Golden Scalper EA

Golden Scalper EA – Automatischer Expert Advisor für Scalping mit Kerzenmuster-Analyse auf MetaTrader 5

BESCHREIBUNG

Golden Scalper EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der auf Hochfrequenzhandel und Scalping spezialisiert ist, mit maximaler Effizienz bei minimalem Risiko. Der Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Analyse von Kerzenmustern und Signalfiltern über gleitende Durchschnitte (MA – Moving Average), um präzise Einstiegspunkte zu bestimmen. Golden Scalper EA kombiniert leistungsstarke Analysen mit flexiblen Einstellungen, wodurch er ein unverzichtbares Werkzeug für Trader aller Erfahrungsstufen darstellt.

Das System erkennt automatisch 11 beliebte Kerzenmuster und bestätigt Signale durch einen MA-Filter, was eine hohe Genauigkeit bei den Einstiegen und die Minimierung von Fehlsignalen gewährleistet. Das umfassende Risikomanagement umfasst die Kontrolle maximaler Drawdowns, Limits für die Anzahl der Trades, Trailing Stop und Break-Even-Funktionen zum Kapitalschutz.

HAUPTMERKMALE

  • Analyse von 11 populären Kerzenmustern – Der Advisor erkennt und analysiert folgende Muster: Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Inverted Hammer, Doji, Morning Star, Evening Star, Piercing Line, Dark Cloud Cover.

  • Flexible Musterauswahl – Jedes Muster kann unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden, um die Arbeitsweise des Advisors an Ihre Handelsstrategie und Präferenzen anzupassen.

  • MA-Filter zur Signalbestätigung – Das MA-Filter verwendet gleitende Durchschnitte, um Signale zusätzlich zu filtern: Kaufsignale treten nur auf, wenn der Preis über dem MA liegt, Verkaufssignale nur, wenn der Preis darunter liegt.

  • Flexible MA-Einstellungen – Auswahl der Periode, Berechnungsmethode (SMA, EMA, SMMA, LWMA u.a.) und Preistyp (Close, Open, High, Low, HL2, OC2) für die Optimierung auf jedes Instrument.

  • Zuverlässiges Risikomanagement – Schutz des Kapitals durch feste Lotgröße, prozentuale Lotberechnung vom Kontostand oder in Geldwert, Limitierung gleichzeitig geöffneter Trades, Kontrolle maximaler Drawdowns mit automatischer Schließung aller Positionen.

  • Margin-Check und automatische Lot-Anpassung – Prüfung der verfügbaren Margin vor jeder Positionsöffnung mit automatischer Reduzierung der Lotgröße bei Bedarf.

  • Werkzeuge zum Schutz und zur Gewinnsteigerung – Trailing Stop schützt automatisch Gewinne, Break-Even verschiebt Positionen auf Null, präzise Stop-Loss- und Take-Profit-Level in Punkten.

  • Zeit- und Abstandfilter – MinDistanceBetweenOrders verhindert zu enge Eröffnungen, MinTimeBetweenTrades verhindert chaotische Trades in kurzen Intervallen.

  • Tägliche Limits und Aktivitätskontrolle – MaxFilteredOrders und MaxTradesAllowed begrenzen die Anzahl der Trades und verhindern Überhandelung.

  • Universell einsetzbar und adaptiv – Funktioniert auf allen Assets: Forex-Paare, Gold (XAU/USD), Silber (XAG/USD), Öl, Metalle, Indizes und CFDs.

  • Optimiert für verschiedene Timeframes – Empfohlen ab M5, geeignet für Kurzfristhandel (Scalping), Mittelfristhandel (Swing) und langfristigen Handel.

  • Intuitive Interface-Einstellungen – Klare Parameterstruktur, ausführliche Kommentare, logische Gruppierung, geeignet für Anfänger und Profis.

KERZENMUSTER-ANALYSE

  • Bullish Engulfing – Aufwärts-Umkehrmuster: Eine bullische Kerze umschließt die vorherige bärische Kerze vollständig, Signal für Trendwechsel.

  • Bearish Engulfing – Abwärts-Umkehrmuster: Eine bärische Kerze umschließt die vorherige bullische Kerze vollständig, Signal für Trendwechsel.

  • Hammer – Aufwärts-Umkehrmuster am Trendboden, lange untere Schatten und kleiner Körper.

