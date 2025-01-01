DocumentationSections
Object Types

When a graphical object is created using the ObjectCreate() function, it's necessary to specify the type of object being created, which can be one of the values of the ENUM_OBJECT enumeration. Further specifications of object properties are possible using functions for working with graphical objects.

ENUM_OBJECT

ID

 

Description

OBJ_VLINE

vertical_line

Vertical Line

OBJ_HLINE

horizonal_line

Horizontal Line

OBJ_TREND

trend_line

Trend Line

OBJ_TRENDBYANGLE

trend_line_by_angle

Trend Line By Angle

OBJ_CYCLES

cycle_lines

Cycle Lines

OBJ_ARROWED_LINE

arrowed_line

Arrowed Line

OBJ_CHANNEL

equidistance_channel

Equidistant Channel

OBJ_STDDEVCHANNEL

stddeviation_channel

Standard Deviation Channel

OBJ_REGRESSION

regression_channel

Linear Regression Channel

OBJ_PITCHFORK

andrewspitchfork

Andrews’ Pitchfork

OBJ_GANNLINE

gann_line

Gann Line

OBJ_GANNFAN

gann_fan

Gann Fan

OBJ_GANNGRID

gann_grid

Gann Grid

OBJ_FIBO

fibonacci_levels

Fibonacci Retracement

OBJ_FIBOTIMES

fibonacci_time_zones

Fibonacci Time Zones

OBJ_FIBOFAN

fibo_fan

Fibonacci Fan

OBJ_FIBOARC

fibo_arc

Fibonacci Arcs

OBJ_FIBOCHANNEL

fibo_channel

Fibonacci Channel

OBJ_EXPANSION

fibo_expansion

Fibonacci Expansion

OBJ_ELLIOTWAVE5

elliot_impuls

Elliott Motive Wave

OBJ_ELLIOTWAVE3

elliot_correction

Elliott Correction Wave

OBJ_RECTANGLE

rectangle

Rectangle

OBJ_TRIANGLE

triangle

Triangle

OBJ_ELLIPSE

ellipse

Ellipse

OBJ_ARROW_THUMB_UP

THUMB_UP

Thumbs Up

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

THUMB_DOWN

Thumbs Down

OBJ_ARROW_UP

arrow_up

Arrow Up

OBJ_ARROW_DOWN

arrow_down

Arrow Down

OBJ_ARROW_STOP

stop_signal

Stop Sign

OBJ_ARROW_CHECK

check_signal

Check Sign

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

left_price_label

Left Price Label

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

right_price_label

Right Price Label

OBJ_ARROW_BUY

buy_sign_icon

Buy Sign

OBJ_ARROW_SELL

sell_sign_icon

Sell Sign

OBJ_ARROW

arrow_symbol

Arrow

OBJ_TEXT

text_object

Text

OBJ_LABEL

label_object

Label

OBJ_BUTTON

button_object

Button

OBJ_CHART

chart_object

Chart

OBJ_BITMAP

picture_object

Bitmap

OBJ_BITMAP_LABEL

bitmap_object

Bitmap Label

OBJ_EDIT

edit_object

Edit

OBJ_EVENT

obj_event

The "Event" object corresponding to an event in the economic calendar

OBJ_RECTANGLE_LABEL

rectangle_label

The "Rectangle label" object for creating and designing the custom graphical interface.