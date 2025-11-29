Smart Volume Profile MT4

5

German

  • Scan nach "Smart Money" (Volume Markers): Pfeile zeigen abnormales Volumen (über dem Durchschnitt) mit klarer grün/rot Unterscheidung an. Dies hilft, den Einstieg von Großinvestoren zu erkennen und Fehlsignale zu filtern.

  • Entscheidende Alarme (Alerts): Kein ständiges Beobachten des Bildschirms nötig. Das System benachrichtigt Sie sofort, wenn der Preis die POC-Linie (Point of Control) kreuzt, was oft ein entscheidender Punkt für Fortsetzung oder Umkehr ist.

  • Aktuelle Marktstruktur (Developing Profile): Zeigt das Profil des sich aktuell bildenden Preiszyklus an. Sie sehen sofort, ob der Preis aus einer Akkumulationszone ausbricht oder zum Mittelwert zurückgezogen wird.


Bewertungen 1
BMWbq7070
283
BMWbq7070 2025.12.02 18:09 
 

Good indicator. Able to see the market condition.

Empfohlene Produkte
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT4 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indikatoren
Der Indikator identifiziert die harmonischen Muster (XABCD) gemäß den Entwicklungen von H.M. Gartley („Profits in the Stock Market“, 1935г). Der D-Punkt wird als Punkt in der perspektivischen Projektion projiziert (geben Sie in den Einstellungen ProjectionD_Mode = true an). Wird nicht neu gezeichnet. Wenn ein Balken des Arbeitszeitraums schließt und sich der identifizierte Musterpunkt während der Balken von Patterns_Fractal_Bars nicht bewegt hat, erscheint ein Pfeil auf dem Diagramm (in Richt
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indikatoren
Monster Harmonics Indicator ist ein Indikator für harmonische Muster. Er erkennt Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark und einige andere Muster. Auch projizierte Muster, die noch nicht abgeschlossen sind, werden erkannt. Monster zeigt sogar die PRZ (Potential Reversal Zone) an. Benutzer können Monster ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. Neben dem aktuellen Muster zeigt Monster auch alle Muster in der Symbolhistorie an. Monster gibt Warnungen für sic
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Dieses System ist für den Handel sehr nützlich, weil es mehrere klassische Probleme löst: 1. Objektivität und Präzision Vorteil: Es eliminiert die persönliche Voreingenommenheit des Händlers. Jeder Händler kann eine Trendlinie etwas anders zeichnen, aber dieser Indikator verwendet eine präzise mathematische Logik (Fraktale), um die Pivotpunkte zu finden. Die resultierenden Linien sind jedes Mal objektiv und konsistent. 2. ️ Dynamische Aktualisierungen Vorteil: Ihr Chart ist immer aktuell.
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Automatisierte Elliott-Wellen-Theorie 1. Automatische Wellenzählung & Reduzierte Subjektivität Normalerweise beinhaltet das Zählen von Elliott-Wellen viel "Fantasie" oder persönliche Meinung. Dieser Indikator hilft durch: Finden von Impulswellen (1-2-3-4-5): Verwendet strenge Regeln (z.B. Welle 3 darf nicht die kürzeste sein), um die theoretisch korrekte Preisstruktur anzuzeigen. Finden von Korrekturwellen (A-B-C): Hilft, Rücksetzer zu erkennen, um Einstiegsmöglichkeiten im Trend zu finden. 2. A
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indikatoren
Umkehrmuster Pro Reversal Patterns Pro ist ein Price Action (PA) Analysetool, das die Umkehrmuster scannt. - Findet und markiert die zuverlässigsten japanischen Candlestick-Muster in Echtzeit. - Unterstützt alle Zeitrahmen (am besten für Scalping) - Der Indikator wiederholt sich nicht, was ihn zu einem außergewöhnlichen Indikator für Expert Advisors macht. Eingabeparameter: - Unterstützungs- und Widerstandsmodus (wahr oder falsch) zur Aktivierung der erweiterten Filterung - Donchian Zeitraum
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Stochastic Visual MTF for MT4
Naththapach Thanakulchayanan
Indikatoren
Dieser MT4-Indikator, Stochastic Visual MTF, fasst die Oszillator-Werte in Farbe Grafik für beide Haupt-und Signal in der aktuellen Markt Emotion Bühne, die Sie in Multi Timeframes (9) und Summe der gesamten Haupt-und Signal-Oszillator-Werte, die eine wichtige Information für Händler vor allem können Sie alle Oszillator-Werte in visualisierten Grafik leicht zu sehen, Sie können mehr von Shift, Hoffe, es wird hilfreiches Instrument für Sie für eine gute Entscheidung im Handel.
Sensitive Volume
Harun Celik
Indikatoren
Der Sensitive Volume Indikator ist ein Indikator, der dazu dient, Handelssignale zu generieren. Der Zweck dieses Indikators ist es, Signale mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für den Handel zu erzeugen. Er verwendet eine Reihe von Preisbewegungen und eine Reihe von Indikatoreigenschaften, um diese Signale zu erzeugen. Leicht zu bedienen, einfach und verständlich für den Benutzer. Mit Alarmfunktionen können die Signale schnell erreicht werden. Optisch kann der Benutzer die Signale leicht erkenn
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt harmonische Muster, die manuell und automatisch auf dem Chart gezeichnet werden. Bitte geben Sie Ihre eigene Bewertung ab. Hinweise: Der Indikator verfügt über ein Steuerungsfeld und speichert alle (Chart & Zeitrahmen) Einstellungen. Sie können es minimieren, um mehr Platz auf dem Chart zu haben, und Sie können die Schaltfläche "Schließen" drücken, um alle Indikatordaten auf dem Chart auszublenden, wenn Sie lieber mit anderen Analysewerkzeugen arbeiten. Wenn Sie diesen I
Big bull mt4
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Big Bull mt4 ist ein leistungsfähiger Pfeil-Trend-Indikator für MetaTrader 4, der Marktrichtungen und wichtige Umkehrpunkte ohne erneutes Zeichnen genau identifiziert. Der Indikator kombiniert Preiskanalanalyse, ATR-Volatilität und adaptive SMA-Filter, um klare Handelssignale mit Bestätigung in Form von Pfeilen und Trendlinien zu erzeugen. Er ist ideal für Händler, die Wert auf einen sauberen Chart, rechtzeitige Signale und zuverlässige Einstiegspunkte legen. Merkmale und Vorteile Kein e
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indikatoren
Einführung in den X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner ist ein nicht nachzeichnender und nicht nachlaufender Indikator zur Erkennung von X3 Chartmustern, einschließlich Harmonic Pattern, Elliott Wave Pattern, X3 Pattern und Japanese Candlestick Pattern. Historische Muster stimmen mit Signalmustern überein. So können Sie leicht eine solide Handelsstrategie in Ihrem Chart entwickeln. Noch wichtiger ist, dass dieser großartige Musterscanner das optimale Muster seiner Art erkennen kan
ATeam Divergence
Hoang Ngoc Thach
Indikatoren
Der CCI Divergence ist an sich schon ein recht nützlicher Indikator, aber er ist noch effektiver, wenn er mit Divergenzmustern gehandelt wird. Das Signal des CCI Divergence Indikators ist eines der stärksten Signale unter den Indikatoren, die es auf dem Markt gibt. Hier ist eine neue Version des Divergenz-Indikators, der die CCI-Methode verwendet, mit weiteren Verbesserungen. Divergenzen weisen auf einen potenziellen Investitionspunkt hin, weil das Richtungsmoment den Preis nicht bestätigt. Ein
RSI Divergence with FVG Signal MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: Erkennung von RSI-Divergenzen : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte Aufwärts-/Abwärts-Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche
Key level wedge
Presley Annais Tatenda Meck
5 (5)
Indikatoren
Der Key Level Wedge Indikator zeichnet automatisch steigende und fallende Keilmuster für Sie auf dem Chart. Dieses Muster eignet sich sehr gut als Bestätigung für den Einstieg an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen, Angebots- und Nachfragezonen und Umkehrzonen. Vorteile Der Key Level Wedge-Block wird nicht wieder auftauchen, was Ihnen Vertrauen gibt, wenn ein Signal auftaucht und auch beim Rückblick hilft. Der Key Level Wedge verfügt über eine Ein-/Ausschalttaste auf dem Chart, um
RTrends
Nikolay Likhovid
Indikatoren
Der RTrends-Indikator erfüllt zwei Aufgaben: Erstens zeichnet er automatisch das Layout des Preisdiagramms, indem er Trendlinien einzeichnet, und zweitens erzeugt er Signale für steigende und fallende Kurse. Das Layout spiegelt die fraktale Natur des Marktes wider. Trends aus verschiedenen Zeithorizonten werden gleichzeitig in das Diagramm eingezeichnet. So kann ein Händler in einem einzigen Diagramm Trendlinien von höheren Zeitrahmen sehen. Die Linien unterscheiden sich je nach Zeithorizont in
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indikatoren
Alle Symbole UND alle Zeitrahmen Scannen Dokument Einführung Das ABCD-Muster ist ein grundlegendes harmonisches Muster. Das ABCD-Muster ist ein visuelles, geometrisches Chartmuster, das aus drei aufeinanderfolgenden Kursschwankungen besteht. Es sieht aus wie ein diagonaler Blitz und kann auf eine bevorstehende Handelsmöglichkeit hinweisen. Es ist ein wertvolles Muster, das man kennen sollte, da es den rhythmischen Stil widerspiegelt, in dem sich der Markt oft bewegt. Im Wesentlichen besteht
Dash Boxing5 Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Erkennung des Trends mit dem gleitenden Durchschnitt, Vorhersage von KAUF- und VERKAUFSSIGNALEN mit Pfeilen, Alarmen und Benachrichtigungen. Die Parameter sind festgelegt und automatisch auf M30 Zeitrahmen berechnet. Sie können mit kleinen Zeitrahmen handeln oder Dash DIY Ai Robot, Dash Smart Boxing5 Strategy für Autotrading auf jedem Zeitrahmen und jedem Währungspaar verwenden. Sie können die Vorlage und die Voreinstellungsdatei für Autotrading mi
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indikatoren
EZZ Elite Zig Zag ist ein Indikator für das MetaTrader 4 Terminal. Dieser Indikator spürt die Spitze des Trends auf der Grundlage der Marktumkehr auf und zeigt so verschiedene Möglichkeiten auf dem Finanzmarkt an. EZZ Elite Zig Zag ist ein visuelles Tool, intuitiv und einfach zu verstehen und zu benutzen. Testen Sie es selbst, indem Sie es kostenlos herunterladen. Autor Paulo Rocha alle Rechte vorbehalten
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
CyberZingFx Trend Reversal
Afsal Meerankutty
4.18 (17)
Indikatoren
NEUJAHRS-SONDERRABATT LÄUFT JETZT 40% RABATT Preisreduzierung von $149 auf $89 bis zum 3. Januar 2025 Indikator erfasst die Trendumkehr mit nicht-übermalten Kauf- und Verkaufspfeil-Signalen. CyberZingFx Trend Reversal Indicator - Ihre Lösung für genaue und zuverlässige Trendumkehrsignale. Mit seiner fortschrittlichen Handelsstrategie bietet Ihnen der Indikator Kauf- und Verkaufspfeil-Signale, die sich nicht wiederholen, was ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug macht, um Swing Highs und Swing Low
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein technisches Analysewerkzeug, das Händlern helfen soll, durch die Kombination wichtiger Marktsignale und -muster potenzielle Preisumkehrzonen zu erkennen. Es hebt Bereiche von Interesse hervor, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen erwartet werden, wendet automatisch Fibonacci-Retracement-Levels an, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und erkennt engulfing candle patterns. Seine einzigartige Stärke liegt in der ausschließlichen Verwen
Chart Pattern MT4
Young Ho Seo
Indikatoren
Einführung in Chart Pattern MT Chart Pattern MT ist ein Chartmuster-Scanner zur Erkennung von Dreiecksmustern, fallenden Keilmustern, steigenden Keilmustern, Kanalmustern und so weiter. Chart Pattern MT verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Erkennung von Chartmustern. Wir haben es jedoch so gestaltet, dass es einfach zu bedienen ist und eine intuitive Benutzeroberfläche hat. Chart Pattern MT zeigt Ihnen alle Muster in Ihrem Chart im effizientesten Format für Ihr Trading. Sie müssen ke
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 5 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta. Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er-Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem
PZ Wolfe Waves
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indikatoren
Wolfe Waves sind natürlich vorkommende Handelsmuster, die an allen Finanzmärkten vorhanden sind und einen Kampf um einen Gleichgewichtspreis darstellen. Diese Muster können sich über kurze und lange Zeiträume entwickeln und sind eines der zuverlässigsten prädiktiven Umkehrmuster, die es gibt und die normalerweise starken und langen Kursbewegungen vorausgehen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Der Market Perspective Structure Indicator ist ein umfassender MetaTrader-Indikator, der Händlern eine detaillierte Analyse der Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Er identifiziert und visualisiert wichtige Preisaktions-Elemente, einschließlich Swing-Hochs und -Tiefs, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), interne Strukturen, gleiche Hochs/Tiefs, Premium/Discount-Levels, frühere Levels aus höheren Zeitrahmen und Handelssitzungszonen. Dank umfangreicher
ExactArrows
Pavel Krysanov
3.71 (7)
Indikatoren
Das Hauptziel dieses Indikators liegt in der Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten, deshalb zeichnet der ExactArrow-Indikator nicht nur Pfeile, die Ein- und Ausstiegspunkte anzeigen. Trotz der scheinbaren Einfachheit des Indikators verfügt er über komplizierte analytische Algorithmen, die Ein- und Ausstiegspunkte bestimmen. Der Indikator generiert exakte und rechtzeitige Einstiegs- und Ausstiegssignale, die auf der aktuellen Kerze erscheinen. Der Indikator generiert im Durchschnitt 1-2 Kerzen
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indikatoren
ENIGMERA: Der Kern des Marktes Wichtig: Die MQL5.com-Demo wird im Strategy Tester ausgeführt und spiegelt möglicherweise nicht vollständig die Funktionalität von Enigmera wider. Überprüfen Sie die Beschreibung, Screenshots und das Video für Details. Zögern Sie nicht, mir bei Fragen eine Nachricht zu senden! Der Code des Indikators wurde vollständig neu geschrieben. Version 3.0 fügt neue Funktionen hinzu und behebt Fehler, die seit der Einführung des Indikators aufgetreten sind. Einführung Dies
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Automatisierte Elliott-Wellen-Theorie 1. Automatische Wellenzählung & Reduzierte Subjektivität Normalerweise beinhaltet das Zählen von Elliott-Wellen viel "Fantasie" oder persönliche Meinung. Dieser Indikator hilft durch: Finden von Impulswellen (1-2-3-4-5): Verwendet strenge Regeln (z.B. Welle 3 darf nicht die kürzeste sein), um die theoretisch korrekte Preisstruktur anzuzeigen. Finden von Korrekturwellen (A-B-C): Hilft, Rücksetzer zu erkennen, um Einstiegsmöglichkeiten im Trend zu finden. 2. A
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Automatisierte Elliott-Wellen-Theorie 1. Automatische Wellenzählung & Reduzierte Subjektivität Normalerweise beinhaltet das Zählen von Elliott-Wellen viel "Fantasie" oder persönliche Meinung. Dieser Indikator hilft durch: Finden von Impulswellen (1-2-3-4-5): Verwendet strenge Regeln (z.B. Welle 3 darf nicht die kürzeste sein), um die theoretisch korrekte Preisstruktur anzuzeigen. Finden von Korrekturwellen (A-B-C): Hilft, Rücksetzer zu erkennen, um Einstiegsmöglichkeiten im Trend zu finden. 2. A
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Squeeze Momentum Alert 1. Identifiziert "Explosionspunkte" des Preises (The "Squeeze") Der größte Vorteil ist die Fähigkeit, Phasen der "Konsolidierung" zu erkennen, bevor eine massive Bewegung stattfindet. Warum es gut ist: Der Markt wechselt zwischen Ruhe und Volatilität. Dieses Tool sagt Ihnen: "Der Chart zieht sich zusammen, machen Sie sich bereit für den Ausbruch" , damit Sie den Beginn eines großen Trends nicht verpassen. 2. Unterscheidet die Trendstärke im Detail (Color Coded Momentum) Da
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Indikator: Currency Strength Meter Pro Visualisierung der Marktbreite Vorteile: Zeigt Daten in einem sauberen "Dashboard"-Format anstatt unübersichtlicher Charts. Händler erkennen sofort die stärksten/schwächsten Paare. Nutzen: Spart Zeit und beschleunigt Handelsentscheidungen. Automatisches Ranking & Sortierung Vorteile: Sortiert Paare im "Horizontal Ranking"-Modus automatisch von "Stark" nach "Schwach". Nutzen: Identifiziert sofort die Gewinner und Verlierer (Daily/Weekly/Monthly). Intelligent
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Utilitys
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptvorteile der Verwendung von Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge im MetaTrader automatisch zu verwalten. Dies bietet signifikante Vorteile für Trader: Spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand: Sie müssen TP/SL nicht für jede Order manuell einstellen. Der EA erledigt dies automatisch, sobald eine Order eröffnet wird. Konsistenz im
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Market Structure ICT Indikator 1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation. Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen. Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader. 2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahm
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Squeeze Momentum Alert 1. Identifiziert "Explosionspunkte" des Preises (The "Squeeze") Der größte Vorteil ist die Fähigkeit, Phasen der "Konsolidierung" zu erkennen, bevor eine massive Bewegung stattfindet. Warum es gut ist: Der Markt wechselt zwischen Ruhe und Volatilität. Dieses Tool sagt Ihnen: "Der Chart zieht sich zusammen, machen Sie sich bereit für den Ausbruch" , damit Sie den Beginn eines großen Trends nicht verpassen. 2. Unterscheidet die Trendstärke im Detail (Color Coded Momentum) Da
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German (Deutsch) ICT_SuperTrend ist ein "All-in-One"-Tool, das Händlern hilft, das gesamte Marktbild zu sehen. Hier sind die Hauptvorteile: Hybrides Handelssystem Kombiniert Trendfolge (Trend Following) mit Smart Money Concepts / ICT . SuperTrend: Zeigt die Hauptrichtung an (Kauf oder Verkauf). ICT-Konzepte: Identifiziert wichtige strukturelle Punkte. Klare Ein- und Ausstiege Pfeilsignale zeigen Trendwechsel klar an. Die SuperTrend-Linie dient als dynamische Unterstützung/Widerstand, ideal als T
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Volume Profile Pro Indikator Dieser Indikator ist das Volume Profile Pro Tool, das analysiert, "bei welchem Preis der meiste Handel stattfindet". Er verfügt über folgende Zusatzfunktionen: Anzeigemodi (Display Modes) Volume Profile (Normal): Zeigt das gesamte Handelsvolumen (Total Volume) in jedem Preisbereich an, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen. Delta / Money Flow: Zeigt die "Differenz" zwischen Kauf- und Verkaufsdruck (Buy vs Sell) an und wer den Markt zu diesem Pr
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Utilitys
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptvorteile der Verwendung von Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge im MetaTrader automatisch zu verwalten. Dies bietet signifikante Vorteile für Trader: Spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand: Sie müssen TP/SL nicht für jede Order manuell einstellen. Der EA erledigt dies automatisch, sobald eine Order eröffnet wird. Konsistenz im
FREE
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptmerkmale und Vorteile von VWAP 1. Er zeigt den "wahren Preis" oder "Konsenspreis" an. Dies ist sein wichtigstes Merkmal. Während ein einfacher gleitender Durchschnitt (MA) jeden Preis gleich gewichtet, gibt der VWAP Auskunft darüber, wie hoch der Durchschnittspreis wirklich ist, und zwar auf der Grundlage dessen, wo die Mehrheit des Geldes (des Volumens) dem Handel zugestimmt hat. Beispiel: Wenn bei einem Kurs von 100 1.000.000 Aktien gehandelt wur
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufe 1 und erhalte 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (bekannt als Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwenden. Rückblickz
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Market Structure ICT Indikator 1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation. Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen. Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader. 2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahm
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Dieses System ist für den Handel sehr nützlich, weil es mehrere klassische Probleme löst: 1. Objektivität und Präzision Vorteil: Es eliminiert die persönliche Voreingenommenheit des Händlers. Jeder Händler kann eine Trendlinie etwas anders zeichnen, aber dieser Indikator verwendet eine präzise mathematische Logik (Fraktale), um die Pivotpunkte zu finden. Die resultierenden Linien sind jedes Mal objektiv und konsistent. 2. ️ Dynamische Aktualisierungen Vorteil: Ihr Chart ist immer aktuell.
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German (Deutsch) ICT_SuperTrend ist ein "All-in-One"-Tool, das Händlern hilft, das gesamte Marktbild zu sehen. Hier sind die Hauptvorteile: Hybrides Handelssystem Kombiniert Trendfolge (Trend Following) mit Smart Money Concepts / ICT . SuperTrend: Zeigt die Hauptrichtung an (Kauf oder Verkauf). ICT-Konzepte: Identifiziert wichtige strukturelle Punkte. Klare Ein- und Ausstiege Pfeilsignale zeigen Trendwechsel klar an. Die SuperTrend-Linie dient als dynamische Unterstützung/Widerstand, ideal als T
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Indikator: Currency Strength Meter Pro Visualisierung der Marktbreite Vorteile: Zeigt Daten in einem sauberen "Dashboard"-Format anstatt unübersichtlicher Charts. Händler erkennen sofort die stärksten/schwächsten Paare. Nutzen: Spart Zeit und beschleunigt Handelsentscheidungen. Automatisches Ranking & Sortierung Vorteile: Sortiert Paare im "Horizontal Ranking"-Modus automatisch von "Stark" nach "Schwach". Nutzen: Identifiziert sofort die Gewinner und Verlierer (Daily/Weekly/Monthly). Intelligent
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Vorteile dieses Indikators: Ein Tool für das Trading nach Smart Money Concepts (SMC) , fokussiert auf Seitwärtsphasen (Range) und Ausbrüche (Breakouts) mit detaillierter Volumenanalyse. Automatische Range-Erkennung: Kein manuelles Zeichnen: Zeichnet automatisch Boxen/Kanäle bei Seitwärtsbewegungen. Schlüsselzonen: Visualisiert Akkumulation und Distribution. Volumen-Aufschlüsselung: Interne Analyse: Analysiert das Volumen innerhalb der Preisbox. Kauf vs. Verkauf: Zeigt das Verhältnis von Käufer-
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (der so genannte Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwend
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Dieses System ist für den Handel sehr nützlich, da es mehrere klassische Probleme löst: 1. Objektivität und Präzision Vorteil: Es eliminiert die persönliche Voreingenommenheit des Händlers. Jeder Händler kann eine Trendlinie etwas anders zeichnen, aber dieser Indikator verwendet eine präzise mathematische Logik (Fraktale), um die Pivotpunkte zu finden. Die resultierenden Linien sind jedes Mal objektiv und konsistent. 2. ️ Dynamische Aktualisierungen Vorteil: Ihr Chart ist immer aktuell. Soba
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptmerkmale und Vorteile von VWAP 1. Er zeigt den "wahren Preis" oder "Konsenspreis" an. Dies ist sein wichtigstes Merkmal. Während ein einfacher gleitender Durchschnitt (MA) jeden Preis gleich gewichtet, gibt der VWAP Auskunft darüber, wie hoch der Durchschnittspreis wirklich ist, und zwar auf der Grundlage dessen, wo die Mehrheit des Geldes (des Volumens) dem Handel zugestimmt hat. Beispiel: Wenn bei einem Kurs von 100 1.000.000 Aktien gehandelt wur
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Volume Profile Pro Indikator Dieser Indikator ist das Volume Profile Pro Tool, das analysiert, "bei welchem Preis der meiste Handel stattfindet". Er verfügt über folgende Zusatzfunktionen: Anzeigemodi (Display Modes) Volume Profile (Normal): Zeigt das gesamte Handelsvolumen (Total Volume) in jedem Preisbereich an, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen. Delta / Money Flow: Zeigt die "Differenz" zwischen Kauf- und Verkaufsdruck (Buy vs Sell) an und wer den Markt zu diesem Pr
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German Scan nach "Smart Money" (Volume Markers): Pfeile zeigen abnormales Volumen (über dem Durchschnitt) mit klarer grün/rot Unterscheidung an. Dies hilft, den Einstieg von Großinvestoren zu erkennen und Fehlsignale zu filtern. Entscheidende Alarme (Alerts): Kein ständiges Beobachten des Bildschirms nötig. Das System benachrichtigt Sie sofort, wenn der Preis die POC-Linie (Point of Control) kreuzt, was oft ein entscheidender Punkt für Fortsetzung oder Umkehr ist. Aktuelle Marktstruktur (Develop
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Vorteile dieses Indikators: Ein Tool für das Trading nach Smart Money Concepts (SMC) , fokussiert auf Seitwärtsphasen (Range) und Ausbrüche (Breakouts) mit detaillierter Volumenanalyse. Automatische Range-Erkennung: Kein manuelles Zeichnen: Zeichnet automatisch Boxen/Kanäle bei Seitwärtsbewegungen. Schlüsselzonen: Visualisiert Akkumulation und Distribution. Volumen-Aufschlüsselung: Interne Analyse: Analysiert das Volumen innerhalb der Preisbox. Kauf vs. Verkauf: Zeigt das Verhältnis von Käufer-
Auswahl:
BMWbq7070
283
BMWbq7070 2025.12.02 18:09 
 

Good indicator. Able to see the market condition.

Sathit Sukhirun
2782
Antwort vom Entwickler Sathit Sukhirun 2025.12.03 04:06
Thank you for the review, it means a lot to me. 🥰🥰
Antwort auf eine Rezension