New Rate MT5

New Rate EA – Präzise Breakout-Automatisierung

New Rate EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um tägliche Breakout-Chancen mit disziplinierter Präzision zu nutzen.

Er handelt nur einmal pro Tag, legt einen definierten Intraday-Bereich fest und führt den Handel genau am Breakout-Punkt aus. Keine erneuten Eintritte, kein Overtrading, keine Emotionen.

Basierend auf dem bewährten Opening Range Breakout (ORB)-Konzept kombiniert New Rate eine saubere Ausführung, strenge Risikokontrolle und vielseitige Konfigurationsoptionen, die für jedes MT5-Symbol geeignet sind, obwohl es besonders bei XAUUSD und anderen hochvolatilen Vermögenswerten glänzt.

Hauptmerkmale

Ein Trade pro Tag – fokussierte Disziplin

New Rate EA identifiziert die Ausbruchsniveaus des Tages und führt einen einzigen Trade aus. Diese „One and Done”-Logik reduziert Störsignale, schont das Kapital und sorgt für Konsistenz in Ihrer täglichen Performance.

Intelligente Bereichserkennung Der EA definiert automatisch den anfänglichen Marktbereich anhand der ersten N Kerzen Ihrer ausgewählten Sitzung und Ihres ausgewählten Zeitrahmens und platziert dann ausstehende Orders genau auf den Ausbruchsniveaus (Hoch/Tief). Sobald ein Trade ausgelöst wird, wird die entgegengesetzte Order sofort storniert, wodurch die vollständige Kontrolle und keine doppelten Einträge gewährleistet sind. Integrierter Kapitalschutz Jeder Trade wird mit einem vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit eröffnet. Diese sind keine Sicherheitsnetze, sondern integraler Bestandteil der Systemlogik, die ein kalkuliertes Risiko und wiederholbare Ergebnisse gewährleistet. Kompatibilität mit mehreren Märkten New Rate ist zwar für XAUUSD in Intraday-Zeitrahmen optimiert, kann aber auch auf wichtige Devisenpaare, Indizes, Metalle oder Kryptowährungspaare angewendet werden. Die Logik ist transparent und brokerunabhängig.

Empfehlungen zur Verwendung

Ideale Zeitrahmen: M5 bis M30 für Intraday-ORB-Setups.

Marktsitzungen: Verwenden Sie Sitzungszeiten, die mit Volatilitätsspitzen übereinstimmen (z. B. Eröffnung in London oder New York).

Risikoeinstellungen: Es wird ein konservatives Risiko empfohlen, in der Regel 1–2 % pro Trade.

Handelstage: Sie können Wochentage ganz einfach aktivieren oder deaktivieren, um sie an Ihren Zeitplan anzupassen oder Zeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden.

Zuerst testen: Führen Sie immer einen Forward-Test mit Demo- oder kleinen Lots durch, um die Parameter vor der Skalierung anzupassen.

Warum sollten Sie sich für New Rate EA entscheiden?

Präzision beim Durchbruch: Orders werden genau beim festgelegten Durchbruchsniveau ausgelöst, ohne Verzögerungen oder verpasste Kerzen.

Transparent und logisch: Kein Martingale, keine versteckten Filter. Jeder Trade ist klar und überprüfbar.

Zeiteffizient: Mit nur einem Trade pro Tag können Sie sich auf die Analyse konzentrieren, anstatt ständig zu überwachen.

Vertrauen durch Kontrolle: Sie wissen immer, wo Ihr Risiko beginnt und endet, jeder Trade wird vorab geplant.

New Rate EA verwandelt den täglichen Breakout in eine strukturierte, messbare Routine.