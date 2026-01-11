Slayer Binary

Slayer Binary ist ein binärer Options-Ein-Kerzen-Strike-Pfeilindikator. Dieser Indikator ist nicht für diejenigen, die den Heiligen Gral suchen, da es ein unrealistischer Ansatz für den Handel im Allgemeinen ist. Der Indikator zeigt eine stabile Trefferquote an, und wenn er mit Geldmanagement und einem Tagesziel verwendet wird, ist er noch zuverlässiger. Der Indikator enthält viele Funktionen, die unten aufgeführt sind:

FEATURES
KEIN UMLACKIEREN: Der Indikator lackiert seine Pfeile nicht live neu;Sobald ein Pfeil gegeben ist, bleibt er dort, selbst wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung bewegt.
STATISTIK-PANEL: Ein Panel, das Leistungsstatistiken der Indikatoren zeigt, wie z. B. die Gesamtgewinnrate % und die maximalen Verlust-Gewinn-Signale in Folge sowie mehr
DIVERGENZBASIERTE BEWÄHRTE LOGIK: Der Indikator verwendet eine Divergenzstrategie, um Kauf-/Verkaufspfeile zu bestimmen.
MEHR ALS 6 ZUSÄTZLICHE FILTER: Der Indikator hat viele und viele zusätzliche Filter, um die Gewinnrate zu erhöhen und unbegrenzte Kombos zum Testen zu ermöglichen.
WIE HANDELT MAN?
Eröffne einfach einen Call/Buy, wenn ein Up-Pfeil gedruckt wird, und schließe den Trade bei der nächsten Kerze in diesem aktuellen Nutzungszeitraum... umgekehrt gilt das für Verkaufs-/Put-Signale.
ein Tagesziel haben, zum Beispiel 3 Gewinner, und dann aufhören zu handeln; ein Tagesziel macht den Indikator zu einem sehr mächtigen Werkzeug.
UNTERSTÜTZUNG?
Der Indikator wird gemäß Kundenwünschen kontinuierlich aktualisiert, ich glaube an die Meinung der Kunden, und er wird sich immer entsprechend verbessern.

Weitere Produkte dieses Autors
Sure Reversal
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indikatoren
SURE REVERSAL ist ein Histogramm-Indikator, der übergekauft/überverkauft ist, der wichtige Umkehrpunkte anzeigt, die auf eine Bewegung des Bullen- oder Bärenmarktes hinweisen Dieser Indikator ist eine Fusion zwischen gleitendem Durchschnitt und dem RSI-Indikator, dieser Indikator ist kein Repainter und nicht verzögert. Parameter : Ma Periode Ma Method Ma Preis Sichere Periode (Rsi) Sicherer Preis (Rsi) ==============
TMA Stochastic
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
TMA Stochastic ist ein Indikator, der auf einem stochastischen Oszillator und einem TMA-Band-Indikator basiert. Dieser Indikator basiert auf einer Umkehrstrategie. Empfohlener Zeitrahmen: 15 und älter Empfohlene Einstellungen: niedrigere Werte für Scalping, höhere Werte für Swing Trading =============================================== ===================== Parameter: TMA-Verlauf: Wie viele Balken zurück, um TMA-Bänder auf der Stochastik anzuzeigen K-Periode (Stochastik) D-Periode (Stocha
FREE
ZHL Channel
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Basierend auf dem Zick-Zack-Indikator ist der Zick-Zack-High-Low-Kanal-Indikator ein Werkzeug, um den Händler auf eine Trendänderung aufmerksam zu machen. Er ist von großem Nutzen Da er frühzeitig auf eine Änderung des aktuellen Trends aufmerksam macht, verfügt der Indikator über die Option für mehrere Zeitrahmen, um höhere oder niedrigere Zeitrahmen zu handeln Kanal im aktuellen Zeitrahmen, dieser Indikator ist eine Ergänzung zu Ihrem System/Ihrer Strategie und kann als eigenständiger Indikator
FREE
Supreme HmaSignal
Abdulkarim Karazon
4.5 (2)
Indikatoren
Der Supreme HmaSignal-Indikator ist ein Indikator für den Trendhandel, sein Hauptmerkmal ist der Rumpf gleitenden Durchschnitt farbige Linie, und sekundär ist kaufen und verkaufen Pfeile, Pfeile sind fair, aber der Schwerpunkt liegt auf der farbigen hma, dieser Indikator nicht neu malen oder zurück malen oder verzögern ihre Signale. Wenn Ihnen dieser Indikator gefällt, schauen Sie sich bitte meinen Supreme Trendhisto: hier , und meinen Supreme Diamond Indikator: hier an Parameter: HMA-Periode H
FREE
SuperEntryx
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Super Entry ist ein All-in-One-Indikator vom Typ Pfeil, der Long- und Short-Signale sowie TP- und SL-Levels liefert, die auf dem ATR-Wert basieren und geändert und optimiert werden können. Dieser Indikator bietet ein Backtesting-Panel, das die Gewinnrate und andere Statistiken anzeigt Geben Sie eine klare Vorstellung davon, wie viel Genauigkeit zu erwarten ist. Dieser Indikator wird nicht neu oder rücklackiert und das Signal kommt ohne Verzögerung bei offenem Balken. Parameter: Einstellungen
Supreme StochRsi
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Rsi-Indikator und Stochastik kombiniert in einem Indikator, der Supreme StochRsi nicht repaint / Back-paint / Verzögerung. kann als überkaufte überverkaufte Strategie verwendet werden, oder Trend nach auf 50 Ebene Kreuz. Wenn Sie diesen Indikator mögen, schauen Sie sich bitte meinen Supreme Trendhisto: hier , und meinen Supreme Diamond Indikator: hier an ========================================================================= Parameter : Stochastik K und D Wert , Stochastik Periode Rsi Zeitraum
FREE
Supreme Stoploss
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Supreme Stoploss ist ein Indikator für den Metatrader 4, der auf dem ATR-Indikator basiert. Er gibt Stoploss/Takeprofit als Linien an, die über und unter dem Preis gezeichnet werden, dieser Indikator malt nicht zurück und ist nicht verzögert. kann verwendet werden, um den Stop-Loss oder Take-Profit eines Handels zu bestimmen, indem der ATR-Wert mit der vom Benutzer festgelegten Zahl multipliziert wird. ==============================================================================================
FREE
Supreme Direction
Abdulkarim Karazon
4 (1)
Indikatoren
Supreme Direction ist ein Indikator, der auf der Marktvolatilität basiert. Der Indikator zeichnet einen zweilinigen Kanal mit 2 Farben oberhalb und unterhalb des Preises, dieser Indikator malt nicht neu oder zurück und das Signal ist nicht verzögert. Anwendung: Long über der lila Linie, Short unter der goldenen Linie. Parameter : Kanalperiode ========================================================
FREE
Ambitious Dragon EA
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Experten
Ambitious Dragon EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit EUR/USD im 1M-Zeitrahmen entwickelt wurde. Die Logik dahinter basiert auf der Eröffnung von Aufträgen mithilfe einer gemischten Strategie. Dies bedeutet, dass der EA neben der berechneten Gewinn- und Verlustrate auch eine Absicherungslogik verwendet und der EA daher entscheidet, die Geschäfte zu eröffnen oder sie zu überspringen, da der EA eine gemischte Strategie hat ea, es kann eine große DD haben, wenn die Aggressive-
Bands Sniper
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indikatoren
Nur 10 Exemplare zum aktuellen Preis, danach beträgt der Preis 90 $ Basierend auf Hüllkurve und TMA mit Pfeilen ist der Bands Sniper-Indikator ein Mehrzweckindikator, da er dynamische Unterstützung und Widerstand anzeigt und auch Einstiegssignale als Kauf- und Verkaufspfeile liefert. Die Standardeinstellungen basieren auf einem Zeitrahmen von 1 Stunde. Wenden Sie sich nach dem Kauf an uns, um eine vollständige Anleitung zu erhalten. Teilnahmebedingungen: KAUFEN: 1. Kerze schließt unter beid
SuperOsma Arrow
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
