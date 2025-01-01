MQL5 ReferenceStandard LibraryGraphic ObjectsControl ObjectsCChartObjectEditBackColor CreateTextAlignX_SizeY_SizeBackColorBorderColorReadOnlyAngleSaveLoadType BackColor (Get Method) Gets the value of "BackColor" property. color BackColor() const Return Value Value of "BackColor" property of the object assigned to the class instance. If there is no object assigned, it returns CLR_NONE. BackColor (Set Method) Sets the value for "BackColor" property. bool BackColor( color new_color // property value ) Parameters new_color [in] New value for "BackColor" property. Return Value true - success, false - cannot change the property. Y_Size BorderColor