FREE
Track All Gains RJS MT5
Robert Jasinski-sherer
Утилиты
This Program will not execute any trades! Works on any chart and any time frame! This is the MT5 version. MT4 version : https://www.mql5.com/en/market/product/125500?source=Site+Market+My+Products+Page#description This EA will produce a comment box at the top left of the chart and show you your equity % difference throughout the day, week, month and year. Updating constantly in real time. The daily resets back to zero on open of a new market open day. The weekly resests back to zero at open
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
5 (1)
Утилиты
One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red  SELL  button enables you to open s
Trade Panel MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
Утилиты
Trade Panel MetaTrader 5 - многофункциональная торговая панель, которая добавляет недостающие функции в терминале, позволяющие улучшить свою торговлю. В панели есть опция автоматического расчёта лота в зависимости от выбранного параметра: Баланс Эквити Свободная маржа Фиксированная сумма Панель позволит устранить необходимость постоянного пересчёта лота вручную. Также, автоматические расчёт лота может основываться на соотношении Риск:Прибыль, что позволит не превышать риски и всегда следовать со
Real Time Spread Display Tool
Yue Wen Wang
Утилиты
Real-Time Spread Display Tool A   real-time spread display tool   is a specialized software or application designed to provide traders and investors with instant, live data on the   spread —the difference between the bid price (the price at which buyers are willing to purchase an asset) and the ask price (the price at which sellers are willing to sell it)—for various financial instruments. This tool is critical in markets such as forex (FX), stocks, futures, and cryptocurrencies, where price f
ReverseTune
Konstantin Chernov
Утилиты
Скрипт для быстрого переворота позиции и/или ордеров. Если Вам необходимо перевернуть позицию с равным лотом, выставить встречную позицию объемом, отличным от существующего, или заменить ордера другим типом (например, Buy Limit -> Sell Limit, Buy Stop -> Sell Limit и т.д.) с сохранением или выставлением новых значенийстоп лосс и/или тейк профит, то этот скрипт избавит Вас от рутинных действий! Разрешите авто-торговлю перед запуском скрипта. Использование: Запустите скрипт на графике. Входные пар
Footprint Secrets Orderflow Analyzer
Luca Sascha Schukalla
Утилиты
The real‑time view of what is happening inside the market. Footprint Secrets brings detailed analysis directly into MetaTrader 5. It shows where volume is trading, how buyers and sellers are interacting, and how liquidity shifts as the market evolves. Designed for traders who want a precise, real‑time understanding of market behavior. Check out the free preview version here:  https://www.mql5.com/en/market/product/172398 Benefits for the Trader See the real activity behind price . Footprint ch
GS trade report
Aleksander Gladkov
5 (1)
Утилиты
3 in 1 : Отчет+мониторинг+отправка сообщений (Телеграм,...) для оптимизации торговли и использования советников. Мониторинг: Панель на графике Отправка сообщений в Телеграм Отправка сообщений на Email Отправка Notifications Отправка всплывающих сообщений Подача звуковых сообщений при превышения установленных уровней Прибыли/Убытка Мониторинг включается по нажатию кнопки Start. Прибыль за период по валютным парам, часам и Magic number для текущего счета. Формирует четыре таблицы: по символам
Spica Click Trade Control MT5
Zayd Choudri
Утилиты
SPICA CLICK TRADE CONTROL MT5 Spica Click Trade Control is a complete one-click trading panel for MT5 — built for traders who want speed without giving up control. Every trade shows you the exact lot size, dollar risk, and reward before you click Buy or Sell. Manage open positions with breakeven, trailing stops, and partial closes. Protect your whole account with automatic equity-based shutoffs. All from a clean, tabbed panel that stays out of your way until you need it. KEY FEATURES Trading
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
ИНДИКАТОР ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ И ОБЩЕЙ ПРИБЫЛИ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЖИВОЙ ТОРГОВЛИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ЭКРАНА Разработан специально для дейтрейдеров, скальперов и прямых трансляций торговых сессий Этот профессиональный индикатор обеспечивает отображение цены в реальном времени и комплексное отслеживание прибыли непосредственно на вашем графике - необходим для высокочастотной торговли и прямых торговых трансляций. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЕ ЦЕНЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Обновление текущей цены бид каждую
FREE
Operational Management MT5
Leonardo Gabriel Caceres
Утилиты
Operative Management Pro – Advanced Trading Utility Operative Management Pro is a smart visual tool for traders who want to analyze and simulate their trades before placing them on the market. This panel displays in real-time the most important parameters of the current symbol: Current price and minimum lot size Required margin Spread cost in USD and pips Take Profit and Stop Loss value in USD Automatic risk and reward calculation With just a click on the chart, you can simulate BUY or SELL t
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
Утилиты
Этот экспертный советник отслеживает все открытые позиции по всем символам в MetaTrader 5. Как только вручную устанавливается или изменяется уровень Stop Loss (SL) или Take Profit (TP) на любой позиции, советник автоматически применяет это значение ко всем другим открытым позициям , независимо от символа или типа ордера (Buy/Sell). Это обеспечивает синхронизацию уровней SL и TP по всему счёту. Идеально подходит для мобильного трейдинга с планшета или смартфона!
