Golden Scalper EA
- Experten
- Vladimir Shumikhin
- Version: 5.1
- Aktualisiert: 19 Januar 2025
- Aktivierungen: 10
Golden Scalper EA – Automatischer Expert Advisor für Scalping mit Kerzenmuster-Analyse auf MetaTrader 5
BESCHREIBUNG
Golden Scalper EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der auf Hochfrequenzhandel und Scalping spezialisiert ist, mit maximaler Effizienz bei minimalem Risiko. Der Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Analyse von Kerzenmustern und Signalfiltern über gleitende Durchschnitte (MA – Moving Average), um präzise Einstiegspunkte zu bestimmen. Golden Scalper EA kombiniert leistungsstarke Analysen mit flexiblen Einstellungen, wodurch er ein unverzichtbares Werkzeug für Trader aller Erfahrungsstufen darstellt.
Das System erkennt automatisch 11 beliebte Kerzenmuster und bestätigt Signale durch einen MA-Filter, was eine hohe Genauigkeit bei den Einstiegen und die Minimierung von Fehlsignalen gewährleistet. Das umfassende Risikomanagement umfasst die Kontrolle maximaler Drawdowns, Limits für die Anzahl der Trades, Trailing Stop und Break-Even-Funktionen zum Kapitalschutz.
HAUPTMERKMALE
-
Analyse von 11 populären Kerzenmustern – Der Advisor erkennt und analysiert folgende Muster: Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Inverted Hammer, Doji, Morning Star, Evening Star, Piercing Line, Dark Cloud Cover.
-
Flexible Musterauswahl – Jedes Muster kann unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden, um die Arbeitsweise des Advisors an Ihre Handelsstrategie und Präferenzen anzupassen.
-
MA-Filter zur Signalbestätigung – Das MA-Filter verwendet gleitende Durchschnitte, um Signale zusätzlich zu filtern: Kaufsignale treten nur auf, wenn der Preis über dem MA liegt, Verkaufssignale nur, wenn der Preis darunter liegt.
-
Flexible MA-Einstellungen – Auswahl der Periode, Berechnungsmethode (SMA, EMA, SMMA, LWMA u.a.) und Preistyp (Close, Open, High, Low, HL2, OC2) für die Optimierung auf jedes Instrument.
-
Zuverlässiges Risikomanagement – Schutz des Kapitals durch feste Lotgröße, prozentuale Lotberechnung vom Kontostand oder in Geldwert, Limitierung gleichzeitig geöffneter Trades, Kontrolle maximaler Drawdowns mit automatischer Schließung aller Positionen.
-
Margin-Check und automatische Lot-Anpassung – Prüfung der verfügbaren Margin vor jeder Positionsöffnung mit automatischer Reduzierung der Lotgröße bei Bedarf.
-
Werkzeuge zum Schutz und zur Gewinnsteigerung – Trailing Stop schützt automatisch Gewinne, Break-Even verschiebt Positionen auf Null, präzise Stop-Loss- und Take-Profit-Level in Punkten.
-
Zeit- und Abstandfilter – MinDistanceBetweenOrders verhindert zu enge Eröffnungen, MinTimeBetweenTrades verhindert chaotische Trades in kurzen Intervallen.
-
Tägliche Limits und Aktivitätskontrolle – MaxFilteredOrders und MaxTradesAllowed begrenzen die Anzahl der Trades und verhindern Überhandelung.
-
Universell einsetzbar und adaptiv – Funktioniert auf allen Assets: Forex-Paare, Gold (XAU/USD), Silber (XAG/USD), Öl, Metalle, Indizes und CFDs.
-
Optimiert für verschiedene Timeframes – Empfohlen ab M5, geeignet für Kurzfristhandel (Scalping), Mittelfristhandel (Swing) und langfristigen Handel.
-
Intuitive Interface-Einstellungen – Klare Parameterstruktur, ausführliche Kommentare, logische Gruppierung, geeignet für Anfänger und Profis.
KERZENMUSTER-ANALYSE
-
Bullish Engulfing – Aufwärts-Umkehrmuster: Eine bullische Kerze umschließt die vorherige bärische Kerze vollständig, Signal für Trendwechsel.
-
Bearish Engulfing – Abwärts-Umkehrmuster: Eine bärische Kerze umschließt die vorherige bullische Kerze vollständig, Signal für Trendwechsel.
-
Hammer – Aufwärts-Umkehrmuster am Trendboden, lange untere Schatten und kleiner Körper.
-
Hanging Man – Abwärts-Umkehrmuster am Trendhoch, visuell wie Hammer.
-
Shooting Star – Abwärts-Umkehrmuster, langer oberer Schatten, kleiner Körper, Trendhoch.
-
Inverted Hammer – Aufwärts-Umkehrmuster, langer oberer Schatten, kleiner Körper.
-
Doji – Neutral, signalisiert Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern.
-
Morning Star – Drei-Kerzen-Muster, Aufwärts-Umkehrsignal.
-
Evening Star – Drei-Kerzen-Muster, Abwärts-Umkehrsignal.
-
Piercing Line – Zwei-Kerzen-Muster, Aufwärts-Umkehrsignal.
-
Dark Cloud Cover – Zwei-Kerzen-Muster, Abwärts-Umkehrsignal.
PARAMETER UND EINSTELLUNGEN
Allgemeine Einstellungen (General Settings)
-
TimeFrame: Zeitrahmen für Signal-Analyse und Handel (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
-
MagicNumber: Eindeutige ID für EA-Trades (Standard: 61790)
-
OrderComment: Textkommentar für Orders (Standard: "MyOrders")
-
MainLogicPauseSec: Pause zwischen Logikprüfungen in Sekunden (Standard: 1.0)
Risikomanagement & Sicherheit
-
MaxDrawdownPercent: Max. Drawdown in % vom Konto (Standard: 30.0%)
-
CloseAllOnDrawdown: Alle Trades bei Überschreitung schließen (true/false, Standard: false)
Filter für neue Orders
-
MinDistanceBetweenOrders: Mindestabstand zwischen Orders in Punkten (Standard: 100.0)
-
MinTimeBetweenOrders: Mindestzeit zwischen Trades in Minuten (Standard: 15)
-
MaxFilteredOrders: Limit für gefilterte Trades (Standard: 5)
Kapitalmanagement
-
LotMethod: LOT_FIXED, LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE, LOT_CURRENCY_TERMS
-
RiskPercentPerTrade: Risiko in % pro Trade (Standard: 2.0%)
-
FixedLotSize: Fixe Lotgröße bei LOT_FIXED (Standard: 0.3)
-
MaxTradesAllowed: Max. gleichzeitig offene Trades (Standard: 28)
Stop Loss & Take Profit
-
StopLossPoints: Stop-Loss in Punkten (Standard: 300.0)
-
TakeProfitPoints: Take-Profit in Punkten (Standard: 600.0)
Trailing Stop & Break Even
-
EnableTrailingStop: Trailing Stop aktivieren (true/false, Standard: false)
-
TrailingStartPoints: Startpunkt für Trailing Stop (Standard: 150)
-
TrailingStopPoints: Abstand Trailing Stop (Standard: 100)
-
TrailingStepPoints: Mindestschritt für Trailing (Standard: 50)
-
EnableBreakEven: Break-Even aktivieren (true/false, Standard: false)
-
BreakEvenStartPoints: Gewinnpunkt für Break-Even (Standard: 100)
-
BreakEvenOffsetPoints: Offset vom Einstieg (Standard: 20)
MA-Filter
-
EnableMAFilter: MA-Filter aktivieren (true/false, Standard: false)
-
MAPeriod: MA-Periode (Standard: 50)
-
MAMethod: SMA, EMA, SMMA, LWMA
-
MAPrice: Preistyp (Close, Open, High, Low, HL2, OC2)
Kerzenmuster-Auswahl
-
BullishEngulfing, BearishEngulfing, Hammer, HangingMan, ShootingStar, InvertedHammer, Doji, MorningStar, EveningStar, PiercingLine, DarkCloudCover (alle true/false)
Visualisierung
-
ShowDealHistory: Trade-Historie anzeigen (true/false, Standard: true)
-
BuyColorDraw: Kaufpfeilfarbe (Standard: Lime)
-
SellColorDraw: Verkaufspfeilfarbe (Standard: Red)
-
FontSize: Schriftgröße für Profitanzeige (Standard: 15)
ARBEITSLOGIK UND METHODOLOGIE
-
Kerzenmusteranalyse bei jeder neuen Kerze
-
MA-Filter bestätigt Muster (Preis > MA für bullish, Preis < MA für bearish)
-
Abstand- und Zeitfilter vor Trade-Eröffnung
-
Lotberechnung nach Kapitalmanagement
-
Margin-Check & automatische Anpassung
-
Stop Loss & Take Profit setzen
-
Trailing Stop & Break-Even anwenden
-
Drawdown-Überwachung & Risikomanagement
EMPFEHLUNGEN
-
Demokonto-Test mindestens 2–4 Wochen
-
Optimierung der Parameter pro Instrument
-
Risiko pro Trade 1–2%, max. Drawdown 20–30%, max. offene Trades 5–10
-
Zu Beginn 2–3 zuverlässige Muster verwenden
-
MA-Filter passend einstellen
-
Schutzmechanismen (Trailing Stop, Break-Even) aktivieren
-
Broker-Eigenschaften beachten
-
Überflüssige Muster deaktivieren
-
Ergebnisse regelmäßig analysieren
KONSERVATIVE EINSTELLUNGEN (Niedriges Risiko, stabile Ergebnisse)
-
TimeFrame: M15 oder H1
-
StopLossPoints: 400
-
TakeProfitPoints: 800
-
MaxDrawdownPercent: 20
-
EnableTrailingStop: true, TrailingStartPoints: 200
-
EnableMAFilter: true, MAPeriod: 50, MAMethod: SMA
-
MaxTradesAllowed: 5
-
MinDistanceBetweenOrders: 150
-
MinTimeBetweenOrders: 30
-
RiskPercentPerTrade: 1%
AGGRESSIVE EINSTELLUNGEN (Hohes Risiko, mehr Chancen)
-
TimeFrame: M5
-
StopLossPoints: 150
-
TakeProfitPoints: 300
-
MaxDrawdownPercent: 40
-
EnableTrailingStop: false
-
EnableMAFilter: false
-
MaxTradesAllowed: 15
-
MinDistanceBetweenOrders: 50
-
MinTimeBetweenOrders: 5
-
RiskPercentPerTrade: 3%
KONTO- UND BROKERUNTERSTÜTZUNG
-
Funktioniert auf allen MetaTrader 5-Konten: ECN, STP, MM, PAMM, Demo
-
Nettoging- und Hedging-Konten werden unterstützt
-
Kompatibel mit allen Brokern, die MT5 anbieten
EMPFOHLENE INSTRUMENTE
-
Forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD
-
Edelmetalle: XAU/USD, XAG/USD
-
Kryptowährungen: BTC/USD, ETH/USD
-
Energie: WTI, Brent
VORTEILE IM VERGLEICH ZU ANDEREN EAs
-
Analyse von 11 Kerzenmustern
-
Zusätzliche MA-Filterung für Signalbestätigung
-
Kein Martingale
-
Flexible Musterauswahl
-
Mehr als 25 anpassbare Parameter
-
Integrierte Trade-Visualisierung
-
Umfassendes Risikomanagement
-
Universell einsetzbar
-
Schutz vor Überhandelung
-
Benutzerfreundlich
FAZIT
Golden Scalper EA ist ein professionelles Werkzeug für automatisierten Handel auf Basis von Kerzenmustern. Es kombiniert historische Musterzuverlässigkeit mit modernen Signal- und Risikomanagementmethoden. Optimiert für Scalping und Swing-Trading, liefert es präzise Signale bei minimalem Risiko.
WICHTIG: Immer auf Demo-Account und im Strategy Tester testen. Automatisierter Handel birgt Kapitalrisiken.