EA

Beschreibung

Elliott WaveBerater

Elliott Wave EA ist eine professionelle Handelslösung, die auf den von A. Merrill beschriebenen M & W Wellenmustern basiert. Dieser leistungsstarke Expert Advisor identifiziert und handelt Wellenformationen mit hoher Genauigkeit und bietet Händlern eine zuverlässige automatisierte Lösung zur Nutzung der Elliott-Wellentheorie.

Hauptmerkmale

Intelligente Mustererkennung - Fortschrittlicher Algorithmus identifiziert M & W Wellenmuster mit außergewöhnlicher Genauigkeit

Dual-Signal-Technologie - Handelt sowohl Evolutions- als auch Mutationssignale für umfassende Marktanalyse

Flexible Handelsrichtung - Wählen Sie Handel nur für Kauf, nur für Verkauf oder in beide Richtungen

Adaptives Kapitalmanagement - Fester Volumen oder risikoorientierte Positionsgrößenbestimmung entsprechend Ihrem Handelsstil

Multi-Timeframe-Analyse - Optimiert für alle Timeframes mit Standardeinstellungen für M15

Komplettes Schutzsystem - Beinhaltet anpassbare Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und Breakeven

Märkte und Paare

Elliott Wave EA zeigt hervorragende Ergebnisse auf verschiedenen Märkten:

Forex-Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD und andere

Rohstoffe: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber), WTI (Öl)

Kryptowährungen: BTCUSD, ETHUSD und andere große Krypto-Paare

Indizes: US30, SPX500, NAS100, DXY und andere

Handelslogik

Der Berater implementiert die Elliott-Wellentheorie durch:

Fortschrittliche ZigZag-Mustererkennung mit anpassbaren Parametern

Erkennung von Evolutions- und Mutationsformationen

Präzise Berechnung von Einstiegspunkten basierend auf Wellenabschluss

Intelligentes Risikomanagement mit mehreren Schutzmechanismen

Adaptiver Handel basierend auf aktuellen Marktbedingungen

Detaillierte Parameterbeschreibung

Indikatoreinstellungen

Depth (Tiefe) - Bestimmt die Breite des Suchfensters für den ZigZag-Indikator. Höhere Werte machen den Indikator weniger empfindlich gegenüber kleinen Preisschwankungen und identifizieren bedeutendere Wellen (Standard: 24)

Deviation (Abweichung) - Legt die minimale Preisänderung in Punkten fest, um einen neuen ZigZag-Punkt zu bilden. Beeinflusst die Empfindlichkeit des Indikators gegenüber Marktrauschen (Standard: 12)

Backstep (Rückschritt) - Bestimmt die Verschiebung des Datenbeginns für Berechnungen. Hilft, Fehlsignale im Anfangsbereich der Analyse auszuschließen (Standard: 9)

HistSize (Verlaufsgröße) - Legt die Anzahl der historischen Bars fest, die für Berechnungen verwendet werden. Beeinflusst die Tiefe der Musteranalyse (Standard: 500)

Handelseinstellungen

TradeDirection (Handelsrichtung) - Legt zulässige Handelsrichtungen fest: TRADE_DIRECTION_BOTH - Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY - Nur Käufe TRADE_DIRECTION_SELL_ONLY - Nur Verkäufe

TradeEvolution (Evolution handeln) - Aktiviert/deaktiviert den Handel mit Evolutionssignalen (Standard: true)

TradeMutation (Mutation handeln) - Aktiviert/deaktiviert den Handel mit Mutationssignalen (Standard: true)

TimeframeToUse (Zu verwendender Zeitrahmen) - Auswahl des Zeitintervalls für Analyse und Handel (Standard: PERIOD_M15)

Lot- und Risikoeinstellungen

LotMethod (Lotberechnungsmethode) - Auswahl der Methode zur Bestimmung der Positionsgröße: LOTMODE_FIXED - Feste Lotgröße LOTMODE_RISK - Berechnung der Lotgröße basierend auf Risikoniveau

FixedLotSize (Feste Lotgröße) - Lotgröße bei Verwendung der festen Methode (Standard: 0.01)

RiskLevel (Risikoniveau) - Risikoniveau bei Verwendung der risikoorientierten Methode: RISK_LOW - Niedriges Risiko (1% des Kontostands) RISK_MEDIUM - Mittleres Risiko (2% des Kontostands) RISK_HIGH - Hohes Risiko (3% des Kontostands)



Stop Loss und Take Profit Einstellungen

StopLoss - Stop-Loss-Wert in Punkten. Es wird empfohlen, den Wert auf 0 zu setzen, um optimal mit dem integrierten Schutzsystem zu arbeiten (Standard: 1000)

TakeProfit - Take-Profit-Wert in Punkten. Der Wert 0 deaktiviert Take Profit (Standard: 500)

Trailing Stop und BreakEven Einstellungen

UseTrailingStop - Empfohlen zu aktivieren für optimale Beraterleistung (Standard: false)

TrailingStart - Gewinn in Punkten, bei dem der Trailing-Stop beginnt (Standard: 148)

TrailingStop - Abstand des Trailing-Stops vom aktuellen Preis in Punkten (Standard: 71)

TrailingStep - Schrittweite für die Bewegung des Trailing-Stops in Punkten (Standard: 21)

UseBreakEven - Empfohlen zusammen mit Trailing-Stop zu aktivieren (Standard: false)

BreakEvenPoints - Gewinn in Punkten, bei dem die Position auf Break-Even gesetzt wird (Standard: 93)

BreakEvenOffset - Zusätzliche Verschiebung des Break-Even-Levels in Punkten, um Gebühren/Swaps abzudecken (Standard: 31)

Handelsregeln

MaxSpread - Maximal zulässiger Spread in Punkten für die Eröffnung von Positionen (Standard: 25)

MinutesBetweenTrades - Mindest-Zeitintervall zwischen Handelsgeschäften in Minuten (Standard: 39)

magicNumber - Eindeutige Kennung für Berater-Trades (Standard: 777)

TradeComment - Textkommentar, der zu jedem Trade hinzugefügt wird (Standard: "Elliott Wave")

DailyLimit - Aktiviert/deaktiviert das Limit für die Anzahl der Trades pro Tag (Standard: true)

MaxOrdersPerDay - Maximale Anzahl von Trades pro Tag bei aktiviertem Tageslimit (Standard: 1)

MinDistancePoints - Mindestabstand in Punkten zwischen Orders (Standard: 388)

Visuelle Einstellungen

ColorArrow - Farbe der Pfeile, die Musterpunkte markieren (Standard: blau)

ColorTrend - Farbe der Musterlinien (Standard: gold)

WidthTrend - Breite der Musterlinien (Standard: 2)

BackTrend - Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Musterlinien im Hintergrund (Standard: true)

StyleTrend - Stil der Musterlinie (Standard: durchgezogene Linie)

ColorUpHLine - Farbe der Widerstandslinie (Standard: blau)

ColorDownHLine - Farbe der Unterstützungslinie (Standard: rot)

WidthHLine - Breite der Levellinien (Standard: 2)

BackHLine - Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Levellinien im Hintergrund (Standard: true)

StyleHLine - Stil der Levellinien (Standard: durchgezogene Linie)

Empfehlungen zur Verwendung

Der Berater ist bereits für den Handel mit EURUSD optimiert, aber für maximale Effizienz wird empfohlen:

Aktivieren Sie die Trailing-Stop- und Break-Even-Funktionen

Setzen Sie den Stop-Loss-Wert auf 0, um das integrierte Schutzsystem zu nutzen

Passen Sie die Parameter an Ihren Broker an, unter Berücksichtigung seiner Besonderheiten (Spread-Größe, Ausführungsgeschwindigkeit und andere)

Funktioniert gleichermaßen effektiv sowohl auf Netting- als auch auf Hedging-Konten. Für Tests und zum Kennenlernen wird empfohlen, zunächst auf einem Demo-Konto zu starten und dann zum Echtgeldhandel überzugehen. Empfohlene Mindesteinlage ab $100, aber für komfortablen Handel wird $1000+ empfohlen.

Bringen Sie Ihren Handel mit Elliott Wave EA auf ein neues Niveau - eine intelligente Lösung für automatisierten Handel nach Elliott-Wellen!