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
Утилиты
You can see Binance Spot data instantly in Metatrader 5 and it allows you to use all the features that Metatrader has provided to you. You can access the data of all symbols listed on Binance Futures. Don't forget to set the timezone. Binance it's 00:00 UTC. You need to fix it according to your own country You need to install the free Binance Spot Symbol List plugin. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 After loading, it automatically downloads the data of the cryptos in the market obser
Pending Orders Grid Drag and Drop MT5
Leonid Basis
Утилиты
Данная завершенная система сетки отложенных ордеров открывает любую комбинацию отложенных ордеров (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit и Sell Limit) и закрывает все существующие отложенные ордера. Вы сможете перемещать скрипт по графику. Он подхватит начальную цену для первой позиции в сетке с той точки, на которой вы его оставите. Обычно такая точка располагается в области линий поддержки/сопротивления. Входные параметры Перед выставлением отложенных ордеров открывается окно входных параметров, в к
Hotkey Scalping Assistant
Sarayut Srikate
Утилиты
ProTrading Panel — идеальный помощник для ручной торговли Выведите свою ручную торговлю на новый уровень с помощью ProTrading Panel . Этот советник (EA) разработан для мгновенного исполнения ордеров и имеет элегантный, приятный для глаз вертикальный интерфейс, который идеально вписывается в график, не загромождая рабочее пространство. Предпочитаете ли вы кликать мышкой по экрану или совершать сделки с молниеносной скоростью с помощью горячих клавиш на клавиатуре — этот инструмент создан специаль
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
5 (2)
Утилиты
**КОПИРУЕТ СИГНАЛЫ ИЗ ЛЮБОГО TELEGRAM-КАНАЛА И МГНОВЕННО ИСПОЛНЯЕТ СДЕЛКИ НА MT5 БЕЗ ПРАВ АДМИНИСТРАТОРА!** Получаете торговые сигналы в Telegram и мечтаете, чтобы они мгновенно исполнялись на MetaTrader 5? **Telegram to MT5 Signal Copier** — это мощный мост между вашими сигнальными каналами в Telegram и терминалом MetaTrader 5. Он отслеживает сообщения из указанного Telegram-канала, автоматически извлекает из них торговые сигналы (включая символ, направление сделки, цену входа, стоп-лосс и т
OneClick EA
Ching-hsiang Chen
Утилиты
OneClickEA Controller is a chart management utility designed to work with the OneClickEA Windows Manager. The controller receives local commands from the Windows manager and performs scheduled EA template changes in MetaTrader 5. It also reports the connected trading account, broker server, chart symbol, timeframe and controller status. Main functions Detects the connected MetaTrader 5 account Generates a controller ID based on the broker and trading account Receives local schedule commands from
Time and Spread
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Индикаторы
Two numbers define whether your entry is clean or expensive: the spread, and the time left on the current candle. Candle Timer & Spread Monitor tracks both in real time, displayed as a single compact label directly on your chart. See the current spread widen during session transitions. Know when you're entering in the last seconds of a candle. Place it in any corner of your chart. FEATURES: — Live spread display (in points) — Countdown timer to next candle close (MM:SS) — Updates every secon
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Другие продукты этого автора
Global Session Map MT5
Gai Li Zhou
Утилиты
Global Session Map turns one MetaTrader 5 chart into a clear session workspace. It shows which major trading sessions are active in broker time, when the next transition occurs, and where session overlaps appear. The panel is designed for discretionary traders who need reliable time context without entry signals or profit claims. Session windows and display preferences are configurable and remain available after chart or terminal restarts. Main functions • Sydney, Tokyo, London and New York s
FREE
Session Range Laboratory MT5
Gai Li Zhou
Утилиты
Session Range Laboratory is a professional statistical workspace for traders who want to understand how a selected market session behaves before making discretionary decisions. Instead of producing entry signals, the utility measures completed session ranges, compares the current range with historical distributions, and presents breakout and follow-through context in a structured five-page dashboard. MAIN FEATURES • Live session range with current high, low, total points and ADR share • Histor
Volatility Regime Monitor MT5
Gai Li Zhou
Утилиты
Volatility Regime Monitor is a professional MetaTrader 5 dashboard for classifying current volatility with transparent, measurable context. It combines ATR, recent bar-range statistics and historical percentiles to show whether the market is compressed, normal or expanding without generating entry signals. MAIN FEATURES • ATR and recent range context • Historical volatility percentile state • Compression, normal and expansion classification • Historical regime table • Transparent thresholds and
