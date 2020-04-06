New Rate MT5
- Experten
- POPEY GROUP S.A.C.S.
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
New Rate EA – Präzise Breakout-Automatisierung
New Rate EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um tägliche Breakout-Chancen mit disziplinierter Präzision zu nutzen.
Er handelt nur einmal pro Tag, legt einen definierten Intraday-Bereich fest und führt den Handel genau am Breakout-Punkt aus. Keine erneuten Eintritte, kein Overtrading, keine Emotionen.
Basierend auf dem bewährten Opening Range Breakout (ORB)-Konzept kombiniert New Rate eine saubere Ausführung, strenge Risikokontrolle und vielseitige Konfigurationsoptionen, die für jedes MT5-Symbol geeignet sind, obwohl es besonders bei XAUUSD und anderen hochvolatilen Vermögenswerten glänzt.
Hauptmerkmale
- Ein Trade pro Tag – fokussierte Disziplin
New Rate EA identifiziert die Ausbruchsniveaus des Tages und führt einen einzigen Trade aus. Diese „One and Done”-Logik reduziert Störsignale, schont das Kapital und sorgt für Konsistenz in Ihrer täglichen Performance.
-
Intelligente Bereichserkennung
Der EA definiert automatisch den anfänglichen Marktbereich anhand der ersten N Kerzen Ihrer ausgewählten Sitzung und Ihres ausgewählten Zeitrahmens und platziert dann ausstehende Orders genau auf den Ausbruchsniveaus (Hoch/Tief).
Sobald ein Trade ausgelöst wird, wird die entgegengesetzte Order sofort storniert, wodurch die vollständige Kontrolle und keine doppelten Einträge gewährleistet sind.
-
Integrierter Kapitalschutz
Jeder Trade wird mit einem vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit eröffnet. Diese sind keine Sicherheitsnetze, sondern integraler Bestandteil der Systemlogik, die ein kalkuliertes Risiko und wiederholbare Ergebnisse gewährleistet.
-
Kompatibilität mit mehreren Märkten
New Rate ist zwar für XAUUSD in Intraday-Zeitrahmen optimiert, kann aber auch auf wichtige Devisenpaare, Indizes, Metalle oder Kryptowährungspaare angewendet werden. Die Logik ist transparent und brokerunabhängig.
Empfehlungen zur Verwendung
- Ideale Zeitrahmen: M5 bis M30 für Intraday-ORB-Setups.
- Marktsitzungen: Verwenden Sie Sitzungszeiten, die mit Volatilitätsspitzen übereinstimmen (z. B. Eröffnung in London oder New York).
- Risikoeinstellungen: Es wird ein konservatives Risiko empfohlen, in der Regel 1–2 % pro Trade.
- Handelstage: Sie können Wochentage ganz einfach aktivieren oder deaktivieren, um sie an Ihren Zeitplan anzupassen oder Zeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden.
- Zuerst testen: Führen Sie immer einen Forward-Test mit Demo- oder kleinen Lots durch, um die Parameter vor der Skalierung anzupassen.
Warum sollten Sie sich für New Rate EA entscheiden?
- Präzision beim Durchbruch: Orders werden genau beim festgelegten Durchbruchsniveau ausgelöst, ohne Verzögerungen oder verpasste Kerzen.
- Transparent und logisch: Kein Martingale, keine versteckten Filter. Jeder Trade ist klar und überprüfbar.
- Zeiteffizient: Mit nur einem Trade pro Tag können Sie sich auf die Analyse konzentrieren, anstatt ständig zu überwachen.
- Vertrauen durch Kontrolle: Sie wissen immer, wo Ihr Risiko beginnt und endet, jeder Trade wird vorab geplant.
New Rate EA verwandelt den täglichen Breakout in eine strukturierte, messbare Routine.