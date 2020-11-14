Win43 Scalper
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Eadvisors Software Inc.Estratégias de negociação automatizadas para o mercado financeiro.
Robôs de Negociação e indicadores.
[Automated trading strategies]
Contate o Desenvolvedor: eadvisorsbr@yahoo.com
- Version: 11.202
- Activations: 5
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza
nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:
Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.