Multi Symbol Opportunity Scanner MT5
Gai Li Zhou
Утилиты
Multi Symbol Opportunity Scanner is a professional MetaTrader 5 market-watch dashboard that ranks symbols using transparent trend, volatility, spread and session components. It helps traders compare multiple instruments from one screen without presenting opaque or guaranteed trade signals. MAIN FEATURES • Multi-symbol and multi-timeframe market rows • Separate trend, volatility, spread and session component scores • Configurable filters and transparent ranking logic • Fast chart-open action for
Trade Condition Inspector MT5
Gai Li Zhou
Утилиты
Trade Condition Inspector is a professional MetaTrader 5 preflight dashboard for checking a hypothetical market or pending order before execution. It brings broker permissions, symbol constraints, margin estimates and stop geometry into one transparent inspection workflow. MAIN FEATURES • Draggable Entry, Stop Loss and Take Profit levels • Trading-permission and session checks • Current spread, quote freshness and volume validation • Stops Level and Freeze Level compliance checks • Supported or
EA Risk Inspector MT5
Gai Li Zhou
Утилиты
EA Risk Inspector is a professional MetaTrader 5 dashboard for reviewing the live risk created by Expert Advisors and open positions. It groups exposure by Magic Number and strategy context, highlights missing protection and presents account-level concentration in a transparent operational view. MAIN FEATURES • Position and EA grouping by Magic Number • Stop Loss validity and uncovered-exposure checks • Strategy-level risk and position summaries • Symbol and directional concentration analysis •
Broker Environment Inspector MT5
Gai Li Zhou
Утилиты
Broker Environment Inspector is a professional MetaTrader 5 compatibility and diagnostics utility for examining the current terminal, account and symbol environment. It presents trading permissions, quote conditions, contract settings and supported execution capabilities in a clear technical dashboard. MAIN FEATURES • Terminal connection and trading-permission flags • Quote freshness and current spread inspection • Trading-session availability • Contract size, tick size and tick value details •
Session Breakout Executor MT5
Gai Li Zhou
Эксперты
Session Breakout Executor is a deterministic MetaTrader 5 Expert Advisor for executing a defined session-range breakout workflow with OCO pending orders. The strategy, risk gates and lifecycle states are visible in a professional dashboard, while automatic entry is disabled by default. MAIN FEATURES • Configurable session range construction • Guarded manual arming before order placement • Broker-aware pending-order validation • OCO sibling cancellation after one side activates • Spread, permiss
Price Action Order Executor MT5
Gai Li Zhou
Эксперты
Price Action Order Executor is a deterministic MetaTrader 5 Expert Advisor for executing a user-defined price-action zone as a controlled one-shot workflow. The zone remains adjustable on the chart, while candidate detection, manual arming and order management are shown through an explicit professional dashboard. MAIN FEATURES • Draggable price-action zone • Transparent candidate and qualification phase • Manual arming before execution • Broker-aware order validation and safety gates • One-shot
Prop Challenge Executor MT5
Gai Li Zhou
Эксперты
Prop Challenge Executor is a deterministic MetaTrader 5 Expert Advisor that combines rules-based execution with prop-style account protection gates. Daily and total loss limits, progress context, session controls and explicit arming states are presented in a professional operational dashboard. Automatic entry is disabled by default. MAIN FEATURES • Daily-loss and total-loss protection gates • Target and progress context • Configurable session and blackout filters • Spread, quote and trading-per
ApexQuant Gold Regime Executor
Gai Li Zhou
Эксперты
ApexQuant Gold Regime Executor is a MetaTrader 5 Expert Advisor for deterministic XAUUSD execution with transparent market-state evidence, adaptive risk controls, managed exits and an auditable seven-page dashboard. It does not use martingale, grid recovery or averaging down. The interface supports English and Simplified Chinese. STRATEGY FAMILIES • Expansion breakout with closed-bar range confirmation • Controlled pullback into the prevailing value zone • Optional range rejection with volatili
Prop Challenge Command Center
Gai Li Zhou
Утилиты
Prop Challenge Command Center is an account-control dashboard for monitoring prop-style daily and overall loss rules, target progress, minimum trading days, consistency, open risk and account state. Key functions: - Configurable rule profiles - Persisted daily and peak-equity baselines - Daily and overall drawdown monitoring - Profit-target and minimum-day progress - Consistency and exposure views - Warning ladder with guarded lock, reset and flatten controls - Event history for operational rev