  • Hanging Man – Abwärts-Umkehrmuster am Trendhoch, visuell wie Hammer.

  • Shooting Star – Abwärts-Umkehrmuster, langer oberer Schatten, kleiner Körper, Trendhoch.

  • Inverted Hammer – Aufwärts-Umkehrmuster, langer oberer Schatten, kleiner Körper.

  • Doji – Neutral, signalisiert Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern.

  • Morning Star – Drei-Kerzen-Muster, Aufwärts-Umkehrsignal.

  • Evening Star – Drei-Kerzen-Muster, Abwärts-Umkehrsignal.

  • Piercing Line – Zwei-Kerzen-Muster, Aufwärts-Umkehrsignal.

  • Dark Cloud Cover – Zwei-Kerzen-Muster, Abwärts-Umkehrsignal.

PARAMETER UND EINSTELLUNGEN

Allgemeine Einstellungen (General Settings)

  • TimeFrame: Zeitrahmen für Signal-Analyse und Handel (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

  • MagicNumber: Eindeutige ID für EA-Trades (Standard: 61790)

  • OrderComment: Textkommentar für Orders (Standard: "MyOrders")

  • MainLogicPauseSec: Pause zwischen Logikprüfungen in Sekunden (Standard: 1.0)

Risikomanagement & Sicherheit

  • MaxDrawdownPercent: Max. Drawdown in % vom Konto (Standard: 30.0%)

  • CloseAllOnDrawdown: Alle Trades bei Überschreitung schließen (true/false, Standard: false)

Filter für neue Orders

  • MinDistanceBetweenOrders: Mindestabstand zwischen Orders in Punkten (Standard: 100.0)

  • MinTimeBetweenOrders: Mindestzeit zwischen Trades in Minuten (Standard: 15)

  • MaxFilteredOrders: Limit für gefilterte Trades (Standard: 5)

Kapitalmanagement

  • LotMethod: LOT_FIXED, LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE, LOT_CURRENCY_TERMS

  • RiskPercentPerTrade: Risiko in % pro Trade (Standard: 2.0%)

  • FixedLotSize: Fixe Lotgröße bei LOT_FIXED (Standard: 0.3)

  • MaxTradesAllowed: Max. gleichzeitig offene Trades (Standard: 28)

Stop Loss & Take Profit

  • StopLossPoints: Stop-Loss in Punkten (Standard: 300.0)

  • TakeProfitPoints: Take-Profit in Punkten (Standard: 600.0)

Trailing Stop & Break Even

  • EnableTrailingStop: Trailing Stop aktivieren (true/false, Standard: false)

  • TrailingStartPoints: Startpunkt für Trailing Stop (Standard: 150)

  • TrailingStopPoints: Abstand Trailing Stop (Standard: 100)

  • TrailingStepPoints: Mindestschritt für Trailing (Standard: 50)

  • EnableBreakEven: Break-Even aktivieren (true/false, Standard: false)

  • BreakEvenStartPoints: Gewinnpunkt für Break-Even (Standard: 100)

  • BreakEvenOffsetPoints: Offset vom Einstieg (Standard: 20)

MA-Filter

  • EnableMAFilter: MA-Filter aktivieren (true/false, Standard: false)

  • MAPeriod: MA-Periode (Standard: 50)

  • MAMethod: SMA, EMA, SMMA, LWMA

  • MAPrice: Preistyp (Close, Open, High, Low, HL2, OC2)

Kerzenmuster-Auswahl

  • BullishEngulfing, BearishEngulfing, Hammer, HangingMan, ShootingStar, InvertedHammer, Doji, MorningStar, EveningStar, PiercingLine, DarkCloudCover (alle true/false)

Visualisierung

  • ShowDealHistory: Trade-Historie anzeigen (true/false, Standard: true)

  • BuyColorDraw: Kaufpfeilfarbe (Standard: Lime)

  • SellColorDraw: Verkaufspfeilfarbe (Standard: Red)

  • FontSize: Schriftgröße für Profitanzeige (Standard: 15)

ARBEITSLOGIK UND METHODOLOGIE

  • Kerzenmusteranalyse bei jeder neuen Kerze

  • MA-Filter bestätigt Muster (Preis > MA für bullish, Preis < MA für bearish)

