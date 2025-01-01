DocumentationSections
Detach

Detaches the graphical object.

void  Detach()

Return Value

None.

Example:

//--- example for CChartObject::Detach
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- detach chart object 
   object.Detach();
  }