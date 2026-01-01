SR Heatmap MT4

SR Heatmap zeigt eine einfach zu lesende Unterstützungs- und Widerstands-Heatmap an, die auf dem gehandelten Volumen basiert. Sie hebt wichtige Kursbereiche innerhalb einer aktuellen Marktspanne hervor, in denen eine Kursreaktion wahrscheinlicher ist.

Die Heatmap ist stets auf dem Chart sichtbar und dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseinstiegen auf günstigeren Kursniveaus. Als Unterstützungs- und Widerstandsinstrument kann sie auch bei der Identifizierung praktischer Bereiche für die Platzierung von Stop-Loss und Zielen helfen.

Sie wurde sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler entwickelt, die verstehen möchten, wo sich die Preisaktivität konzentriert, und die volumenbasierte Zonen nutzen möchten, um klarere, strukturiertere Handelseinstiege zu planen.

SR Heatmap funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen.

SR Heatmap ist kompatibel mit dem Strategy Tester und stellt sicher, dass dasModellOn Every Tickausgewählt ist.

Wie die SR Heatmap funktioniert





SR Heatmap scannt die jüngsten Kursbewegungen und misst, wie viel Volumen auf verschiedenen Kursniveaus gehandelt wurde. Diese Informationen werden in Form einer Heatmap direkt im Chart angezeigt.