  • Abstand- und Zeitfilter vor Trade-Eröffnung

  • Lotberechnung nach Kapitalmanagement

  • Margin-Check & automatische Anpassung

  • Stop Loss & Take Profit setzen

  • Trailing Stop & Break-Even anwenden

  • Drawdown-Überwachung & Risikomanagement

EMPFEHLUNGEN

  • Demokonto-Test mindestens 2–4 Wochen

  • Optimierung der Parameter pro Instrument

  • Risiko pro Trade 1–2%, max. Drawdown 20–30%, max. offene Trades 5–10

  • Zu Beginn 2–3 zuverlässige Muster verwenden

  • MA-Filter passend einstellen

  • Schutzmechanismen (Trailing Stop, Break-Even) aktivieren

  • Broker-Eigenschaften beachten

  • Überflüssige Muster deaktivieren

  • Ergebnisse regelmäßig analysieren

KONSERVATIVE EINSTELLUNGEN (Niedriges Risiko, stabile Ergebnisse)

  • TimeFrame: M15 oder H1

  • StopLossPoints: 400

  • TakeProfitPoints: 800

  • MaxDrawdownPercent: 20

  • EnableTrailingStop: true, TrailingStartPoints: 200

  • EnableMAFilter: true, MAPeriod: 50, MAMethod: SMA

  • MaxTradesAllowed: 5

  • MinDistanceBetweenOrders: 150

  • MinTimeBetweenOrders: 30

  • RiskPercentPerTrade: 1%

AGGRESSIVE EINSTELLUNGEN (Hohes Risiko, mehr Chancen)

  • TimeFrame: M5

  • StopLossPoints: 150

  • TakeProfitPoints: 300

  • MaxDrawdownPercent: 40

  • EnableTrailingStop: false

  • EnableMAFilter: false

  • MaxTradesAllowed: 15

  • MinDistanceBetweenOrders: 50

  • MinTimeBetweenOrders: 5

  • RiskPercentPerTrade: 3%

KONTO- UND BROKERUNTERSTÜTZUNG

  • Funktioniert auf allen MetaTrader 5-Konten: ECN, STP, MM, PAMM, Demo

  • Nettoging- und Hedging-Konten werden unterstützt

  • Kompatibel mit allen Brokern, die MT5 anbieten

EMPFOHLENE INSTRUMENTE

  • Forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD

  • Edelmetalle: XAU/USD, XAG/USD

  • Kryptowährungen: BTC/USD, ETH/USD

  • Energie: WTI, Brent

VORTEILE IM VERGLEICH ZU ANDEREN EAs

  • Analyse von 11 Kerzenmustern

  • Zusätzliche MA-Filterung für Signalbestätigung

  • Kein Martingale

  • Flexible Musterauswahl

  • Mehr als 25 anpassbare Parameter

  • Integrierte Trade-Visualisierung

  • Umfassendes Risikomanagement

  • Universell einsetzbar

  • Schutz vor Überhandelung

  • Benutzerfreundlich

FAZIT
Golden Scalper EA ist ein professionelles Werkzeug für automatisierten Handel auf Basis von Kerzenmustern. Es kombiniert historische Musterzuverlässigkeit mit modernen Signal- und Risikomanagementmethoden. Optimiert für Scalping und Swing-Trading, liefert es präzise Signale bei minimalem Risiko.

WICHTIG: Immer auf Demo-Account und im Strategy Tester testen. Automatisierter Handel birgt Kapitalrisiken.