SuperOsma Arrow ist ein Supertrend-Osma-basierter Indikator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert. Der Indikator ist nicht neu lackiert und verfügt über ein Dashboard, das Signalstatistiken anzeigt. Empfohlener Zeitrahmen: 15 und höher Kaufen: Der Kaufpfeil erscheint auf der offenen Leiste, stellen Sie tp und sl wie im Diagramm eingezeichnet ein Verkaufen: Der Verkaufspfeil erscheint auf der offenen Leiste, stellen Sie tp und sl wie im Diagramm eingezeichnet ein ============================
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Ein Indikator für den binären Handel, der auf dem 3MA-Kreuz mit MacD basiert. Er gibt Kauf- und Verkaufssignale bei geöffnetem Balken und führt kein Repaint oder Backpaint durch Der Indikator konzentriert sich nicht auf eine hohe Gewinnrate, da er für den Martingale-Handel konzipiert ist. Der Indikator konzentriert sich auf die niedrigste Verlustsignalanzahl in Folge. Strategie : Die Mindesteinzahlung beträgt 1000 Unite. Wir beginnen den Handel mit 1 Unite (die Handelsgröße beträgt 1 Unite pro 1
Statistic Arrow
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Basierend auf drei gleitenden Durchschnitten und einer Cross-Strategie gibt der Statistic Arrow Kauf- und Verkaufssignale mit tp und sl in auf dem Diagramm eingezeichneten Punkten. Er ist mit einem Backtest-Dashboard ausgestattet, das die Gewinnrate anzeigt und wie viele Trades abgeschlossen wurden, wie viele gewonnen haben und wie viele verloren, endgültige Gewinne erzielt, der Indikator druckt einen Pfeil neben tp und sl auf BAR OPEN und gibt eine Vorwarnung aus. Die Parameter werden im Einst
Ambitious Donchian
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Ambitious Donchian EA kann aus dem Kommentarbereich heruntergeladen werden, aber es braucht den Ambitious Donchian Indikator, um zu funktionieren. Ambitious Donchian ist ein auf Donchian Channel und XO Histogramm basierender Indikator, der Kauf- und Verkaufssignale in Form von Auf- und Abwärtspfeilen mit tp und sl als Objekte auf dem Chart gibt. features : 1. Tp und Sl für jedes Signal, die tp und sl können als basierend auf Punkten oder ATR Wert aus den Indikatoreinstellungen ausgewählt werden
Supreme Arrow
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Supreme Arrow ist ein Pfeilindikator für MT4, der auf der RSI- und Demarker-Indikatorstrategie basiert. Die Strategie eignet sich für Trendmärkte, funktioniert aber auch in Ranging-Märkten, insbesondere wenn sie zum Scalping verwendet wird Empfohlener Zeitrahmen: beliebig Empfohlene Add-ons: 200 SMA Der Supreme Arrow-Indikator wird nicht neu oder rücklackiert und das Signal wird nicht verzögert
Supreme Channel
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Basierend auf dem TV-ATR-Kanalindikator ist der Supreme-Channel-Indikator ein dynamisches Unterstützungs- und Widerstandsband, das dem Händler einen Hinweis auf eine mögliche Umkehr des aktuellen Trends gibt. Empfohlener Zeitrahmen: 15 Mio. und mehr Empfohlene Einstellungen: Standard, aber der Händler kann bei Bedarf Änderungen vornehmen. Parameter: 1. Kanallänge 2. Bandbreite (der Abstand zwischen den beiden Kanalleitungen) 3.Multiplikator (ATR-Wertmultiplikator) 4. Kanal anzeigen (Wahr
Supreme Diamond
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Supreme Diamond ist ein Multi-Time-Frame-Indikator, der auf Umkehr- und Trendhandelsstrategien basiert. Der Indikator wird nicht neu oder zurückgemalt und die Signale werden nicht verzögert. Der Indikator gibt Kauf- und Verkaufssignale mit Warnung aus. Der Indikator verfügt über zwei Signalmodi, aus denen ausgewählt werden kann (bester Eintrag als Rauten verwenden). Wenn er auf „True“ eingestellt ist, filtert der Indikator die Signale im Normalmodus und gibt das bestmögliche als Rautensignal au
Supreme EmaCross
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Supreme EmaCross ist ein Indikator, der auf dem Kreuzen zweier exponentieller gleitender Durchschnitte basiert. Er generiert Kauf- und Verkaufspfeile auf der Grundlage des Kreuzens von EMA und gibt beim Erscheinen eines Signals eine Warnung aus Ema-Zeitraum-Änderungspanel, in dem der Händler die Ema-Werte ändern kann, ohne zu den Indikatoreinstellungen zu gehen. Das Panel ist beweglich. =============================================== ==== Parameter: schnelle Perioden: schnelle EMA-Periode l
Supreme TrendHisto
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Supreme TrendHisto ist ein Trendindikator, der Abwärts- und Aufwärtstrendsignale liefert. Der Indikator fungiert als Histogramm, der Indikator wird nicht neu gezeichnet/gemalt/verzögert. Strategie Kaufhandel: Histogramm kreuzt über 0,65, wir eröffnen Kaufhandel, was den Ausstieg betrifft, können Sie entweder aussteigen, wenn das Histogramm den Wert von 0,70 erreicht, oder bei gutem Ausstieg. Verkaufshandel: Histogramm kreuzt unter -0,65, wir eröffnen Kaufhandel, was den Ausstieg betrifft, kö
Supreme MaColor
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Supreme MaColor ist ein Indikator, der auf dem Indikator des gleitenden Durchschnitts basiert, er gibt Aufwärts- und Abwärtstrendfarben an und verfügt über verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten und hat eine Multi-Time-Frame-Funktion, dieser Indikator gibt kein Rückzahlungs-/Back-Paint-/Verzögerungssignal. =================================================================================== Parameter: Zeitrahmen (welcher Zeitrahmen soll zum Zeichnen des Supreme Ma verwendet werden) Ma Ze
Supreme MaChannel
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Supreme MaChannel ist ein Indikator, der auf gleitenden Durchschnitten basiert. Der Indikator gibt dynamische Unterstützung und Widerstand in Form von Bändern an. Empfohlen für Umkehrhändler, fügen Sie ihn zu Ihrer Umkehrstrategie hinzu. Parameter : Supreme MA Periode : ma Perioden Supreme MA Preis : Schließen/Eröffnen/Hoch/Tief..etc Supreme MA Typ : Einfach/Exponentiell/Geglättet/Linear gewichtet Abweichung : Bandabweichung der Abstand zwischen den beiden Bandlinien
Supreme Entry
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Supreme Entry ist ein auf Pfeilsignalen basierender Indikator, der Kauf- und Verkaufssignale gibt. Der Indikator gibt Kauf-/Verkaufssignale mit einem Alarm beim Öffnen/Schließen der Kerze (je nachdem, wie Sie ihn über die Eingänge einstellen). Dieser Indikator ist nicht repaint/back-paint und das Signal ist nicht verzögert. Strategie : Öffnen Sie den Kauf im selben Moment, in dem der Kaufpfeil erscheint, und öffnen Sie den Verkauf im selben Moment, in dem der Verkaufspfeil erscheint, und schließ
Stoch Arrow
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
STOCH ARROW ist ein Long-Short-Pfeil-Signalindikator, der auf dem Standard-Stochastik-Oszillator basiert. Dieser Indikator hat 3 Methoden, um Long- und Short-Signale zu geben, die wie folgt sind: 1.wenn sich die stochastischen Linien kreuzen 2.wenn sich die Linien in der überkauften und überverkauften Zone kreuzen (kurzer Pfeil bei Überkreuzung der überkauften Zone, langer Pfeil bei Überkreuzung der überverkauften Zone) 3.wenn die Stochastik-Linien die überkaufte und überverkaufte Zone verlassen
Supreme Trend
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Supreme Trend ist ein Oszillator-Indikator, der auf den Indikatoren Gleitender Durchschnitt und Stochastik basiert. Dieser Indikator kann auf zwei Arten verwendet werden: Reversal-Methode: Short, wenn der goldene Pfeil erscheint, nachdem die Pfeile über dem oberen Level waren (z.B. 70) Reversal-Methode : Long, wenn der lila Pfeil erscheint, nachdem die Pfeile unter dem unteren Niveau lagen (z.B. 30) Trend-Methode: Long, wenn die Pfeile über der 50er-Linie liegen, Short, wenn die Pfeile unter de
FireArrow
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
FireArrow ist ein auf Pfeilsignalen basierender Indikator, der Kauf- und Verkaufssignale mit tp- und sl-Levels gibt. Der Indikator gibt Kauf-/Verkaufssignale mit Alarm bei Kerzenschluss zusammen mit tp- und sl-Levels auf dem Chart für jedes Signal. Dieser Indikator ist nicht repaint/back-paint und das Signal ist nicht verzögert. Strategie : Eröffnen Sie den Kauf im selben Moment, in dem der Kaufpfeil erscheint, und eröffnen Sie den Verkauf im selben Moment, in dem der Verkaufspfeil erscheint,
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Binary Sniper ist ein MT4-Indikator, der Kauf- und Verkaufssignale für den Handel mit binären Optionen liefert. Dieser Indikator verfolgt einen anderen Ansatz. Für den Handel mit binären Optionen ändert dieser Indikator das Signal nicht neu und verzögert es nicht. TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 1. CALL (KAUFEN), wenn eine rote Kerze mit der Farbe des binären Sniper-Balkens auf Grün schließt, nachdem sie rot war. (erster Farbwechsel) 2. PUT (VERKAUFEN): Wenn eine grüne Kerze mit der Farbe des binären Sni
StalkeR Arrow
Abdulkarim Karazon
5 (3)
Indikatoren
StalkeR Arrow ist ein Pfeilindikator, der Kauf- und Verkaufssignale beim Öffnen/Intra-Bar des Balkens gibt. Dieser Indikator basiert auf Preisaktionsmustern und Fraktalen Dieser Indikator gibt tp und sl für jedes Kauf- und Verkaufssignal an. tp und sl liegen in Form von Linien über und unter jedem Signal vor und verlängern sich, bis ein neues Signal gebildet wird Dieser Indikator verfügt über ein Backtesting-Panel/Dashboard, das Gewinn-/Verluststatistiken von Verlaufssignalen liefert. Dieser In
Renko Star
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Renko Star ist ein mt4-Pfeiltyp-Indikator, der für den Handel mit Renko-Charts entwickelt wurde. Dieser Indikator verfügt über ein Backtesting-Dashboard, das dem Händler nützliche Informationen wie Gewinnrate und gewonnene Punkte liefert. Außerdem gibt er tp und sl in der Multiplikation von ATR x an. Dieser Indikator gibt seine Werte an Signal auf Balkeneröffnung oder Intrabar und es hat eine gelbe Markierung, die den genauen Preis markiert, bei dem das Signal gegeben wurde. Die Verwendung dies
Renko Masterx
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Renko Masterx ist ein mt4-Pfeiltyp-Indikator, der für den Handel mit Renko-Charts entwickelt wurde. Dieser Indikator verfügt über ein Backtesting-Dashboard, das dem Händler nützliche Informationen wie Winrate und gewonnene Punkte liefert. Außerdem gibt er tp und sl in der Multiplikation von ATR x an. Dieser Indikator gibt seine Werte an Signal bei offenem Balken oder Intrabalken, und er verfügt über eine weiße Markierung, die den genauen Preis markiert, bei dem das Signal gegeben wurde. Die Ver
Spider Arrow
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Der Spider-Renko-Pfeil ist ein Renko-basierter Pfeilindikator, der ein Signal bei offener Bar/Intra-Bar gibt und zwei Strategien zur Darstellung des Signals verwendet. Dieser Indikator kann zum Skalpieren eines TP eines Balkens oder zum Swing-Traden verwendet werden, wenn er mit höheren Perioden in seinen Einstellungen verwendet wird. Dieser Indikator muss niemals neu lackiert oder hinterlackiert werden. =============================================== ======= Parameter: Eingabezeitraum: Hauptsi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension