- OBJ_VLINE
- OBJ_HLINE
- OBJ_TREND
- OBJ_TRENDBYANGLE
- OBJ_CYCLES
- OBJ_ARROWED_LINE
- OBJ_CHANNEL
- OBJ_STDDEVCHANNEL
- OBJ_REGRESSION
- OBJ_PITCHFORK
- OBJ_GANNLINE
- OBJ_GANNFAN
- OBJ_GANNGRID
- OBJ_FIBO
- OBJ_FIBOTIMES
- OBJ_FIBOFAN
- OBJ_FIBOARC
- OBJ_FIBOCHANNEL
- OBJ_EXPANSION
- OBJ_ELLIOTWAVE5
- OBJ_ELLIOTWAVE3
- OBJ_RECTANGLE
- OBJ_TRIANGLE
- OBJ_ELLIPSE
- OBJ_ARROW_THUMB_UP
- OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
- OBJ_ARROW_UP
- OBJ_ARROW_DOWN
- OBJ_ARROW_STOP
- OBJ_ARROW_CHECK
- OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
- OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
- OBJ_ARROW_BUY
- OBJ_ARROW_SELL
- OBJ_ARROW
- OBJ_TEXT
- OBJ_LABEL
- OBJ_BUTTON
- OBJ_CHART
- OBJ_BITMAP
- OBJ_BITMAP_LABEL
- OBJ_EDIT
- OBJ_EVENT
- OBJ_RECTANGLE_LABEL
Object Types
When a graphical object is created using the ObjectCreate() function, it's necessary to specify the type of object being created, which can be one of the values of the ENUM_OBJECT enumeration. Further specifications of object properties are possible using functions for working with graphical objects.
ENUM_OBJECT
|
ID
|
|
Description
|
|
Vertical Line
|
|
Horizontal Line
|
|
Trend Line
|
|
Trend Line By Angle
|
|
Cycle Lines
|
|
Arrowed Line
|
|
Equidistant Channel
|
|
Standard Deviation Channel
|
|
Linear Regression Channel
|
|
Andrews’ Pitchfork
|
|
Gann Line
|
|
Gann Fan
|
|
Gann Grid
|
|
Fibonacci Retracement
|
|
Fibonacci Time Zones
|
|
Fibonacci Fan
|
|
Fibonacci Arcs
|
|
Fibonacci Channel
|
|
Fibonacci Expansion
|
|
Elliott Motive Wave
|
|
Elliott Correction Wave
|
|
Rectangle
|
|
Triangle
|
|
Ellipse
|
|
Thumbs Up
|
|
Thumbs Down
|
|
Arrow Up
|
|
Arrow Down
|
|
Stop Sign
|
|
Check Sign
|
|
Left Price Label
|
|
Right Price Label
|
|
Buy Sign
|
|
Sell Sign
|
|
Arrow
|
|
Text
|
|
Label
|
|
Button
|
|
Chart
|
|
Bitmap
|
|
Bitmap Label
|
|
Edit
|
|
The "Event" object corresponding to an event in the economic calendar
|
|
The "Rectangle label" object for creating and designing the custom graphical interface.