Empfohlene Produkte
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Experten
Gold Quant AI - Präzisions-Goldhandel mit institutioneller Logik und KI-Filterung Überblick Gold Quant AI ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrolliertes Risiko legen, statt auf ein kontinuierliches oder aggressives Marktengagement. Gold Quant AI handelt selektiv und führt Positionen nur dann aus, wenn seine vordefinierten
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Step index Automatic
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Professionelle Beschreibung des Expert Advisors - Step Index Automatic Zusammenfassung Ein hochpräziser automatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem synthetischen Index Deriv Step Index auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Diese Strategie kombiniert eine vielschichtige technische Analyse mit einem adaptiven Risikomanagement, das optimiert ist, um die charakteristischen schrittweisen Bewegungen des Step Index mit Hilfe von Momentum- und Mean-Reversion-Signalen zu erfasse
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Black Pro Max MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Black Pro Max MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken.
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Gold Farming
Sigit Hariyono
Experten
Gold Farming ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf Standardabweichung, CCI und mehreren anderen Indikatoren als Bestätigung basiert. Diese Forex EA verwendet adaptive Take-Profit und Stop-Loss auf der Grundlage der Preis-Aktion, und feste harte Stop-Loss zu sichern Equity Drawdown. Dieser Forex-Handelsroboter funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber er ist speziell für den Gold H1-Zeitrahmen konzipiert. Hauptme
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Experten
Überblick Smart Gold Digger ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor für XAUUSD, der mit einem fortschrittlichen Algorithmus aus einer Kombination von überverkauften/überkauften RSI-Niveaus und leistungsstarken Pin-Bar-Kerzenleuchter-Formationen hochwahrscheinliche Umkehr-Setups nutzt. Er wurde für moderne Trader entwickelt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit, was ihn ideal für Scalping, kurze Schwankungen und die Einhaltung der Pro
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei e
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT5 Aktualisiert v4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren , MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experten
Elliott Wave EA Berater Beschreibung Elliott Wave EA ist eine professionelle Handelslösung, die auf den von A. Merrill beschriebenen M & W Wellenmustern basiert. Dieser leistungsstarke Expert Advisor identifiziert und handelt Wellenformationen mit hoher Genauigkeit und bietet Händlern eine zuverlässige automatisierte Lösung zur Nutzung der Elliott-Wellentheorie. Hauptmerkmale Intelligente Mustererkennung - Fortschrittlicher Algorithmus identifiziert M & W Wellenmuster mit außergewöhnlicher Genau
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Renko Trading Bot EA – Automatischer Trading-Ratgeber für Renko-Charts auf MetaTrader 5 Beschreibung Der Renko Trading Bot EA  ist eine professionelle Handelslösung, die auf dem Renko-Chart-System basiert, das japanische Trader Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt haben. Dieser leistungsstarke automatisierte Advisor erkennt und handelt Renko-Wellenmuster mit hoher Präzision und bietet Tradern eine zuverlässige Möglichkeit, die auf „Bricks“ basierende Preisdynamik zu nutzen. Der Bot verwendet e
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experten
Stochastic Gold Scalper — Automatisierter Berater für präzises Scalping Der Stochastic Gold Scalper ist ein professioneller automatisierter Berater für die MetaTrader 5-Plattform, der die Analyse von Candlestick-Mustern mit der Signalfilterung durch den Stochastic-Oszillator kombiniert. Dieser Ansatz ermöglicht es, die genauesten Einstiegspunkte zu identifizieren, Risiken zu minimieren und falsche Signale zu vermeiden. Der Berater eignet sich ideal für den Handel auf kurzen Zeitrahmen wie M5 und
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
Golden Eagle Pro EA Kurze Beschreibung Golden Eagle Pro EA  ist ein leistungsstarker automatischer Berater für die MetaTrader 5-Plattform, der eine Kombination mehrerer Indikatoren und eine Multi-Timeframe-Analyse verwendet (MA auf D1, ATR auf M30, Fraktale auf M5). Der Berater umfasst flexible Risikomanagementeinstellungen (fixes Volumen, Prozentsatz des Kontos, Wahl des Risikoniveaus) sowie fortschrittliche Funktionen wie den Trailing-Stop und den Break-even-Modus. Das Programm hat erfolgreic
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro ist ein multifunktionaler automatisierter Handels-Expertenberater (Expert Advisor) für MetaTrader 5, der für den Handel mit gängigen Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.), Edelmetallen (Gold/XAUUSD), Öl (WTI, Brent) sowie Kryptowährungen (BTCUSD und andere) entwickelt wurde. Der EA basiert auf dem Prinzip der sogenannten „Super-Signale“ (Super Signals), welche lokale Hochs und Tiefs (potenzielle Umkehr- oder Korrekturpunkte) im ausgewählten
