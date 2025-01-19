Golden Scalper EA – Automatischer Expert Advisor für Scalping mit Kerzenmuster-Analyse auf MetaTrader 5

BESCHREIBUNG

Golden Scalper EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der auf Hochfrequenzhandel und Scalping spezialisiert ist, mit maximaler Effizienz bei minimalem Risiko. Der Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Analyse von Kerzenmustern und Signalfiltern über gleitende Durchschnitte (MA – Moving Average), um präzise Einstiegspunkte zu bestimmen. Golden Scalper EA kombiniert leistungsstarke Analysen mit flexiblen Einstellungen, wodurch er ein unverzichtbares Werkzeug für Trader aller Erfahrungsstufen darstellt.

Das System erkennt automatisch 11 beliebte Kerzenmuster und bestätigt Signale durch einen MA-Filter, was eine hohe Genauigkeit bei den Einstiegen und die Minimierung von Fehlsignalen gewährleistet. Das umfassende Risikomanagement umfasst die Kontrolle maximaler Drawdowns, Limits für die Anzahl der Trades, Trailing Stop und Break-Even-Funktionen zum Kapitalschutz.

HAUPTMERKMALE

Analyse von 11 populären Kerzenmustern – Der Advisor erkennt und analysiert folgende Muster: Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Inverted Hammer, Doji, Morning Star, Evening Star, Piercing Line, Dark Cloud Cover.

Flexible Musterauswahl – Jedes Muster kann unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden, um die Arbeitsweise des Advisors an Ihre Handelsstrategie und Präferenzen anzupassen.

MA-Filter zur Signalbestätigung – Das MA-Filter verwendet gleitende Durchschnitte, um Signale zusätzlich zu filtern: Kaufsignale treten nur auf, wenn der Preis über dem MA liegt, Verkaufssignale nur, wenn der Preis darunter liegt.

Flexible MA-Einstellungen – Auswahl der Periode, Berechnungsmethode (SMA, EMA, SMMA, LWMA u.a.) und Preistyp (Close, Open, High, Low, HL2, OC2) für die Optimierung auf jedes Instrument.

Zuverlässiges Risikomanagement – Schutz des Kapitals durch feste Lotgröße, prozentuale Lotberechnung vom Kontostand oder in Geldwert, Limitierung gleichzeitig geöffneter Trades, Kontrolle maximaler Drawdowns mit automatischer Schließung aller Positionen.

Margin-Check und automatische Lot-Anpassung – Prüfung der verfügbaren Margin vor jeder Positionsöffnung mit automatischer Reduzierung der Lotgröße bei Bedarf.

Werkzeuge zum Schutz und zur Gewinnsteigerung – Trailing Stop schützt automatisch Gewinne, Break-Even verschiebt Positionen auf Null, präzise Stop-Loss- und Take-Profit-Level in Punkten.

Zeit- und Abstandfilter – MinDistanceBetweenOrders verhindert zu enge Eröffnungen, MinTimeBetweenTrades verhindert chaotische Trades in kurzen Intervallen.

Tägliche Limits und Aktivitätskontrolle – MaxFilteredOrders und MaxTradesAllowed begrenzen die Anzahl der Trades und verhindern Überhandelung.

Universell einsetzbar und adaptiv – Funktioniert auf allen Assets: Forex-Paare, Gold (XAU/USD), Silber (XAG/USD), Öl, Metalle, Indizes und CFDs.

Optimiert für verschiedene Timeframes – Empfohlen ab M5, geeignet für Kurzfristhandel (Scalping), Mittelfristhandel (Swing) und langfristigen Handel.

Intuitive Interface-Einstellungen – Klare Parameterstruktur, ausführliche Kommentare, logische Gruppierung, geeignet für Anfänger und Profis.

KERZENMUSTER-ANALYSE

Bullish Engulfing – Aufwärts-Umkehrmuster: Eine bullische Kerze umschließt die vorherige bärische Kerze vollständig, Signal für Trendwechsel.

Bearish Engulfing – Abwärts-Umkehrmuster: Eine bärische Kerze umschließt die vorherige bullische Kerze vollständig, Signal für Trendwechsel.

Hammer – Aufwärts-Umkehrmuster am Trendboden, lange untere Schatten und kleiner Körper.

Hanging Man – Abwärts-Umkehrmuster am Trendhoch, visuell wie Hammer.

Shooting Star – Abwärts-Umkehrmuster, langer oberer Schatten, kleiner Körper, Trendhoch.

Inverted Hammer – Aufwärts-Umkehrmuster, langer oberer Schatten, kleiner Körper.

Doji – Neutral, signalisiert Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern.

Morning Star – Drei-Kerzen-Muster, Aufwärts-Umkehrsignal.

Evening Star – Drei-Kerzen-Muster, Abwärts-Umkehrsignal.

Piercing Line – Zwei-Kerzen-Muster, Aufwärts-Umkehrsignal.

Dark Cloud Cover – Zwei-Kerzen-Muster, Abwärts-Umkehrsignal.

PARAMETER UND EINSTELLUNGEN

Allgemeine Einstellungen (General Settings)

TimeFrame: Zeitrahmen für Signal-Analyse und Handel (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

MagicNumber: Eindeutige ID für EA-Trades (Standard: 61790)

OrderComment: Textkommentar für Orders (Standard: "MyOrders")

MainLogicPauseSec: Pause zwischen Logikprüfungen in Sekunden (Standard: 1.0)

Risikomanagement & Sicherheit

MaxDrawdownPercent: Max. Drawdown in % vom Konto (Standard: 30.0%)

CloseAllOnDrawdown: Alle Trades bei Überschreitung schließen (true/false, Standard: false)

Filter für neue Orders

MinDistanceBetweenOrders: Mindestabstand zwischen Orders in Punkten (Standard: 100.0)

MinTimeBetweenOrders: Mindestzeit zwischen Trades in Minuten (Standard: 15)

MaxFilteredOrders: Limit für gefilterte Trades (Standard: 5)

Kapitalmanagement

LotMethod: LOT_FIXED, LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE, LOT_CURRENCY_TERMS

RiskPercentPerTrade: Risiko in % pro Trade (Standard: 2.0%)

FixedLotSize: Fixe Lotgröße bei LOT_FIXED (Standard: 0.3)

MaxTradesAllowed: Max. gleichzeitig offene Trades (Standard: 28)

Stop Loss & Take Profit

StopLossPoints: Stop-Loss in Punkten (Standard: 300.0)

TakeProfitPoints: Take-Profit in Punkten (Standard: 600.0)

Trailing Stop & Break Even

EnableTrailingStop: Trailing Stop aktivieren (true/false, Standard: false)

TrailingStartPoints: Startpunkt für Trailing Stop (Standard: 150)

TrailingStopPoints: Abstand Trailing Stop (Standard: 100)

TrailingStepPoints: Mindestschritt für Trailing (Standard: 50)

EnableBreakEven: Break-Even aktivieren (true/false, Standard: false)

BreakEvenStartPoints: Gewinnpunkt für Break-Even (Standard: 100)

BreakEvenOffsetPoints: Offset vom Einstieg (Standard: 20)

MA-Filter

EnableMAFilter: MA-Filter aktivieren (true/false, Standard: false)

MAPeriod: MA-Periode (Standard: 50)

MAMethod: SMA, EMA, SMMA, LWMA

MAPrice: Preistyp (Close, Open, High, Low, HL2, OC2)

Kerzenmuster-Auswahl

BullishEngulfing, BearishEngulfing, Hammer, HangingMan, ShootingStar, InvertedHammer, Doji, MorningStar, EveningStar, PiercingLine, DarkCloudCover (alle true/false)

Visualisierung

ShowDealHistory: Trade-Historie anzeigen (true/false, Standard: true)

BuyColorDraw: Kaufpfeilfarbe (Standard: Lime)

SellColorDraw: Verkaufspfeilfarbe (Standard: Red)

FontSize: Schriftgröße für Profitanzeige (Standard: 15)

ARBEITSLOGIK UND METHODOLOGIE

Kerzenmusteranalyse bei jeder neuen Kerze

MA-Filter bestätigt Muster (Preis > MA für bullish, Preis < MA für bearish)

Abstand- und Zeitfilter vor Trade-Eröffnung

Lotberechnung nach Kapitalmanagement

Margin-Check & automatische Anpassung

Stop Loss & Take Profit setzen

Trailing Stop & Break-Even anwenden

Drawdown-Überwachung & Risikomanagement

EMPFEHLUNGEN

Demokonto-Test mindestens 2–4 Wochen

Optimierung der Parameter pro Instrument

Risiko pro Trade 1–2%, max. Drawdown 20–30%, max. offene Trades 5–10

Zu Beginn 2–3 zuverlässige Muster verwenden

MA-Filter passend einstellen

Schutzmechanismen (Trailing Stop, Break-Even) aktivieren

Broker-Eigenschaften beachten

Überflüssige Muster deaktivieren

Ergebnisse regelmäßig analysieren

KONSERVATIVE EINSTELLUNGEN (Niedriges Risiko, stabile Ergebnisse)

TimeFrame: M15 oder H1

StopLossPoints: 400

TakeProfitPoints: 800

MaxDrawdownPercent: 20

EnableTrailingStop: true, TrailingStartPoints: 200

EnableMAFilter: true, MAPeriod: 50, MAMethod: SMA

MaxTradesAllowed: 5

MinDistanceBetweenOrders: 150

MinTimeBetweenOrders: 30

RiskPercentPerTrade: 1%

AGGRESSIVE EINSTELLUNGEN (Hohes Risiko, mehr Chancen)

TimeFrame: M5

StopLossPoints: 150

TakeProfitPoints: 300

MaxDrawdownPercent: 40

EnableTrailingStop: false

EnableMAFilter: false

MaxTradesAllowed: 15

MinDistanceBetweenOrders: 50

MinTimeBetweenOrders: 5

RiskPercentPerTrade: 3%

KONTO- UND BROKERUNTERSTÜTZUNG

Funktioniert auf allen MetaTrader 5-Konten: ECN, STP, MM, PAMM, Demo

Nettoging- und Hedging-Konten werden unterstützt

Kompatibel mit allen Brokern, die MT5 anbieten

EMPFOHLENE INSTRUMENTE

Forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD

Edelmetalle: XAU/USD, XAG/USD

Kryptowährungen: BTC/USD, ETH/USD

Energie: WTI, Brent

VORTEILE IM VERGLEICH ZU ANDEREN EAs

Analyse von 11 Kerzenmustern

Zusätzliche MA-Filterung für Signalbestätigung

Kein Martingale

Flexible Musterauswahl

Mehr als 25 anpassbare Parameter

Integrierte Trade-Visualisierung

Umfassendes Risikomanagement

Universell einsetzbar

Schutz vor Überhandelung

Benutzerfreundlich

FAZIT

Golden Scalper EA ist ein professionelles Werkzeug für automatisierten Handel auf Basis von Kerzenmustern. Es kombiniert historische Musterzuverlässigkeit mit modernen Signal- und Risikomanagementmethoden. Optimiert für Scalping und Swing-Trading, liefert es präzise Signale bei minimalem Risiko.

WICHTIG: Immer auf Demo-Account und im Strategy Tester testen. Automatisierter Handel birgt Kapitalrisiken.