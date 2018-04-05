ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Solarrahmen Intelligenz AI (MT5)

[Untertitel: Solar Pulse Logic | Trend Axis | Sanctum Shield Protection]

Einführung Solar Frame Intelligence AI ist ein himmlisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um das Marktmomentum mit strukturellen Trends in Einklang zu bringen. Es arbeitet nach dem Prinzip, dass sich die Märkte um eine zentrale "Solarachse" (Trendfilter) drehen. Es erkennt hochenergetische "Solar Impulse" mit Hilfe von RSI und MACD, um Trades mit chirurgischer Präzision auszuführen, während es durch die undurchdringliche "Solar Shield" Sicherheitsarchitektur geschützt ist.

Version 2.80 Update: Das Marktheiligtum Mit diesem großen Update wird das Sicherheitsprotokoll "Marktheiligtum" eingeführt. Es erzwingt eine extreme Sicherheitspolsterung (200+ Punkte) für alle Stop-Loss-Änderungen und beinhaltet einen globalen "Blackout"-Abkühlungsmechanismus. Wenn der Broker eine Änderungsanforderung ablehnt, pausiert der EA auf intelligente Weise die Operationen für 10 Minuten, um Server-Spam zu verhindern und Ihren Kontostand zu schützen.

Handelsstrategie (The Solar Logic) Das System arbeitet mit einem 3-stufigen Intelligenzmodell:

Solar Axis (Trend): Verwendet den 50 EMA, um das Gravitationszentrum des Marktes zu definieren. Tag (Aufwärtstrend): Kurs > Sonnenachse.

Nacht (Abwärtstrend): Kurs < Solar Axis. Sonnenimpuls (Momentum): Verwendet einen schnellen RSI (7), um schnelle Energieverschiebungen zu erkennen. Kaufimpuls: RSI prallt von tiefen Tiefstständen (35) ab oder steigt in einem Aufwärtstrend an.

Verkaufsimpuls: Der RSI prallt von Höchstständen (65) ab oder taucht in einem Abwärtstrend nach unten. Magnetische Verifizierung: Verwendet den MACD, um zu bestätigen, dass die magnetische Anziehungskraft des Momentums vor dem Einstieg mit dem Impuls übereinstimmt.

Hauptmerkmale

Sanctum Shield Trailing: Eine Elite-Ausstiegslogik, die einen massiven Sicherheitsabstand aufrechterhält. Sie berechnet ein dynamisches "Sanctum" auf der Grundlage von StopLevel, FreezeLevel und Spread und stellt sicher, dass Ihre gewinnbringenden Trades niemals durch Broker-Limitierungen erstickt werden.

Globale Abklingzeit: Erkennt automatisch Ausführungsfehler und leitet einen "System Blackout" ein, der Ihre Protokolle und Ihr Konto vor hochfrequenten Fehlerschleifen schützt.

Institutionelle Geldverwaltung: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine berechnete Einzelposition.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für Trendstabilität).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== SOLARANLAGE === InpRiskPercent : Risiko pro Handel (z.B. 1,0%).

=== SOLARPULS-GEHIRN === InpRsiPeriod : Empfindlichkeit der Impulserkennung (Voreinstellung 7). InpMaPeriod : Der Solar Axis Trendfilter (Voreinstellung 50).

=== SONNENSCHUTZ (SCHUTZ) === InpSlAtrMult : Stop-Loss-Abstand (Voreinstellung 2,5x ATR). InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 5,0x ATR). InpSafetyPadding : Zusätzliche Pufferpunkte für das Sanctum Shield.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.