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Quantum Forex EA – Multiindikatoren-Handelssystem Beschreibung Quantum Forex EA ist ein professioneller Handelsroboter für MetaTrader 5, der eine Kombination aus vier beliebten technischen Indikatoren nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Der Expert Advisor (EA) wurde für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt, mit flexiblen Einstellungsmöglichkeiten und einem zuverlässigen Risikomanagementsystem. Hauptmerkmale Multiindikatoren-Handelssystem Moving Average (MA) – Ana
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Strategy Constructor Pro - Universeller Handelsstrategien-Konstruktor mit mehreren Indikatoren für MetaTrader 5 BESCHREIBUNG Strategy Constructor Pro ist ein multifunktionales Expertenberater (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, das die Möglichkeit bietet, Handelsstrategien auf der Grundlage einer breiten Palette von technischen Indikatoren und klassischen Candlestick-Mustern zusammenzustellen und anzupassen. Entwickelt unter Berücksichtigung moderner Anforderungen an automatisierten Handel au
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Beschreibung des Beraters Goldix EA ist für den automatischen Handel mit allen Währungsinstrumenten konzipiert, wobei der Schwerpunkt auf dem Handel mit Gold (XAUUSD) liegt. Es basiert auf einer kombinierten Logik der Indikatoren Keltner Channel und EMA (Exponential Moving Average), ergänzt durch flexible Risikomanagement-Einstellungen und einen integrierten gleitenden Stop. Der Berater kann jederzeit arbeiten, bei Bedarf kann der Handel mit einem speziellen Zeitfilter auf bestimmte Stunden beg
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Grid Master Pro – ein universeller Expert Advisor für den Grid-Handel. Grid Master Pro ist ein flexibler und effektiver Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine zuverlässige Grid-Trading-Strategie (Gitterhandel) über eine große Bandbreite von Finanzinstrumenten hinweg implementiert. Er eignet sich besonders gut für den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), Edelmetallen (XAUUSD/Gold), Rohstoffen (Öl: Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD u. a.). Der A
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experten
Pivot Levels Pro – Multifunktioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Pivot Levels Pro – Multifunktioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Pivot Levels Pro ist ein multifunktioneller Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der automatisch Pivot-Level verschiedener Typen (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) berechnet und darauf basierend Trades ausführt. Der EA vereint eine leistungsstarke Positionsmanagement-Logik (Grid-Algorithmus, Trailing Stop, Break-Even-Funktion) mit einem übersi
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
MACD Trader Pro ist ein innovativer Trading-Ratgeber, der eine bewährte MACD-Strategie mit einem effizienten Grid-Trading-System kombiniert. Der Advisor wurde für den automatischen Handel auf den Finanzmärkten entwickelt und erzielt die besten Ergebnisse beim Währungspaar GBPUSD, handelt jedoch erfolgreich alle wichtigen Handelsinstrumente, einschließlich EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY und weitere Major-Paare. Die Einzigartigkeit dieses Expert Advisors (EA
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Bollinger Bands Trader Pro   ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA) für den professionellen Grid-Handel auf Basis des Bollinger-Bands-Indikators. Er kombiniert flexible Risikoparameter, intelligente Positionsverwaltung, erweiterte Funktionen für Trailing Stop und BreakEven sowie tägliche Handelsbeschränkungen und Gewinnstatistiken. Der EA erkennt automatisch Markteintrittspunkte anhand der Bollinger Bands, erstellt ein Grid (Netz) von Orders zur Risikokontrolle und kann Trades schließen, w
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Range Breakout Trader Pro: Innovative Handelsstrategie mit mehrfachen Aufträgen und automatischer Berechnung von Abständen Beschreibung Range Breakout Trader Pro ist eine moderne Handelsstrategie für MetaTrader 5, die sich auf die Nutzung von Preisbereich-Ausbrüchen mit automatischer Auftragserstellung und -verwaltung spezialisiert. Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die effektive Range-Breakout-Strategien mit maximaler Automatisierung anwenden möchten. Der Adv
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
ATR Grid Trader Pro – Automatischer Berater für Grid-Trading mit Volatilitätsanalyse auf MetaTrader 5 BESCHREIBUNG ATR Grid Trader Pro ist ein multifunktionaler automatisierter Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der innovative Grid-Trading-Technologie mit fortschrittlicher Volatilitätsanalyse auf Basis des Average True Range (ATR) Indikators kombiniert. Dieser leistungsstarke Trading-Roboter eröffnet Kaufpositionen bei niedriger Volatilität und Verkaufspositionen bei hoher Volat
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Gartley Butterfly Pattern EA Beschreibung Der Expert Advisor (EA) handelt automatisch basierend auf harmonischen Mustern — beliebten Figuren der technischen Analyse, die erstmals von Harold McKinley Gartley vorgestellt und später von Scott Carney, dem Autor der Muster Bat, Crab, Shark, Deep Crab und Alternate Bat, systematisiert und erweitert wurden. Der Roboter erkennt und arbeitet mit den folgenden Mustern: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension