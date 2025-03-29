Elliott Wave EA
- Experten
- Vladimir Shumikhin
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 29 März 2025
- Aktivierungen: 10
Beschreibung
Elliott Wave EA ist eine professionelle Handelslösung, die auf den von A. Merrill beschriebenen M & W Wellenmustern basiert. Dieser leistungsstarke Expert Advisor identifiziert und handelt Wellenformationen mit hoher Genauigkeit und bietet Händlern eine zuverlässige automatisierte Lösung zur Nutzung der Elliott-Wellentheorie.
Hauptmerkmale
- Intelligente Mustererkennung - Fortschrittlicher Algorithmus identifiziert M & W Wellenmuster mit außergewöhnlicher Genauigkeit
- Dual-Signal-Technologie - Handelt sowohl Evolutions- als auch Mutationssignale für umfassende Marktanalyse
- Flexible Handelsrichtung - Wählen Sie Handel nur für Kauf, nur für Verkauf oder in beide Richtungen
- Adaptives Kapitalmanagement - Fester Volumen oder risikoorientierte Positionsgrößenbestimmung entsprechend Ihrem Handelsstil
- Multi-Timeframe-Analyse - Optimiert für alle Timeframes mit Standardeinstellungen für M15
- Komplettes Schutzsystem - Beinhaltet anpassbare Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und Breakeven
Märkte und Paare
Elliott Wave EA zeigt hervorragende Ergebnisse auf verschiedenen Märkten:
- Forex-Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD und andere
- Rohstoffe: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber), WTI (Öl)
- Kryptowährungen: BTCUSD, ETHUSD und andere große Krypto-Paare
- Indizes: US30, SPX500, NAS100, DXY und andere
Handelslogik
Der Berater implementiert die Elliott-Wellentheorie durch:
- Fortschrittliche ZigZag-Mustererkennung mit anpassbaren Parametern
- Erkennung von Evolutions- und Mutationsformationen
- Präzise Berechnung von Einstiegspunkten basierend auf Wellenabschluss
- Intelligentes Risikomanagement mit mehreren Schutzmechanismen
- Adaptiver Handel basierend auf aktuellen Marktbedingungen
Detaillierte Parameterbeschreibung
Indikatoreinstellungen
- Depth (Tiefe) - Bestimmt die Breite des Suchfensters für den ZigZag-Indikator. Höhere Werte machen den Indikator weniger empfindlich gegenüber kleinen Preisschwankungen und identifizieren bedeutendere Wellen (Standard: 24)
- Deviation (Abweichung) - Legt die minimale Preisänderung in Punkten fest, um einen neuen ZigZag-Punkt zu bilden. Beeinflusst die Empfindlichkeit des Indikators gegenüber Marktrauschen (Standard: 12)
- Backstep (Rückschritt) - Bestimmt die Verschiebung des Datenbeginns für Berechnungen. Hilft, Fehlsignale im Anfangsbereich der Analyse auszuschließen (Standard: 9)
- HistSize (Verlaufsgröße) - Legt die Anzahl der historischen Bars fest, die für Berechnungen verwendet werden. Beeinflusst die Tiefe der Musteranalyse (Standard: 500)
Handelseinstellungen
- TradeDirection (Handelsrichtung) - Legt zulässige Handelsrichtungen fest:
- TRADE_DIRECTION_BOTH - Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf)
- TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY - Nur Käufe
- TRADE_DIRECTION_SELL_ONLY - Nur Verkäufe
- TradeEvolution (Evolution handeln) - Aktiviert/deaktiviert den Handel mit Evolutionssignalen (Standard: true)
- TradeMutation (Mutation handeln) - Aktiviert/deaktiviert den Handel mit Mutationssignalen (Standard: true)
- TimeframeToUse (Zu verwendender Zeitrahmen) - Auswahl des Zeitintervalls für Analyse und Handel (Standard: PERIOD_M15)
Lot- und Risikoeinstellungen
- LotMethod (Lotberechnungsmethode) - Auswahl der Methode zur Bestimmung der Positionsgröße:
- LOTMODE_FIXED - Feste Lotgröße
- LOTMODE_RISK - Berechnung der Lotgröße basierend auf Risikoniveau