Daily Drawdown Guardian
Gai Li Zhou
Утилиты
Daily Drawdown Guardian is a focused daily-loss monitor with balance, equity and trailing reference modes. Key functions: - Broker-time daily rollover - Configurable warning thresholds - Persisted daily baseline - Symbol and Magic Number scope - Pending-order cancellation - Optional scoped position flattening - Guarded manual unlock and baseline reset - Event history for operational review This product monitors and enforces limits configured by the user. It does not provide entry signals or gu
Portfolio Risk Sentinel
Gai Li Zhou
Утилиты
Portfolio Risk Sentinel is a portfolio risk dashboard for stop-defined exposure across symbols and strategies. Key functions: - Total and remaining portfolio risk - Concentration monitoring - Uncovered-position detection - Pending-order risk - Strategy grouping - ATR-based stress view - Guarded mitigation controls Positions without usable stop-loss levels are clearly reported as undefined risk. The product is a monitoring and risk-control utility; it does not provide entry signals or guarantee
Currency Exposure Matrix
Gai Li Zhou
Утилиты
Currency Exposure Matrix is a currency-level exposure dashboard derived from current open positions. Key functions: - Gross and net currency exposure - Long and short decomposition - Deposit-currency conversion - Concentration warnings - Transparent handling when conversion symbols are unavailable The utility helps users understand aggregated currency exposure across their portfolio. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee trading results. Review broker symbol
Position Risk Architect
Gai Li Zhou
Утилиты
Position Risk Architect is a visual trade-planning utility with draggable Entry, Stop Loss and three target levels. Key functions: - Risk-based volume calculation - Margin preview - Reward-to-risk target planning - Persisted chart geometry - Broker stop-level and volume validation - Guarded order execution Trading is disabled by default and must be deliberately enabled by the user. The product does not predict market direction or guarantee trading results. Verify all levels, calculated volume
Equity Lock Manager
Gai Li Zhou
Утилиты
Equity Lock Manager is an equity and high-water-mark protection utility. Key functions: - Initial-equity and peak-equity reference modes - Configurable arming thresholds - Clear lock and breach states - Scoped pending-order cancellation - Optional full or partial position close - Persisted recovery state - Confirmed baseline reset controls The utility enforces protection settings configured by the user. It does not provide entry signals, predict market direction or guarantee trading results. T
Trading Rules Enforcer
Gai Li Zhou
Утилиты
Trading Rules Enforcer is a deterministic account-discipline monitor for trade-count, loss, time and exposure rules. Key functions: - Clear rule status dashboard - Trading-session restrictions - Overtrading controls - Symbol and Magic Number scope - Daily loss and exposure monitoring - Clear blocking reasons - Operational event history The utility enforces rules configured by the user. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee trading results. Test all rule comb
Multi Strategy Risk Allocator
Gai Li Zhou
Утилиты
Multi Strategy Risk Allocator is a strategy-budget dashboard organized by Magic Number and configured risk allocation. Key functions: - Per-strategy risk usage and remaining budget - Allocation comparison across multiple strategies - Runtime enable and disable state - Persistent strategy toggles - Exportable allocation snapshots - Clear dashboard for portfolio-level risk oversight The utility helps monitor and coordinate risk budgets configured by the user. It does not generate entry signals,
Precision Trade Console
Gai Li Zhou
Утилиты
Precision Trade Console is a visual execution and staged-management console with draggable Entry, Stop Loss and three target levels. Key functions: - Market, limit and stop order modes - Percentage, cash and fixed-lot position sizing - Margin and spread safety gates - Three staged take-profit levels and partial exits - Breakeven management - Fixed-distance or ATR-based trailing stops - Persistent trade plans - Optional keyboard workflow - Timed confirmation for order placement and bulk-close ac
Advanced Position Manager
Gai Li Zhou
Утилиты
Advanced Position Manager is a ticket-aware utility for managing existing positions. Key functions: - Selected ticket, current symbol, Magic Number and all-position scopes - Breakeven management - Partial-close controls - Fixed-distance, ATR-based and previous-bar trailing stops - Close By support for hedging accounts - Guarded bulk-close operations - Optional keyboard workflow - Clear position and action status display Trade actions are disabled by default. The utility manages positions accor
