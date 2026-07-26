Portfolio Risk Sentinel

Portfolio Risk Sentinel is a portfolio risk dashboard for stop-defined exposure across symbols and strategies.

Key functions:
- Total and remaining portfolio risk
- Concentration monitoring
- Uncovered-position detection
- Pending-order risk
- Strategy grouping
- ATR-based stress view
- Guarded mitigation controls

Positions without usable stop-loss levels are clearly reported as undefined risk. The product is a monitoring and risk-control utility; it does not provide entry signals or guarantee trading results. Test all controls on a demo account before live use.
Recommended products
Bastion Prop Firm Risk Manager
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Utilities
Bastion is a monitor-and-close-only risk manager for prop-firm traders. It watches your account against your firm's daily-loss and maximum-drawdown limits in real time and force-closes your open positions BEFORE you cross a line. It never opens a trade of its own, so it stays fully within the tools allowed by FTMO, FundedNext, The5ers, FTUK and FXIFY. Why traders fail challenges A large share of failed evaluations end on a single daily-loss breach: a moment of inattention, a news spike, one tra
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilities
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilities
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Trade Manager DaneTrades
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4.23 (30)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Currency Exposure Matrix
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Utilities
Currency Exposure Matrix is a currency-level exposure dashboard derived from current open positions. Key functions: - Gross and net currency exposure - Long and short decomposition - Deposit-currency conversion - Concentration warnings - Transparent handling when conversion symbols are unavailable The utility helps users understand aggregated currency exposure across their portfolio. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee trading results. Review broker symbol
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilities
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
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Utilities
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Riskometer Risk Calculator
Mpendulo Chiliza
Utilities
Risk-o-meter is a Risk calculator Panel designed to help people who are new to trading, better understand how much they are risking for potential profit or loss. Inputs: 1. Enter your Risk in % or currency 2. Enter your Return Ratio 3. Enter your Lot Size Results: 1. SL line 2. TP Line Features: 1. By moving the SL line, lot size will adjust to keep Risk fixed. 2. By moving the TP line, Risk Ration will adjust to keep Risk fixed.  
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilities
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring  all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management D
Trade Copilot MT5
Parinya Pongein
Utilities
Trade Copilot - Semi-Automatic Risk Management Panel for Gold (XAUUSD) and any instrument Trade Copilot is a semi-automatic trading panel built for manual traders who want an EA's discipline without giving up control of their own entries. You decide the direction and the level - the panel handles risk sizing, stop-loss placement, take-profit management, and trade protection automatically. KEY FEATURES - Risk-based lot sizing - choose Risk %, Risk $, or Fixed Lot; the panel calculates positio
RealCost Risk Governor MT5
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Utilities
Overview RealCost Risk Governor MT5 is an account and trade-risk monitoring utility for MetaTrader 5. It does not predict price movement and does not provide buy or sell signals. It watches configured risk limits and shows a compact on-chart panel for daily P/L, floating P/L, equity drawdown, trade count, open positions, pending orders, total lots, and chart spread. The default mode is alert-only. If the trader explicitly enables protection actions, the utility can close scoped positions, del
Fast trade execution
Day Trader
Utilities
QuickTrade Panel – Fast Order Execution & Risk Management The QuickTrade Panel is a powerful MetaTrader 5 trading tool that helps traders place orders faster, manage risk automatically, and control trades directly from the chart. It reduces manual work, improves trading accuracy, and makes trade management simple and efficient. Key Features On-Chart Trading: Change Lot Size, Risk %, Stop Loss (SL), Take Profit (TP), and Pending Distance without opening EA settings. Smart Position Sizing: Choose
Trade Closer Buttons
Tawanda Tinarwo
Utilities
This EA is there to take your trade closing stress away. Quickly close as many trades as you have opened at the click of a button, INCLUDING PENDING ORDERS. This works on the MT5 platform whether it be currencies, Indices, stocks or Deriv synthetic indices. I have saved it under utilities as it is a utility, however, to install this, you have to save the file in you "EA" folder. That is; Go to "File", then "Open Data Folder", "MQL5" and then "Experts". Paste this file there. Restart MT5 and you'
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilities
GGP Trade Copier  EA is an automatic trading bot that can help traders automatically replicate the trading strategies and operations from one trading terminal to others by experiencing exceptionally fast trade copying system. Its easy-to-use setup allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. The software supports multiple trading varieties, including Forex, commodities, stocks
HedgeSafe Trade Assistant
Sergei Sashin
Utilities
HedgeSafe Trade Assistant A risk-first manual trading panel for MetaTrader 5. HedgeSafe helps you prepare, validate and manage a trade directly on the chart before you press BUY or SELL. HedgeSafe is not a signal service, market predictor, AI bot or automatic strategy. It does not choose trade direction and does not promise profit. You remain in control of every trading decision. Main capabilities Lot calculation from a percentage of account balance or a fixed amount in account currency. Stop Lo
RSI MultiCurrency Strength Meter
Antonello Belgrano
Indicators
RSI Currency Strength Meter is a powerful and elegant multi-currency indicator that measures the real-time relative strength of the 8 major currencies using RSI logic. By calculating the smoothed performance of each currency across its major pairs and applying the RSI formula, it delivers clean and responsive strength lines that make it easy to spot which currencies are truly strong or weak at any moment. This indicator is particularly useful for visualizing currency correlations and divergence
KAB CommandPanel V33
Wang Ze Di
Utilities
Fast execution utility for manual traders. Drag-and-drop visual trading, split take-profits, and single-ticket management system. Speed, Precision, and Risk Control. KAB Trade Manager is built for traders who need to execute fast but keep risk tight. It integrates all essential tools into floating, collapsible windows. Core Functions: Instant Order Execution:   Market and Pending orders with automatic Lot sizing based on SL distance. Focus Ticket Manager:   A dedicated window to monitor and mana
Hon Risk manager
Christopher Adie
Utilities
Advanced Risk Manager EA is a non-trading account protection utility for MetaTrader 5. It does not open trades — it monitors your account in real time and enforces configurable risk rules automatically. How It Works At the start of each trading day, the EA records your opening balance. Every tick, it recalculates your live P&L. If your daily loss reaches the configured threshold, all open positions are closed instantly and trading is locked until the next day. Optionally, it locks trading once a
Trade Manager Tool MT5
Le Van Phat
5 (2)
Utilities
Product introduction : Trade Manager Tool for MT5 Trade Manager Tool will help trader calculate almost exactly the risk based on your account automatically. Along with that, there are features to support capital preservation with Trailing Stop, BreakEven, Risk Limit such as Daily Limit Profit/Loss,etc.. helps you avoid overtrading.In particular, the panel is simply designed with many interactive buttons inside the panel and outside the chart to help trader interact more easily.These features re
Truvana Trend Campaign Manager EA
Mohammad Zakirul Haque
Utilities
Truvana Trend Campaign Manager EA (TCM) Advanced Basket Management & Profit Locking Tool for Trend Traders Short Description Turn strong trends into managed campaigns. Truvana TCM is a professional trade management EA designed for traders who already know how to identify trends and execute entries. The EA automatically manages basket expansion, validates risk before adding positions, and locks profits using a broker-side Basket Stop Price (BSP). No martingale. No grid recovery. No signal genera
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilities
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
Utilities
DR Trade and Risk Manager: The Foundational Algorithmic Risk Console for MT5 For the discretionary trader, the greatest adversary is not the market; it is the undisciplined self. You have a solid strategy, but in moments of high pressure, do you follow your rules with perfect consistency? Do you cut losses without hesitation? Do you let winners run without cutting them short out of fear? For most, the answer is no. This gap between strategy and execution is where profits are lost. DR Trade and R
Turbo Close All
Phami Thanh Hoang
Utilities
Turbo Close All is a powerful and versatile script designed to help traders quickly and efficiently manage their trading positions and pending orders on MetaTrader 5. With its advanced features and customizable settings, this script is an essential tool for traders who want to streamline their trading process and maintain control over their positions and orders. Key Features: Comprehensive Closing Options: Turbo Close All allows you to close all market positions and/or delete pending orders bas
TradeControl Pro
TPS Akademie UG
Utilities
TradeControl Pro – Advanced Trade Manager for MetaTrader TradeControl Pro is a trade management tool for MetaTrader that enables structured and efficient management of trading positions directly on the chart. The application combines a clearly designed user interface with automated calculations and flexible control options for different trading approaches. The integrated on-chart panel is organized in a tabular layout and divided into three main sections (tabs): Execution , Close , and Info . Th
Ultimate Pro Trade Panel
Shingidzano Lesetedi
Utilities
Ultimate Pro Trading Panel — All-In-One Manual & Grid Trading Dashboard Pro Trading Panel   is an all-in-one on-chart control panel that gives discretionary and semi-automated traders a complete toolkit for entries, exits, risk management, and grid trading — without leaving the chart. Every function is visual, draggable, and updates in real time. If you want to test this utility feel free to download the basic preview version of this tool here:  https://www.mql5.com/en/market/product/181435 Who
RRtoolBox
David Ruiz Moreno
Utilities
RRtoolbox - Professional Tools: Risk:Reward Trading Tool (SL/TP Horizontals + Pending orders + Diagonals), Alerts set on trend lines (for alerts on diagonal levels), SelfManagement (BE, partials...), close/cancelling by time, Statistics, Info and trading on chart. One-Click Trading with Visual Risk:Reward Management RRtoolbox is a comprehensive trading panel that combines one-click order execution,  statistics and  powerful visual Risk:Reward tools, alerts set with trendlines, on chart butt
Nexus Advanced Trade Manager
Nguyen Thanh Truc
Utilities
The Ultimate All-In-One Trade Manager & Prop Firm Guardian for MT5. Nexus Pro Trade Manager is the most advanced, all-in-one trading assistant designed for both manual traders and Prop Firm challengers. Featuring a stunning, lag-free UI (Dark/Light mode), it completely transforms your MT5 into a professional trading terminal. Whether you are trading a personal account or trying to pass evaluations for FTMO, FundedNext, or other prop firms, Nexus Pro protects your capital, automates your risk cal
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Utilities
DRS Semi Automated: Fair Value Gap Trading Inspired by the DRS strategy made by SMT FX. To learn more, visit their website. Key Features: 1. Fair Value Gap Detection: Identifies bullish and bearish Fair Value Gaps on the 5-minute timeframe. 2. Customizable Trading Sessions: Trade London, New York, or both sessions with adjustable start times. 3. Risk Management: Set risk percentage and choose between equity-based or fixed balance risk calculation. 4. Bias Selection: Manually select bullish or
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
Utilities
Additional materials and instructions Installation instructions - Trial version of the application for a demo account ; Official Information Official channel Seller profile Trade Command Center — Professional Trade Execution & Real-Time Risk Guard Panel Trade Command Center is a high-performance visual trade execution, lot size calculator, and risk management utility for MetaTrader 5. It is engineered specifically for manual traders requiring strict risk enforcement, capital protection, a
EA Risk Manager for MT5
Lam Tran
Utilities
EA Risk Manager is a professional risk‑management Expert Advisor designed to protect your trading account and enforce disciplined money management. The EA does not open trades by itself – it only monitors and manages all existing positions (manual and automated) on the account. It is especially useful for traders who want to: Hard‑limit daily / weekly / monthly losses and profits. Restrict lot size and the number of open trades. Trade a basket of G7‑related Forex pairs using one centralized
Buyers of this product also purchase
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4.41 (215)
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It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
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4.98 (668)
Utilities
Trade Manager MT5 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 5, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, crypto, or future
Local Trade Copier EA MT5
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4.97 (144)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
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4.88 (166)
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Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account. It supports both public and private Telegram channels, and you can conn
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
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5 (4)
Utilities
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Utilities
Anchor: The EA Manager Run your full EA portfolio without conflicts, without stacked risk, and without watching every chart yourself. Anchor coordinates up to 64 Expert Advisors on a single account, including daily loss protection built for prop firm rules. Attach Anchor to any chart. Type your EA names and magic numbers in one line. Click OK. Anchor begins coordinating immediately. Built for portfolios. Built for prop firms. Built for discipline. The Problem Running multiple EAs on the same acc
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
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5 (3)
Utilities
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier automatically copies trading signals from your Telegram channels directly into MetaTrader 5. No bots, no browser extensions, no manual copying. You receive a signal on Telegram and the EA opens the trade on your terminal in a few seconds. The product includes two components: a Windows application that listens to your Telegram channels, and this Expert Advisor that executes the signals on your MT5 terminal. An MT4 version is also available. Setup guide and app
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5 (4)
Utilities
Premium Trade Manager - The Trade Panel With a Coach Built In Premium Trade Manager puts a trading coach inside your chart, with a full execution engine underneath it. Set the trade up the way you always do, then let Max, your AI trading coach, read that exact setup against your live account and give you a straight verdict before you commit: is the stop disciplined, is the risk sane, is a high-impact release minutes away, are you near a prop-firm limit. Below sits the engine that runs everything
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 5 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader . COPYLOT allows you to copy Forex trades between MT4 and MT5 terminals with support for Hedge and Netting accounts. COPYLOT MT5 version supports: - MT5 Hedge to MT5 Hedge - MT5 Hedge to MT5 Netting - MT5 Netting to MT5 Hedge - MT5 Netting to MT5 Netting - MT4 to MT5 Hedge - MT4 to MT5 Netting MT4 version Full Description +DEMO +PDF How To Buy How To Install How to get Log Files H
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4.56 (50)
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Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT5," you can receive the "Trade Copier MT4" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
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Utilities
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Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT5 — professional trading control center for MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE is a premium chart-based trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 5 . It is designed for traders who want faster execution, clearer position control, structured trade management, visual level planning and a professional workflow directly from the chart. This is not only a BUY / SELL panel. PRO SE combines manual trading, pending orders, position management, partial exits, b
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Power Candles Strategy Scanner - Self-Optimizing Multi-Symbol Setup Finder Power Candles Strategy Scanner runs the same self-optimizing engine that powers the Power Candles indicator - on every symbol in your Market Watch, side by side. One panel tells you which symbols are statistically tradable right now, which strategy wins on each, the optimal Stop Loss / Take Profit pair, and pings you the moment a fresh signal fires. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Utilities
Multifunctional tool: Lot Calculator, Grid Orders, R/R ratio, Trade Manager, Supply and Demand zones, Price Action and much more Demo version   |   User manual Trade Assistant   doesn't work in the strategy tester : you can download the   Demo Version HERE  to test the utility . Contact me   for any questions  / ideas for improvement / in case of a bug found If you need a MT4 version, it is available here Simplify, speed up and automate your trading   process . Expand the standard terminal capa
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Utilities
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilities
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Utilities
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Utilities
Trading Panel for MetaTrader 5 — professional one-click trading from chart and keyboard A powerful trading panel for active manual trading, designed to open, manage, and close trades far faster and more efficiently than the standard MetaTrader interface. This panel is built for traders who want full control over positions, pending orders, profit management, and trading execution inside one professional workspace. This is not just another utility. It is a complete trading cockpit for MetaTrader
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Utilities
Equity Protect Pro: Your Comprehensive Account Protection Expert for Worry-Free Trading If you're looking for features like account protection, equity protection, portfolio protection, multi-strategy protection, profit protection, profit harvesting, trading security, risk control programs, automatic risk control, automatic liquidation, conditional liquidation, scheduled liquidation, dynamic liquidation, trailing stop loss, one-click close, one-click liquidation, and one-click restore, Equity P
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Utilities
The one EA every MetaTrader trader should be running, but isn't. Most accounts don't blow up because the strategy was wrong. They blow up because, in a bad moment, a trader let a loss run, doubled down, held trades into the weekend, gave back a winning week, or forgot the daily prop-firm limit by one bad click. KT Equity Protector is the automated guardian that won't let that happen. Install it on one chart. Set your rules once in a guided, plain-English wizard: daily loss, max drawdown, profit
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Utilities
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Utilities
Working Demo Download Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders,
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Utilities
Telegram To MT5 — Signal Copier Turn the trading calls from your Telegram channels into real MT5 orders — automatically, on as many accounts as you like, with risk and rules fully under your control. Telegram To MT5 connects the VIP / signal channels you already follow on Telegram to your MetaTrader 5 terminal. A free companion desktop app reads the messages (even from channels that block bots), and this Expert Advisor executes them on your account — applying your own risk settings, symbol mappi
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Utilities
This product filters   all expert advisors and manual charts   during news time.  It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system   that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase   The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from her
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Utilities
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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Utilities
Session Range Laboratory is a professional statistical workspace for traders who want to understand how a selected market session behaves before making discretionary decisions. Instead of producing entry signals, the utility measures completed session ranges, compares the current range with historical distributions, and presents breakout and follow-through context in a structured five-page dashboard. MAIN FEATURES • Live session range with current high, low, total points and ADR share • Histor
Volatility Regime Monitor MT5
Gai Li Zhou
Utilities
Volatility Regime Monitor is a professional MetaTrader 5 dashboard for classifying current volatility with transparent, measurable context. It combines ATR, recent bar-range statistics and historical percentiles to show whether the market is compressed, normal or expanding without generating entry signals. MAIN FEATURES • ATR and recent range context • Historical volatility percentile state • Compression, normal and expansion classification • Historical regime table • Transparent thresholds and
Multi Symbol Opportunity Scanner MT5
Gai Li Zhou
Utilities
Multi Symbol Opportunity Scanner is a professional MetaTrader 5 market-watch dashboard that ranks symbols using transparent trend, volatility, spread and session components. It helps traders compare multiple instruments from one screen without presenting opaque or guaranteed trade signals. MAIN FEATURES • Multi-symbol and multi-timeframe market rows • Separate trend, volatility, spread and session component scores • Configurable filters and transparent ranking logic • Fast chart-open action for
Trade Condition Inspector MT5
Gai Li Zhou
Utilities
Trade Condition Inspector is a professional MetaTrader 5 preflight dashboard for checking a hypothetical market or pending order before execution. It brings broker permissions, symbol constraints, margin estimates and stop geometry into one transparent inspection workflow. MAIN FEATURES • Draggable Entry, Stop Loss and Take Profit levels • Trading-permission and session checks • Current spread, quote freshness and volume validation • Stops Level and Freeze Level compliance checks • Supported or
Execution Quality Monitor MT5
Gai Li Zhou
Utilities
Execution Quality Monitor is a professional MetaTrader 5 utility for measuring and reviewing order-execution conditions. It records requested and filled prices, spread, slippage, return codes and a practical latency proxy so execution quality can be examined with consistent evidence. MAIN FEATURES • Requested-price versus filled-price comparison • Spread and slippage measurement • Execution latency proxy and return-code history • Percentile and distribution summaries • Aggregation by broker, se
EA Risk Inspector MT5
Gai Li Zhou
Utilities
EA Risk Inspector is a professional MetaTrader 5 dashboard for reviewing the live risk created by Expert Advisors and open positions. It groups exposure by Magic Number and strategy context, highlights missing protection and presents account-level concentration in a transparent operational view. MAIN FEATURES • Position and EA grouping by Magic Number • Stop Loss validity and uncovered-exposure checks • Strategy-level risk and position summaries • Symbol and directional concentration analysis •
Broker Environment Inspector MT5
Gai Li Zhou
Utilities
Broker Environment Inspector is a professional MetaTrader 5 compatibility and diagnostics utility for examining the current terminal, account and symbol environment. It presents trading permissions, quote conditions, contract settings and supported execution capabilities in a clear technical dashboard. MAIN FEATURES • Terminal connection and trading-permission flags • Quote freshness and current spread inspection • Trading-session availability • Contract size, tick size and tick value details •
Session Breakout Executor MT5
Gai Li Zhou
Experts
Session Breakout Executor is a deterministic MetaTrader 5 Expert Advisor for executing a defined session-range breakout workflow with OCO pending orders. The strategy, risk gates and lifecycle states are visible in a professional dashboard, while automatic entry is disabled by default. MAIN FEATURES • Configurable session range construction • Guarded manual arming before order placement • Broker-aware pending-order validation • OCO sibling cancellation after one side activates • Spread, permiss
Price Action Order Executor MT5
Gai Li Zhou
Experts
Price Action Order Executor is a deterministic MetaTrader 5 Expert Advisor for executing a user-defined price-action zone as a controlled one-shot workflow. The zone remains adjustable on the chart, while candidate detection, manual arming and order management are shown through an explicit professional dashboard. MAIN FEATURES • Draggable price-action zone • Transparent candidate and qualification phase • Manual arming before execution • Broker-aware order validation and safety gates • One-shot
Prop Challenge Executor MT5
Gai Li Zhou
Experts
Prop Challenge Executor is a deterministic MetaTrader 5 Expert Advisor that combines rules-based execution with prop-style account protection gates. Daily and total loss limits, progress context, session controls and explicit arming states are presented in a professional operational dashboard. Automatic entry is disabled by default. MAIN FEATURES • Daily-loss and total-loss protection gates • Target and progress context • Configurable session and blackout filters • Spread, quote and trading-per
ApexQuant Gold Regime Executor
Gai Li Zhou
Experts
ApexQuant Gold Regime Executor is a MetaTrader 5 Expert Advisor for deterministic XAUUSD execution with transparent market-state evidence, adaptive risk controls, managed exits and an auditable seven-page dashboard. It does not use martingale, grid recovery or averaging down. The interface supports English and Simplified Chinese. STRATEGY FAMILIES • Expansion breakout with closed-bar range confirmation • Controlled pullback into the prevailing value zone • Optional range rejection with volatili
Prop Challenge Command Center
Gai Li Zhou
Utilities
Prop Challenge Command Center is an account-control dashboard for monitoring prop-style daily and overall loss rules, target progress, minimum trading days, consistency, open risk and account state. Key functions: - Configurable rule profiles - Persisted daily and peak-equity baselines - Daily and overall drawdown monitoring - Profit-target and minimum-day progress - Consistency and exposure views - Warning ladder with guarded lock, reset and flatten controls - Event history for operational rev
Daily Drawdown Guardian
Gai Li Zhou
Utilities
Daily Drawdown Guardian is a focused daily-loss monitor with balance, equity and trailing reference modes. Key functions: - Broker-time daily rollover - Configurable warning thresholds - Persisted daily baseline - Symbol and Magic Number scope - Pending-order cancellation - Optional scoped position flattening - Guarded manual unlock and baseline reset - Event history for operational review This product monitors and enforces limits configured by the user. It does not provide entry signals or gu
Currency Exposure Matrix
Gai Li Zhou
Utilities
Currency Exposure Matrix is a currency-level exposure dashboard derived from current open positions. Key functions: - Gross and net currency exposure - Long and short decomposition - Deposit-currency conversion - Concentration warnings - Transparent handling when conversion symbols are unavailable The utility helps users understand aggregated currency exposure across their portfolio. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee trading results. Review broker symbol
Position Risk Architect
Gai Li Zhou
Utilities
Position Risk Architect is a visual trade-planning utility with draggable Entry, Stop Loss and three target levels. Key functions: - Risk-based volume calculation - Margin preview - Reward-to-risk target planning - Persisted chart geometry - Broker stop-level and volume validation - Guarded order execution Trading is disabled by default and must be deliberately enabled by the user. The product does not predict market direction or guarantee trading results. Verify all levels, calculated volume
Equity Lock Manager
Gai Li Zhou
Utilities
Equity Lock Manager is an equity and high-water-mark protection utility. Key functions: - Initial-equity and peak-equity reference modes - Configurable arming thresholds - Clear lock and breach states - Scoped pending-order cancellation - Optional full or partial position close - Persisted recovery state - Confirmed baseline reset controls The utility enforces protection settings configured by the user. It does not provide entry signals, predict market direction or guarantee trading results. T
Trading Rules Enforcer
Gai Li Zhou
Utilities
Trading Rules Enforcer is a deterministic account-discipline monitor for trade-count, loss, time and exposure rules. Key functions: - Clear rule status dashboard - Trading-session restrictions - Overtrading controls - Symbol and Magic Number scope - Daily loss and exposure monitoring - Clear blocking reasons - Operational event history The utility enforces rules configured by the user. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee trading results. Test all rule comb
Multi Strategy Risk Allocator
Gai Li Zhou
Utilities
Multi Strategy Risk Allocator is a strategy-budget dashboard organized by Magic Number and configured risk allocation. Key functions: - Per-strategy risk usage and remaining budget - Allocation comparison across multiple strategies - Runtime enable and disable state - Persistent strategy toggles - Exportable allocation snapshots - Clear dashboard for portfolio-level risk oversight The utility helps monitor and coordinate risk budgets configured by the user. It does not generate entry signals,
Precision Trade Console
Gai Li Zhou
Utilities
Precision Trade Console is a visual execution and staged-management console with draggable Entry, Stop Loss and three target levels. Key functions: - Market, limit and stop order modes - Percentage, cash and fixed-lot position sizing - Margin and spread safety gates - Three staged take-profit levels and partial exits - Breakeven management - Fixed-distance or ATR-based trailing stops - Persistent trade plans - Optional keyboard workflow - Timed confirmation for order placement and bulk-close ac
Advanced Position Manager
Gai Li Zhou
Utilities
Advanced Position Manager is a ticket-aware utility for managing existing positions. Key functions: - Selected ticket, current symbol, Magic Number and all-position scopes - Breakeven management - Partial-close controls - Fixed-distance, ATR-based and previous-bar trailing stops - Close By support for hedging accounts - Guarded bulk-close operations - Optional keyboard workflow - Clear position and action status display Trade actions are disabled by default. The utility manages positions accor
Pending Order Architect
Gai Li Zhou
Utilities
Pending Order Architect is a visual pending-order planner for ladder structures and OCO workflows. Key functions: - Draggable base-price and stop-loss lines - Equal-risk distribution across pending orders - Broker capability and symbol-rule checks - Live pending-order inventory - Optional sibling cancellation for OCO workflows - Guarded order placement and cancellation - Optional keyboard workflow - Clear planning and order-status panels Order placement is disabled by default. The utility subm
Basket Trade Commander
Gai Li Zhou
Utilities
Basket Trade Commander is a multi-leg basket planner with leg-level risk and runtime control. Key functions: - Configurable symbols, directions and allocation weights - Per-leg and basket-level volume checks - Margin and symbol-rule validation - Persistent enable and disable toggles for each leg - Guarded basket execution - Scoped unwind controls - Clear basket composition and status display Trade execution is disabled by default. The utility submits and manages basket instructions configured
Session Trade Controller
Gai Li Zhou
Utilities
Session Trade Controller is a broker-time session and trade-permission controller. Key functions: - User-configured trading windows - Live countdown to the next session change - Weekday permission rules - Clear open, closed and transition states - Position and pending-order visibility - Explicit reasons when trading is outside the permitted schedule - Dashboard view based on broker server time The utility monitors and applies time permissions configured by the user. It does not generate entry
Local Trade Synchronizer
Gai Li Zhou
Utilities
Local Trade Synchronizer is a local-terminal snapshot and recovery synchronizer for terminals on the same machine or in a shared local-file environment. Key functions: - Master and follower operating modes - Prefix and suffix symbol mapping - Configurable volume scaling - Atomic local snapshots - Snapshot freshness checks - Deterministic queue reconstruction - Rejection of malformed or stale snapshots - Clear synchronization and recovery status The utility synchronizes user-configured trade st
Performance Intelligence Dashboard
Gai Li Zhou
Utilities
Performance Intelligence Dashboard is an account-history dashboard for recent trading performance and change over time. Key functions: - Net trading results - Win rate and trade-count statistics - Profit factor - Drawdown monitoring - Daily performance series - Rolling-period comparison - Detailed trade tables - Clear account-history summary panels The utility analyzes account history available in MetaTrader 5. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee future re
Trade Excursion Laboratory
Gai Li Zhou
Utilities
Trade Excursion Laboratory is an excursion-analysis utility for completed trades, including maximum adverse excursion and maximum favorable excursion reconstruction. Key functions: - Maximum adverse excursion reconstruction - Maximum favorable excursion reconstruction - Trade-efficiency metrics - Excursion distribution views - Detailed completed-trade inspection - CSV export for further analysis - Clear account-history scope and processing status Accuracy depends on the historical bars availab
Session Performance Analytics
Gai Li Zhou
Utilities
Session Performance Analytics is a completed-trade analysis utility grouped by user-configured market sessions. Key functions: - Completed-trade counts by session - Session win rate - Net result by session - Excursion statistics - Comparative session tables - Explicit time-boundary configuration - Clear account-history and session scope The utility analyzes completed trades using the configured session boundaries and available account history. It does not generate entry signals, predict market
Strategy Attribution Matrix
Gai Li Zhou
Utilities
Strategy Attribution Matrix is a performance and relationship view grouped by Magic Number or comment prefix. Key functions: - Strategy-level trading results - Contribution analysis - Drawdown by strategy group - Correlation estimates between selected groups - Detailed selected-group trade view - Magic Number and comment-prefix grouping - Clear account-history scope and status The utility analyzes available account history. Correlation estimates and attribution results depend on data completen
Trading Discipline Journal
Gai Li Zhou
Utilities
Trading Discipline Journal is an editable on-chart journal linked to account trades. Key functions: - Setup classification - Emotion and context fields - Custom tags and notes - Rule-adherence score - Journal search and filtering - Screenshot-reference field - Reversible CSV persistence for special characters - Clear trade-linked journal records The utility records and organizes information entered by the user. It does not provide trading signals, predict market direction or guarantee trading
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