- FixedLotSize (Feste Lotgröße) - Lotgröße bei Verwendung der festen Methode (Standard: 0.01)
- RiskLevel (Risikoniveau) - Risikoniveau bei Verwendung der risikoorientierten Methode:
- RISK_LOW - Niedriges Risiko (1% des Kontostands)
- RISK_MEDIUM - Mittleres Risiko (2% des Kontostands)
- RISK_HIGH - Hohes Risiko (3% des Kontostands)
Stop Loss und Take Profit Einstellungen
- StopLoss - Stop-Loss-Wert in Punkten. Es wird empfohlen, den Wert auf 0 zu setzen, um optimal mit dem integrierten Schutzsystem zu arbeiten (Standard: 1000)
- TakeProfit - Take-Profit-Wert in Punkten. Der Wert 0 deaktiviert Take Profit (Standard: 500)
Trailing Stop und BreakEven Einstellungen
- UseTrailingStop - Empfohlen zu aktivieren für optimale Beraterleistung (Standard: false)
- TrailingStart - Gewinn in Punkten, bei dem der Trailing-Stop beginnt (Standard: 148)
- TrailingStop - Abstand des Trailing-Stops vom aktuellen Preis in Punkten (Standard: 71)
- TrailingStep - Schrittweite für die Bewegung des Trailing-Stops in Punkten (Standard: 21)
- UseBreakEven - Empfohlen zusammen mit Trailing-Stop zu aktivieren (Standard: false)
- BreakEvenPoints - Gewinn in Punkten, bei dem die Position auf Break-Even gesetzt wird (Standard: 93)
- BreakEvenOffset - Zusätzliche Verschiebung des Break-Even-Levels in Punkten, um Gebühren/Swaps abzudecken (Standard: 31)
Handelsregeln
- MaxSpread - Maximal zulässiger Spread in Punkten für die Eröffnung von Positionen (Standard: 25)
- MinutesBetweenTrades - Mindest-Zeitintervall zwischen Handelsgeschäften in Minuten (Standard: 39)
- magicNumber - Eindeutige Kennung für Berater-Trades (Standard: 777)
- TradeComment - Textkommentar, der zu jedem Trade hinzugefügt wird (Standard: "Elliott Wave")
- DailyLimit - Aktiviert/deaktiviert das Limit für die Anzahl der Trades pro Tag (Standard: true)
- MaxOrdersPerDay - Maximale Anzahl von Trades pro Tag bei aktiviertem Tageslimit (Standard: 1)
- MinDistancePoints - Mindestabstand in Punkten zwischen Orders (Standard: 388)
Visuelle Einstellungen
- ColorArrow - Farbe der Pfeile, die Musterpunkte markieren (Standard: blau)
- ColorTrend - Farbe der Musterlinien (Standard: gold)
- WidthTrend - Breite der Musterlinien (Standard: 2)
- BackTrend - Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Musterlinien im Hintergrund (Standard: true)
- StyleTrend - Stil der Musterlinie (Standard: durchgezogene Linie)
- ColorUpHLine - Farbe der Widerstandslinie (Standard: blau)
- ColorDownHLine - Farbe der Unterstützungslinie (Standard: rot)
- WidthHLine - Breite der Levellinien (Standard: 2)
- BackHLine - Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Levellinien im Hintergrund (Standard: true)
- StyleHLine - Stil der Levellinien (Standard: durchgezogene Linie)
Empfehlungen zur Verwendung
Der Berater ist bereits für den Handel mit EURUSD optimiert, aber für maximale Effizienz wird empfohlen:
- Aktivieren Sie die Trailing-Stop- und Break-Even-Funktionen
- Setzen Sie den Stop-Loss-Wert auf 0, um das integrierte Schutzsystem zu nutzen
- Passen Sie die Parameter an Ihren Broker an, unter Berücksichtigung seiner Besonderheiten (Spread-Größe, Ausführungsgeschwindigkeit und andere)
Funktioniert gleichermaßen effektiv sowohl auf Netting- als auch auf Hedging-Konten. Für Tests und zum Kennenlernen wird empfohlen, zunächst auf einem Demo-Konto zu starten und dann zum Echtgeldhandel überzugehen. Empfohlene Mindesteinlage ab $100, aber für komfortablen Handel wird $1000+ empfohlen.
Bringen Sie Ihren Handel mit Elliott Wave EA auf ein neues Niveau - eine intelligente Lösung für automatisierten Handel nach Elliott-Wellen!
ottimo !! il file fornito funziona sul mio broker con un prelievo di 60%. Ottimizzato sono riuscito ad arrivare ad un 26% !coppia xau usd . grazie Vlady