Pending Order Architect
Gai Li Zhou
Утилиты
Pending Order Architect is a visual pending-order planner for ladder structures and OCO workflows. Key functions: - Draggable base-price and stop-loss lines - Equal-risk distribution across pending orders - Broker capability and symbol-rule checks - Live pending-order inventory - Optional sibling cancellation for OCO workflows - Guarded order placement and cancellation - Optional keyboard workflow - Clear planning and order-status panels Order placement is disabled by default. The utility subm
Basket Trade Commander
Gai Li Zhou
Утилиты
Basket Trade Commander is a multi-leg basket planner with leg-level risk and runtime control. Key functions: - Configurable symbols, directions and allocation weights - Per-leg and basket-level volume checks - Margin and symbol-rule validation - Persistent enable and disable toggles for each leg - Guarded basket execution - Scoped unwind controls - Clear basket composition and status display Trade execution is disabled by default. The utility submits and manages basket instructions configured
Session Trade Controller
Gai Li Zhou
Утилиты
Session Trade Controller is a broker-time session and trade-permission controller. Key functions: - User-configured trading windows - Live countdown to the next session change - Weekday permission rules - Clear open, closed and transition states - Position and pending-order visibility - Explicit reasons when trading is outside the permitted schedule - Dashboard view based on broker server time The utility monitors and applies time permissions configured by the user. It does not generate entry
Local Trade Synchronizer
Gai Li Zhou
Утилиты
Local Trade Synchronizer is a local-terminal snapshot and recovery synchronizer for terminals on the same machine or in a shared local-file environment. Key functions: - Master and follower operating modes - Prefix and suffix symbol mapping - Configurable volume scaling - Atomic local snapshots - Snapshot freshness checks - Deterministic queue reconstruction - Rejection of malformed or stale snapshots - Clear synchronization and recovery status The utility synchronizes user-configured trade st
Performance Intelligence Dashboard
Gai Li Zhou
Утилиты
Performance Intelligence Dashboard is an account-history dashboard for recent trading performance and change over time. Key functions: - Net trading results - Win rate and trade-count statistics - Profit factor - Drawdown monitoring - Daily performance series - Rolling-period comparison - Detailed trade tables - Clear account-history summary panels The utility analyzes account history available in MetaTrader 5. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee future re
Trade Excursion Laboratory
Gai Li Zhou
Утилиты
Trade Excursion Laboratory is an excursion-analysis utility for completed trades, including maximum adverse excursion and maximum favorable excursion reconstruction. Key functions: - Maximum adverse excursion reconstruction - Maximum favorable excursion reconstruction - Trade-efficiency metrics - Excursion distribution views - Detailed completed-trade inspection - CSV export for further analysis - Clear account-history scope and processing status Accuracy depends on the historical bars availab
Session Performance Analytics
Gai Li Zhou
Утилиты
Session Performance Analytics is a completed-trade analysis utility grouped by user-configured market sessions. Key functions: - Completed-trade counts by session - Session win rate - Net result by session - Excursion statistics - Comparative session tables - Explicit time-boundary configuration - Clear account-history and session scope The utility analyzes completed trades using the configured session boundaries and available account history. It does not generate entry signals, predict market
Strategy Attribution Matrix
Gai Li Zhou
Утилиты
Strategy Attribution Matrix is a performance and relationship view grouped by Magic Number or comment prefix. Key functions: - Strategy-level trading results - Contribution analysis - Drawdown by strategy group - Correlation estimates between selected groups - Detailed selected-group trade view - Magic Number and comment-prefix grouping - Clear account-history scope and status The utility analyzes available account history. Correlation estimates and attribution results depend on data completen
Trading Discipline Journal
Gai Li Zhou
Утилиты
Trading Discipline Journal is an editable on-chart journal linked to account trades. Key functions: - Setup classification - Emotion and context fields - Custom tags and notes - Rule-adherence score - Journal search and filtering - Screenshot-reference field - Reversible CSV persistence for special characters - Clear trade-linked journal records The utility records and organizes information entered by the user. It does not provide trading signals, predict market direction or guarantee trading
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв