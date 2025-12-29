ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Golden Core Automaton AI (MT5)

[Untertitel: Golden Ratio Volatilität | LWMA Core | Gilded Failsafe]

Einführung

Golden Core Automaton AI ist ein Handelssystem, das in der mathematischen Perfektion der Natur verwurzelt ist. Es basiert auf der Überzeugung, dass Märkte, wie die Natur, den Goldenen Schnitt ($\phi \ca. 1,618$) respektieren.

Der EA konstruiert eine "Goldene Geometrie" um das Kursgeschehen herum, indem er ein gewichtetes Zentrum (den Kern) und Volatilitätsbänder im Goldenen Schnitt (den Automaten) verwendet. Er wartet darauf, dass sich der Preis bis zu diesen mathematischen Extremen ausdehnt und führt nur dann Trades aus, wenn ein bestimmter Momentum-Funken (RSI) die Umkehr bestätigt.

Version 1.00: Vergoldeter Failsafe-Kern

Ausgestattet mit dem "Gilded Failsafe"-Sicherheitsprotokoll garantiert dieser EA eine 100%ige Übereinstimmung mit der Marktvalidierung. Er verfügt über einen intelligenten Trailing Stop, der Änderungsversuche automatisch "einfriert", wenn sich die Spreads ausweiten (InpMaxTrailSpread), um Ihre Gewinne vor Broker-Manipulationen und Liquiditätslücken während Nachrichten zu schützen.

Handelsstrategie (Die Goldene Logik)

Das System arbeitet mit einer 3-stufigen geometrischen Logik:

Der Goldene Kern (Schwerkraft): Verwendet einen Linear Weighted Moving Average (LWMA) als zentrale Schwerkraft des Marktes. Der LWMA ist schneller und reaktionsschneller als der SMA und verfolgt die jüngsten Kursbewegungen genau. Der Automaton (Geometrie): Berechnet dynamische Volatilitätsbänder anhand der ATR multipliziert mit dem Goldenen Schnitt (1,618). Kaufzone: Der Kurs berührt das untere Goldene Band (Kern - ATR*1,618).

Verkaufszone: Der Kurs berührt das obere Goldene Band (Core + ATR*1,618). Der Funke (Trigger): Verwendet den RSI, um die Wende zu bestätigen. Funke kaufen: RSI kreuzt von überverkauft (30) wieder nach oben.

Spark verkaufen: Der RSI kreuzt von überkauft (70) zurück nach unten.

Hauptmerkmale

Mathematischer Goldener Schnitt: Wendet das universelle Gesetz von $\phi$ (1,618) auf die Volatilität an und findet Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die Standardindikatoren übersehen.

Gilded Failsafe Trailing: Ein robuster Ausstiegsmechanismus, der eine dynamische Sicherheitsmauer aufrechterhält. Er stellt sicher, dass die Stops nie zu nahe am Preis platziert werden, wodurch Ausführungsfehler vermieden werden.

Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes dynamisches Lot Sizing basierend auf dem Kontokapital.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (der Goldene Schnitt funktioniert am besten bei strukturellen Zeitrahmen).

Symbole: Gold (XAUUSD) ist die perfekte Ergänzung, funktioniert aber auch mit den wichtigsten Paaren (EURUSD, GBPUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== DER GOLDENE KERN === InpCorePeriod : Die Periode des zentralen LWMA.

=== DER AUTOMAT === InpGoldenRatio : Der Volatilitätsmultiplikator (Standardwert 1,618).

=== DER FUNKE === InpRsiPeriod / Levels : Momentum-Trigger-Einstellungen.

=== GILDED FAILSAFE (SICHERHEIT) === InpMaxTrailSpread : Der "Freeze"-Schwellenwert (Standardwert 300 Punkte). InpTrailStart / Dist : Trailing-Einstellungen (mindestens 400 Punkte empfohlen).

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.