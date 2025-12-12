EMLU Precision AI
- Experten
- Ali Shimaz
- Version: 1.0
EMLU Precision AI - Kostenlose Demonstrationsversion für MT5
Typ: Expert Advisor (MT5)
⚠️ Wichtiger Hinweis (vor dem Herunterladen lesen)
Diese kostenlose Version von EMLU Precision AI ist ausschließlich für Demonstrationszwecke, Forschungszwecke, zur Überprüfung der Struktur und zum Kennenlernen der Benutzeroberfläche gedacht. Sie repräsentiert nicht das Verhalten, die Logiktiefe, die Live-Signale oder die Leistungsergebnisse der kostenpflichtigen Vollversion.
Leistung, Handelsfrequenz und Ergebnisqualität sind absichtlich reduziert, um den Missbrauch der kostenlosen Version als Handelsprodukt zu verhindern. Wenn Sie auf der Suche nach einer Ausführung in Live-Handelsqualität und voller Algorithmustiefe sind, sollten Sie sich stattdessen die kostenpflichtige Version ansehen.
Der kostenlose EA ist nicht auf Profitabilität optimiert und spiegelt nicht die tatsächlichen Fähigkeiten der kostenpflichtigen Version wider.
Kostenlose Version Zweck
- Überprüfen der internen Struktur und Schnittstelle
- Überprüfung der Kompatibilität von Installation und Plattform
- Bestätigen Sie die Kompatibilität der Brokerausführung
- Überprüfung der Anforderungen an Spreads und Kommissionen
- Verstehen des Handelsverhaltens vor dem Kauf des kostenpflichtigen EA
Diese Version dient dazu, den Nutzern bei der Entscheidung für ein Upgrade zu helfen, nicht um einen profitablen automatisierten Handel durchzuführen.
Funktionseinschränkungen (kostenlose Version)
Die folgenden Einschränkungen gelten für diese kostenlose Version:
- Reduzierte Schwellenwerte für die Signalbewertung
- Niedrigere Genauigkeitseinstellungen
- Keine erweiterte Regime-Analytik
- Vereinfachte Handelsfilter
- Einstiegspräzision deaktiviert
- Vereinfachte Trenderkennung
- Vereinfachte Exit-Engine
- Dynamische Risikodimensionierung deaktiviert
- Partielles Close-System deaktiviert
- Erweitertes Trailing entfernt
Diese Einschränkungen sind beabsichtigt, um den geistigen Wert der kostenpflichtigen Version zu schützen.
Überblick (struktureller Aufbau)
EMLU Precision AI ist eine mehrschichtige, regelbasierte algorithmische Handelsarchitektur, die zur Validierung von Geschäften durch eine geordnete Scoring- und Qualifizierungspipeline entwickelt wurde. Diese kostenlose Version enthält den strukturellen Rahmen, aber nicht die vollständige Entscheidungsmaschine.
Kernkomponenten des Frameworks (inbegriffen)
- Primäre Ausführungspipeline
- Grundlegende Spread-Validierung
- Grundlegende Trenderkennung
- Broker-Prüfungen
- Rahmen für die Ausführung von Limit-Aufträgen
- Handelsprotokollierung
Kernkomponenten, die in der kostenlosen Version nicht enthalten sind
- Institutionelles Bewertungssystem (0-100)
- Vollständige Regime-Klassifizierung
- Erweiterte Volatilitätsfilter
- Vollständige Multi-Timeframe-Bestätigungen
- Teilweise Schließungen & nachlaufende TP-Engine
- Nachrichten, Session & Exposure Gates
- Bewertung der Handelsqualität & Ablehnungslogik
- Professionelle Risikoallokation
Das vollständige System ist ausschließlich in der kostenpflichtigen Version enthalten.
Kompatibilität
- Nur MT5
- Unterstützt Hedging- und Netting-Konten
- Funktioniert mit den meisten modernen Brokern
Empfohlener Zeitrahmen
Der H1-Zeitrahmen wird empfohlen. Andere Charts können sich aufgrund von Funktionseinschränkungen anders verhalten.
Welche Ergebnisse Sie erwarten können
Diese kostenlose Version kann:
- weniger Trades produzieren
- Schwächere Einstiegsmöglichkeiten zeigen
- eine geringere Rentabilität aufweisen
- eine uneinheitliche Marktleistung aufweisen
Dies ist kein Fehler - es ist beabsichtigt.
Upgrade auf die kostenpflichtige Version
Die kostenpflichtige Version bietet:
- Vollständiges institutionelles Scoring-System
- Mehrschichtige Validierungs-Gates
- Dynamische Handelsgrößenbestimmung
- Erweiterte Exit-Architektur
- Echte Strategielogik
- Höhere Genauigkeit bei der Eingabe
- Handelsanalyse und Transparenz
Wenn Sie eine reale Anwendung wünschen, testen Sie das kostenpflichtige Produkt.
Haftungsausschluss
Dieses kostenlose Tool ist kein Finanzprodukt und sollte nicht verwendet werden, um Handelsentscheidungen zu treffen oder die Rentabilität zu messen. Die Ergebnisse variieren je nach Broker, Symbol, Spread, Marktbedingungen und Einstellungen. Es werden keine garantierten Gewinne oder Erträge impliziert oder angeboten.
Unterstützung
E-Mail: emluprecisionai@gmail.com
Entwickler: Ali Shimaz
Sadly does not work.
As seen in screenshot - big problems with amongst others wrong data on the dashboard.
It shows 0 active trades - when you can also see many SL lines operational.
It shows a small profit when actually there is a -27 loss.
etc
Yesterday this pair (USDCHF H1) was in small profit - today big loss.
Sadly - this EA is not yet ready for live use.
See comment #3.