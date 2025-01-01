DocumentationSections
BackColor (Get Method)

Gets the value of "BackColor" property.

color  BackColor() const

Return Value

Value of "BackColor" property of the object assigned to the class instance. If there is no object assigned, it returns CLR_NONE.

BackColor (Set Method)

Sets the value for "BackColor" property.

bool  BackColor(
   color  new_color      // property value
   )

Parameters

new_color

[in]  New value for "BackColor" property.

Return Value

true - success, false - cannot change the property.