SR Heatmap MT4
- Indikatoren
- Part-time Day Trader
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 15
SR Heatmap zeigt eine einfach zu lesende Unterstützungs- und Widerstands-Heatmap an, die auf dem gehandelten Volumen basiert. Sie hebt wichtige Kursbereiche innerhalb einer aktuellen Marktspanne hervor, in denen eine Kursreaktion wahrscheinlicher ist.
Die Heatmap ist stets auf dem Chart sichtbar und dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseinstiegen auf günstigeren Kursniveaus. Als Unterstützungs- und Widerstandsinstrument kann sie auch bei der Identifizierung praktischer Bereiche für die Platzierung von Stop-Loss und Zielen helfen.
Sie wurde sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler entwickelt, die verstehen möchten, wo sich die Preisaktivität konzentriert, und die volumenbasierte Zonen nutzen möchten, um klarere, strukturiertere Handelseinstiege zu planen.
SR Heatmap funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen.
SR Heatmap ist kompatibel mit dem Strategy Tester und stellt sicher, dass dasModellOn Every Tickausgewählt ist.
Hellere oder stärkere Bereiche weisen auf Preisniveaus hin, auf denen eine höhere Handelsaktivität stattfand. Diese Niveaus fungieren oft als Unterstützung oder Widerstand, da sie zuvor eine hohe Marktbeteiligung aufwiesen.
Wichtigste Merkmale
- Hervorhebung lokaler Unterstützungs- und Widerstandsbereiche auf der Grundlage des jüngsten Handelsvolumens
- Einstellbarer Berechnungsbereich & anpassbare Heatmap-Farben
- Option zum Anzeigen/Ausblenden
Immer zur Hand
Die Heatmap konzentriert sich nur auf den ausgewählten aktuellen Bereich und hilft, die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Marktstruktur zu lenken, anstatt auf veraltete oder irrelevante Niveaus. Bereichs- und Farbeinstellungen können einfach über die Eingaben angepasst werden, um den persönlichen Chart-Vorlieben zu entsprechen.
Die SR Heatmap wurde entwickelt, um eine einfache und strukturierte Handelsplanung zu unterstützen, indem sie einen klaren, volumenbasierten Kontext für Einstiege, Stop-Loss-Platzierungen und Ziele bietet - ohne den Chart zu überladen.