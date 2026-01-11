Slayer Binary ist ein binärer Options-Ein-Kerzen-Strike-Pfeilindikator. Dieser Indikator ist nicht für diejenigen, die den Heiligen Gral suchen, da es ein unrealistischer Ansatz für den Handel im Allgemeinen ist. Der Indikator zeigt eine stabile Trefferquote an, und wenn er mit Geldmanagement und einem Tagesziel verwendet wird, ist er noch zuverlässiger. Der Indikator enthält viele Funktionen, die unten aufgeführt sind:





FEATURES

KEIN UMLACKIEREN: Der Indikator lackiert seine Pfeile nicht live neu;Sobald ein Pfeil gegeben ist, bleibt er dort, selbst wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

STATISTIK-PANEL: Ein Panel, das Leistungsstatistiken der Indikatoren zeigt, wie z. B. die Gesamtgewinnrate % und die maximalen Verlust-Gewinn-Signale in Folge sowie mehr

DIVERGENZBASIERTE BEWÄHRTE LOGIK: Der Indikator verwendet eine Divergenzstrategie, um Kauf-/Verkaufspfeile zu bestimmen.

MEHR ALS 6 ZUSÄTZLICHE FILTER: Der Indikator hat viele und viele zusätzliche Filter, um die Gewinnrate zu erhöhen und unbegrenzte Kombos zum Testen zu ermöglichen.

WIE HANDELT MAN?

Eröffne einfach einen Call/Buy, wenn ein Up-Pfeil gedruckt wird, und schließe den Trade bei der nächsten Kerze in diesem aktuellen Nutzungszeitraum... umgekehrt gilt das für Verkaufs-/Put-Signale.

ein Tagesziel haben, zum Beispiel 3 Gewinner, und dann aufhören zu handeln; ein Tagesziel macht den Indikator zu einem sehr mächtigen Werkzeug.

UNTERSTÜTZUNG?

Der Indikator wird gemäß Kundenwünschen kontinuierlich aktualisiert, ich glaube an die Meinung der Kunden, und er wird sich immer entsprechend verbessern.



