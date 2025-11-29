Smart Volume Profile MT4
- Indikatoren
- Sathit Sukhirun
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 30 November 2025
- Aktivierungen: 20
German
-
Scan nach "Smart Money" (Volume Markers): Pfeile zeigen abnormales Volumen (über dem Durchschnitt) mit klarer grün/rot Unterscheidung an. Dies hilft, den Einstieg von Großinvestoren zu erkennen und Fehlsignale zu filtern.
-
Entscheidende Alarme (Alerts): Kein ständiges Beobachten des Bildschirms nötig. Das System benachrichtigt Sie sofort, wenn der Preis die POC-Linie (Point of Control) kreuzt, was oft ein entscheidender Punkt für Fortsetzung oder Umkehr ist.
-
Aktuelle Marktstruktur (Developing Profile): Zeigt das Profil des sich aktuell bildenden Preiszyklus an. Sie sehen sofort, ob der Preis aus einer Akkumulationszone ausbricht oder zum Mittelwert zurückgezogen wird.
Good indicator. Able to see the market condition.