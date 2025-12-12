EMLU Precision AI - Kostenlose Demonstrationsversion für MT5

Typ: Expert Advisor (MT5)

⚠️ Wichtiger Hinweis (vor dem Herunterladen lesen)

Diese kostenlose Version von EMLU Precision AI ist ausschließlich für Demonstrationszwecke, Forschungszwecke, zur Überprüfung der Struktur und zum Kennenlernen der Benutzeroberfläche gedacht. Sie repräsentiert nicht das Verhalten, die Logiktiefe, die Live-Signale oder die Leistungsergebnisse der kostenpflichtigen Vollversion.

Leistung, Handelsfrequenz und Ergebnisqualität sind absichtlich reduziert, um den Missbrauch der kostenlosen Version als Handelsprodukt zu verhindern. Wenn Sie auf der Suche nach einer Ausführung in Live-Handelsqualität und voller Algorithmustiefe sind, sollten Sie sich stattdessen die kostenpflichtige Version ansehen.

Der kostenlose EA ist nicht auf Profitabilität optimiert und spiegelt nicht die tatsächlichen Fähigkeiten der kostenpflichtigen Version wider.

Kostenlose Version Zweck

Überprüfen der internen Struktur und Schnittstelle

Überprüfung der Kompatibilität von Installation und Plattform

Bestätigen Sie die Kompatibilität der Brokerausführung

Überprüfung der Anforderungen an Spreads und Kommissionen

Verstehen des Handelsverhaltens vor dem Kauf des kostenpflichtigen EA

Diese Version dient dazu, den Nutzern bei der Entscheidung für ein Upgrade zu helfen, nicht um einen profitablen automatisierten Handel durchzuführen.

Funktionseinschränkungen (kostenlose Version)

Die folgenden Einschränkungen gelten für diese kostenlose Version:

Reduzierte Schwellenwerte für die Signalbewertung

Niedrigere Genauigkeitseinstellungen

Keine erweiterte Regime-Analytik

Vereinfachte Handelsfilter

Einstiegspräzision deaktiviert

Vereinfachte Trenderkennung

Vereinfachte Exit-Engine

Dynamische Risikodimensionierung deaktiviert

Partielles Close-System deaktiviert

Erweitertes Trailing entfernt

Diese Einschränkungen sind beabsichtigt, um den geistigen Wert der kostenpflichtigen Version zu schützen.

Überblick (struktureller Aufbau)

EMLU Precision AI ist eine mehrschichtige, regelbasierte algorithmische Handelsarchitektur, die zur Validierung von Geschäften durch eine geordnete Scoring- und Qualifizierungspipeline entwickelt wurde. Diese kostenlose Version enthält den strukturellen Rahmen, aber nicht die vollständige Entscheidungsmaschine.

Kernkomponenten des Frameworks (inbegriffen)

Primäre Ausführungspipeline

Grundlegende Spread-Validierung

Grundlegende Trenderkennung

Broker-Prüfungen

Rahmen für die Ausführung von Limit-Aufträgen

Handelsprotokollierung

Kernkomponenten, die in der kostenlosen Version nicht enthalten sind

Institutionelles Bewertungssystem (0-100)

Vollständige Regime-Klassifizierung

Erweiterte Volatilitätsfilter

Vollständige Multi-Timeframe-Bestätigungen

Teilweise Schließungen & nachlaufende TP-Engine

Nachrichten, Session & Exposure Gates

Bewertung der Handelsqualität & Ablehnungslogik

Professionelle Risikoallokation

Das vollständige System ist ausschließlich in der kostenpflichtigen Version enthalten.

Kompatibilität

Nur MT5

Unterstützt Hedging- und Netting-Konten

Funktioniert mit den meisten modernen Brokern

Empfohlener Zeitrahmen

Der H1-Zeitrahmen wird empfohlen. Andere Charts können sich aufgrund von Funktionseinschränkungen anders verhalten.

Welche Ergebnisse Sie erwarten können

Diese kostenlose Version kann:

weniger Trades produzieren

Schwächere Einstiegsmöglichkeiten zeigen

eine geringere Rentabilität aufweisen

eine uneinheitliche Marktleistung aufweisen

Dies ist kein Fehler - es ist beabsichtigt.

Upgrade auf die kostenpflichtige Version

Die kostenpflichtige Version bietet:

Vollständiges institutionelles Scoring-System

Mehrschichtige Validierungs-Gates

Dynamische Handelsgrößenbestimmung

Erweiterte Exit-Architektur

Echte Strategielogik

Höhere Genauigkeit bei der Eingabe

Handelsanalyse und Transparenz

Wenn Sie eine reale Anwendung wünschen, testen Sie das kostenpflichtige Produkt.

Haftungsausschluss

Dieses kostenlose Tool ist kein Finanzprodukt und sollte nicht verwendet werden, um Handelsentscheidungen zu treffen oder die Rentabilität zu messen. Die Ergebnisse variieren je nach Broker, Symbol, Spread, Marktbedingungen und Einstellungen. Es werden keine garantierten Gewinne oder Erträge impliziert oder angeboten.

Unterstützung

E-Mail: emluprecisionai@gmail.com

Entwickler: Ali Shimaz